https://ria.ru/20250409/evrosoyuz-2010139671.html

Эксперты оценили перспективы создания в ЕС аналога Visa и Masterсard

Эксперты оценили перспективы создания в ЕС аналога Visa и Masterсard - РИА Новости, 09.04.2025

Эксперты оценили перспективы создания в ЕС аналога Visa и Masterсard

Принципиальной проблемы в создании собственного аналога Visa и Masterсard у Европы нет, однако согласование и наладка его работы в таком крупном... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T03:35:00+03:00

2025-04-09T03:35:00+03:00

2025-04-09T03:35:00+03:00

технологии

европа

сша

китай

кристин лагард

дональд трамп

jcb

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156166/33/1561663304_0:178:3012:1872_1920x0_80_0_0_8fb658d667d1e2e250a462867a4b4b36.jpg

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Принципиальной проблемы в создании собственного аналога Visa и Masterсard у Европы нет, однако согласование и наладка его работы в таком крупном межгосударственном образовании, как ЕС, потребует много времени и миллиардных затрат, рассказали РИА Новости опрошенные эксперты. Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард на этой неделе заявила, что Европе нужно прекратить полагаться на зарубежные платежные решения, такие как Visa и Masterсard, и сокращать зависимость от них. В ходе своего интервью радиостанции Newstalk она также призвала развивать собственную платежную инфраструктуру. Впервые о своем желании уйти от американского финансового контроля в Европе заговорили еще в 2017 году. ЕЦБ тогда заявил о необходимости разработки своей системы платежей. Но в конечном итоге эта инициатива сошла на нет, напомнила доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Давыдова. При этом, как показал анализ РИА Новости, мир знает уже достаточно много примеров национальных платежных карт. Это, в частности, индийская RuPay, бразильская Elo, португальская Multibanco, канадская Interac и другие. А некоторым региональным решениям даже удалось стать международными, распространившись на другие страны: это китайская UnionPay, японская JCB, российская система "Мир". Цена платежной независимости"Попытка уйти от американского контроля может иметь неприятные последствия для финансовой системы Европы, так как большая часть платежей осуществляется в долларах и проходит через американские банки. В то же время глобальная торговая война, развязанная президентом США Дональдом Трампом, подразумевает и перестройку финансовой системы, странам нужно защищать свои собственные интересы, о чем и заявила Кристин Лагард", - комментирует Давыдова. Отказаться от американских платежных систем можно, но процесс будет достаточно сложным и длительным, полагает замдиректора Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) на базе МГУ Тимофей Воронин. Так же думает и эксперт НТИ по цифровым финансам Виктор Достов: по его словам, принципиальной проблемы в создании большой платежной системы с нуля нет - это показал Китай, Россия и другие страны. Эксперты предостерегают, что есть нюансы - как технологические, так и финансовые. Так, например, такую систему, может, и получится разработать за год-полтора, вливая большие бюджеты, однако основной сложностью разработки глобальных платежных систем является требование к их надежности - необходимо очень много тестировать их и отлаживать на практике, обращает внимание гендиректор группы компаний ST IT Антон Аверьянов. "Разработка такой системы займет годы и потребует огромных денежных вложений", - подчеркивает эксперт. Основная проблема - цена, продолжает Достов. "Инфраструктурные затраты будут исчисляться миллиардами евро, к ним надо добавить расходы банков, продавцов и других конечных пользователей", - резюмировал он.

https://ria.ru/20250219/karty-2000197380.html

https://ria.ru/20250407/tramp-2009914490.html

https://ria.ru/20250219/visa-2000240767.html

https://ria.ru/20250225/vtb-2001423526.html

европа

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, европа, сша, китай, кристин лагард, дональд трамп, jcb, в мире, евросоюз, visa, inc.