https://ria.ru/20250409/fas-2010180976.html

ФАС признала рекламу "Ozon Банка" ненадлежащей

ФАС признала рекламу "Ozon Банка" ненадлежащей - РИА Новости, 09.04.2025

ФАС признала рекламу "Ozon Банка" ненадлежащей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала рекламу "Ozon Банка" ненадлежащей, она содержала недостоверные сведения о финансовом продукте, сообщает РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T10:47:00+03:00

2025-04-09T10:47:00+03:00

2025-04-09T11:05:00+03:00

экономика

технологии

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала рекламу "Ozon Банка" ненадлежащей, она содержала недостоверные сведения о финансовом продукте, сообщает ведомство. В Ozon РИА Новости заявили, что уже исполнили предписание ФАС."ФАС признала рекламу "Озон Банка" ненадлежащей. Видеоролик организации содержал недостоверные сведения о финансовом продукте", - говорится в сообщении. Сообщается, что в ФАС поступила жалоба Банка России на рекламу "Ozon банка". Она распространялась на видеохостинге и содержала привлекательную для потребителей информацию о возможности покупки товаров в рассрочку в приложении кредитной организации. При этом отмечается, что "Ozon банк" не имел в своей линейке такого финансового продукта. В поясняющей сноске в течение короткого времени трудным для восприятия способом было указано, что услуга предоставляется другой компанией - "Озон Кредит". "По мнению службы, такие действия организации вводили потребителей в заблуждение. Ведомство... выдало предписание о прекращении нарушения", - говорится в сообщении. Компании грозит штраф в соответствии с КоАП РФ, отмечают в ведомстве. По статье 14.3 КоАП РФ штраф для юридических лиц может составить от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. ФАС России напоминает, что подобные рекламные тексты должны содержать сведения, которые бы позволили потребителю отличить финансовый продукт банка от оказываемых иными лицами финансовых услуг. Указание правильных реквизитов организации является одной из гарантий соблюдения информационного права потребителей.В свою очередь в пресс-службе Ozon РИА Новости заявили, что уже исполнили предписание. "Мы уже исполнили предписание Федеральной антимонопольной службы России. Наша цель - предоставлять клиентам достоверную и прозрачную информацию о наших финансовых продуктах, и мы продолжим работать в этом направлении", - пояснили в компании.

https://ria.ru/20250407/fas-2009756301.html

https://ria.ru/20240913/ozon-1972452870.html

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экономика, технологии, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)