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Ульянов задался вопросом, верит ли Европа в "победу" над Россией - РИА Новости, 09.04.2025
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01:16 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/evropa-2010134830.html
Ульянов задался вопросом, верит ли Европа в "победу" над Россией
Ульянов задался вопросом, верит ли Европа в "победу" над Россией - РИА Новости, 09.04.2025
Ульянов задался вопросом, верит ли Европа в "победу" над Россией
Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов задался вопросом, действительно ли Европа верит в свою возможность достичь такой... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T01:16:00+03:00
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михаил ульянов (дипломат)
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов задался вопросом, действительно ли Европа верит в свою возможность достичь такой амбициозной цели, как "победа" над Россией. "Европейские лидеры раз за разом заявляют, что их цель - победить Россию, если не на поле боя, то в международных отношениях в целом. Действительно ли они уверены, что ЕС способен достичь этой амбициозной цели? Если да, то как? И главный вопрос: почему и зачем?" - написал Ульянов в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250224/ulyanov-2001188860.html
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россия, вена, европа, михаил ульянов (дипломат), евросоюз, в мире
Россия, Вена, Европа, Михаил Ульянов (дипломат), Евросоюз, В мире
Ульянов задался вопросом, верит ли Европа в "победу" над Россией

Постпред в Вене Ульянов задался вопросом, верит ли Европа в победу над Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов задался вопросом, действительно ли Европа верит в свою возможность достичь такой амбициозной цели, как "победа" над Россией.
"Европейские лидеры раз за разом заявляют, что их цель - победить Россию, если не на поле боя, то в международных отношениях в целом. Действительно ли они уверены, что ЕС способен достичь этой амбициозной цели? Если да, то как? И главный вопрос: почему и зачем?" - написал Ульянов в своем Telegram-канале.
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Ульянов рассказал, о чем перестали говорить в ЕС
24 февраля, 02:27
 
РоссияВенаЕвропаМихаил Ульянов (дипломат)ЕвросоюзВ мире
 
 
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