https://ria.ru/20250409/fns-2010145430.html
ФНС зафиксировала снижение числа иностранных компаний под контролем россиян
ФНС зафиксировала снижение числа иностранных компаний под контролем россиян - РИА Новости, 09.04.2025
ФНС зафиксировала снижение числа иностранных компаний под контролем россиян
Федеральная налоговая служба (ФНС) России по итогам 2023 года впервые за несколько лет зафиксировала снижение количества задекларированных российскими... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T05:26:00+03:00
2025-04-09T05:26:00+03:00
2025-04-09T05:26:00+03:00
экономика
сергей новиков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847246305_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7dd5ff89054a0417f5bbc235c1e33d8b.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России по итогам 2023 года впервые за несколько лет зафиксировала снижение количества задекларированных российскими налогоплательщиками контролируемых иностранных компаний (КИК), говорится в отчете о работе ФНС за прошлый год, с документом ознакомилось РИА Новости. Количество задекларированных КИК за 2023 год, по данным службы, составило 41 405 и снизилось по сравнению с 2022 годом на 9%. До этого на протяжении длительного периода это количество ежегодно увеличивалось, хотя темпы роста в разные годы отличались. В целом за период с 2016 года, согласно представленным в отчете данным, количество задекларированных российскими налогоплательщиками КИК выросло на 115%. Полученный результат закономерен, уверен партнер юридической фирмы GRM Сергей Новиков. "Главная причина – это оптимизация участия российских налогоплательщиков в иностранных компаниях на фоне санкционных мер со стороны стран из недружественных юрисдикцией", - пояснил он РИА Новости. При этом число налогоплательщиков, представивших уведомление о КИК за 2023 год, выросло на 12%, до 20 488. То есть, в 2023 году снизилось среднее количество КИК под контролем одного владельца. Новиков пояснил, что российские собственники несут дополнительные издержки на содержание данных субъектов: приходится оплачивать услуги регистраторов, юристов, аудиторов, транзакционные операции. Они попросту ликвидировали компании, которые не участвуют в бизнес-схемах либо в схемах по владению личными активами. Он также предположил, что некоторые компании были попросту проданы из-за невозможности вести обычную хозяйственную деятельность в условиях санкций. Данные о количестве контролируемых россиянами иностранных компаний за налоговый период 2024 года появятся только в конце 2025 года. При этом эксперт предположил, что дальнейшего снижения их числа ждать не стоит. "Если говорить о тенденциях 2024-2025 годов, то мы полагаем, что процесс вынужденной оптимизации структур владения КИК закончился и нам следует ожидать очень слабый, практически нулевой рост количества КИК", - сказал Новиков.
https://ria.ru/20250325/fns-2007243292.html
https://ria.ru/20250408/nalog-2010010186.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847246305_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2741ffd73d62f8f834d41cdcb8b7e5f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сергей новиков
Экономика, Сергей Новиков
ФНС зафиксировала снижение числа иностранных компаний под контролем россиян
ФНС зафиксировала снижение числа задекларированных россиянами КИК
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России по итогам 2023 года впервые за несколько лет зафиксировала снижение количества задекларированных российскими налогоплательщиками контролируемых иностранных компаний (КИК), говорится в отчете о работе ФНС за прошлый год, с документом ознакомилось РИА Новости.
Количество задекларированных КИК за 2023 год, по данным службы, составило 41 405 и снизилось по сравнению с 2022 годом на 9%. До этого на протяжении длительного периода это количество ежегодно увеличивалось, хотя темпы роста в разные годы отличались. В целом за период с 2016 года, согласно представленным в отчете данным, количество задекларированных российскими налогоплательщиками КИК выросло на 115%.
Полученный результат закономерен, уверен партнер юридической фирмы GRM Сергей Новиков
. "Главная причина – это оптимизация участия российских налогоплательщиков в иностранных компаниях на фоне санкционных мер со стороны стран из недружественных юрисдикцией", - пояснил он РИА Новости.
При этом число налогоплательщиков, представивших уведомление о КИК за 2023 год, выросло на 12%, до 20 488. То есть, в 2023 году снизилось среднее количество КИК под контролем одного владельца.
Новиков пояснил, что российские собственники несут дополнительные издержки на содержание данных субъектов: приходится оплачивать услуги регистраторов, юристов, аудиторов, транзакционные операции. Они попросту ликвидировали компании, которые не участвуют в бизнес-схемах либо в схемах по владению личными активами. Он также предположил, что некоторые компании были попросту проданы из-за невозможности вести обычную хозяйственную деятельность в условиях санкций.
Данные о количестве контролируемых россиянами иностранных компаний за налоговый период 2024 года появятся только в конце 2025 года. При этом эксперт предположил, что дальнейшего снижения их числа ждать не стоит.
"Если говорить о тенденциях 2024-2025 годов, то мы полагаем, что процесс вынужденной оптимизации структур владения КИК закончился и нам следует ожидать очень слабый, практически нулевой рост количества КИК", - сказал Новиков.