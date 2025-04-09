https://ria.ru/20250409/frantsija-2010266635.html

Правительство Франции оценило последствия от американских пошлин

Правительство Франции оценило последствия от американских пошлин - РИА Новости, 09.04.2025

Правительство Франции оценило последствия от американских пошлин

Порядка 28 тысяч компаний во Франции столкнутся с последствиями введения США таможенных пошлин, заявила официальный представитель правительства Франции Софи... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T15:22:00+03:00

2025-04-09T15:22:00+03:00

2025-04-09T16:22:00+03:00

франция

сша

дональд трамп

эммануэль макрон

евросоюз

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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ПАРИЖ, 9 апр – РИА Новости. Порядка 28 тысяч компаний во Франции столкнутся с последствиями введения США таможенных пошлин, заявила официальный представитель правительства Франции Софи Прима. "28 000 — число французских компаний, которые могут пострадать от этих протекционистских мер. Мы сейчас находимся в состоянии "инвентаризации" относительно подробных последствий этих мер для французской экономики и компаний", - заявила она на брифинге в среду. Она сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон 13 мая проведет стратегическое заседание Совета внешней торговли, "чтобы обеспечить защиту наших жизненно важных экономических секторов". По ее словам, согласно подсчетам экономистов, торговая война США сократит экономический рост Франции на сумму "от 0,3 до 0,5% ВВП". На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. При этом на товары из ЕС пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.

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франция, сша, дональд трамп, эммануэль макрон, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, в мире