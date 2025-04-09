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Эксперты оценили перспективы создания в ЕС аналога Visa и Masterсard - РИА Новости, 09.04.2025
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03:35 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/evrosoyuz-2010139671.html
Эксперты оценили перспективы создания в ЕС аналога Visa и Masterсard
Эксперты оценили перспективы создания в ЕС аналога Visa и Masterсard - РИА Новости, 09.04.2025
Эксперты оценили перспективы создания в ЕС аналога Visa и Masterсard
Принципиальной проблемы в создании собственного аналога Visa и Masterсard у Европы нет, однако согласование и наладка его работы в таком крупном... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T03:35:00+03:00
2025-04-09T03:35:00+03:00
технологии
европа
сша
китай
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Принципиальной проблемы в создании собственного аналога Visa и Masterсard у Европы нет, однако согласование и наладка его работы в таком крупном межгосударственном образовании, как ЕС, потребует много времени и миллиардных затрат, рассказали РИА Новости опрошенные эксперты. Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард на этой неделе заявила, что Европе нужно прекратить полагаться на зарубежные платежные решения, такие как Visa и Masterсard, и сокращать зависимость от них. В ходе своего интервью радиостанции Newstalk она также призвала развивать собственную платежную инфраструктуру. Впервые о своем желании уйти от американского финансового контроля в Европе заговорили еще в 2017 году. ЕЦБ тогда заявил о необходимости разработки своей системы платежей. Но в конечном итоге эта инициатива сошла на нет, напомнила доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Давыдова. При этом, как показал анализ РИА Новости, мир знает уже достаточно много примеров национальных платежных карт. Это, в частности, индийская RuPay, бразильская Elo, португальская Multibanco, канадская Interac и другие. А некоторым региональным решениям даже удалось стать международными, распространившись на другие страны: это китайская UnionPay, японская JCB, российская система "Мир". Цена платежной независимости"Попытка уйти от американского контроля может иметь неприятные последствия для финансовой системы Европы, так как большая часть платежей осуществляется в долларах и проходит через американские банки. В то же время глобальная торговая война, развязанная президентом США Дональдом Трампом, подразумевает и перестройку финансовой системы, странам нужно защищать свои собственные интересы, о чем и заявила Кристин Лагард", - комментирует Давыдова. Отказаться от американских платежных систем можно, но процесс будет достаточно сложным и длительным, полагает замдиректора Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) на базе МГУ Тимофей Воронин. Так же думает и эксперт НТИ по цифровым финансам Виктор Достов: по его словам, принципиальной проблемы в создании большой платежной системы с нуля нет - это показал Китай, Россия и другие страны. Эксперты предостерегают, что есть нюансы - как технологические, так и финансовые. Так, например, такую систему, может, и получится разработать за год-полтора, вливая большие бюджеты, однако основной сложностью разработки глобальных платежных систем является требование к их надежности - необходимо очень много тестировать их и отлаживать на практике, обращает внимание гендиректор группы компаний ST IT Антон Аверьянов. "Разработка такой системы займет годы и потребует огромных денежных вложений", - подчеркивает эксперт. Основная проблема - цена, продолжает Достов. "Инфраструктурные затраты будут исчисляться миллиардами евро, к ним надо добавить расходы банков, продавцов и других конечных пользователей", - резюмировал он.
https://ria.ru/20250219/karty-2000197380.html
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технологии, европа, сша, китай, кристин лагард, дональд трамп, jcb, в мире, евросоюз, visa, inc.
Технологии, Европа, США, Китай, Кристин Лагард, Дональд Трамп, JCB, В мире, Евросоюз, Visa, Inc.
Эксперты оценили перспективы создания в ЕС аналога Visa и Masterсard

Создание в ЕС аналога Visa и Masterсard потребует миллиардных затрат

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБанковские карты международных платежных систем Visa и Mastercard
Банковские карты международных платежных систем Visa и Mastercard - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Банковские карты международных платежных систем Visa и Mastercard. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Принципиальной проблемы в создании собственного аналога Visa и Masterсard у Европы нет, однако согласование и наладка его работы в таком крупном межгосударственном образовании, как ЕС, потребует много времени и миллиардных затрат, рассказали РИА Новости опрошенные эксперты.
Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард на этой неделе заявила, что Европе нужно прекратить полагаться на зарубежные платежные решения, такие как Visa и Masterсard, и сокращать зависимость от них. В ходе своего интервью радиостанции Newstalk она также призвала развивать собственную платежную инфраструктуру.
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При этом, как показал анализ РИА Новости, мир знает уже достаточно много примеров национальных платежных карт. Это, в частности, индийская RuPay, бразильская Elo, португальская Multibanco, канадская Interac и другие. А некоторым региональным решениям даже удалось стать международными, распространившись на другие страны: это китайская UnionPay, японская JCB, российская система "Мир".
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Цена платежной независимости

"Попытка уйти от американского контроля может иметь неприятные последствия для финансовой системы Европы, так как большая часть платежей осуществляется в долларах и проходит через американские банки. В то же время глобальная торговая война, развязанная президентом США Дональдом Трампом, подразумевает и перестройку финансовой системы, странам нужно защищать свои собственные интересы, о чем и заявила Кристин Лагард", - комментирует Давыдова.
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Отказаться от американских платежных систем можно, но процесс будет достаточно сложным и длительным, полагает замдиректора Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) на базе МГУ Тимофей Воронин. Так же думает и эксперт НТИ по цифровым финансам Виктор Достов: по его словам, принципиальной проблемы в создании большой платежной системы с нуля нет - это показал Китай, Россия и другие страны.
Эксперты предостерегают, что есть нюансы - как технологические, так и финансовые. Так, например, такую систему, может, и получится разработать за год-полтора, вливая большие бюджеты, однако основной сложностью разработки глобальных платежных систем является требование к их надежности - необходимо очень много тестировать их и отлаживать на практике, обращает внимание гендиректор группы компаний ST IT Антон Аверьянов.
"Разработка такой системы займет годы и потребует огромных денежных вложений", - подчеркивает эксперт.
Основная проблема - цена, продолжает Достов. "Инфраструктурные затраты будут исчисляться миллиардами евро, к ним надо добавить расходы банков, продавцов и других конечных пользователей", - резюмировал он.
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ТехнологииЕвропаСШАКитайКристин ЛагардДональд ТрампJCBВ миреЕвросоюзVisa, Inc.
 
 
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