https://ria.ru/20250409/evropa-2010134830.html

Ульянов задался вопросом, верит ли Европа в "победу" над Россией

Ульянов задался вопросом, верит ли Европа в "победу" над Россией - РИА Новости, 09.04.2025

Ульянов задался вопросом, верит ли Европа в "победу" над Россией

Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов задался вопросом, действительно ли Европа верит в свою возможность достичь такой... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T01:16:00+03:00

2025-04-09T01:16:00+03:00

2025-04-09T01:16:00+03:00

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов задался вопросом, действительно ли Европа верит в свою возможность достичь такой амбициозной цели, как "победа" над Россией. "Европейские лидеры раз за разом заявляют, что их цель - победить Россию, если не на поле боя, то в международных отношениях в целом. Действительно ли они уверены, что ЕС способен достичь этой амбициозной цели? Если да, то как? И главный вопрос: почему и зачем?" - написал Ульянов в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250224/ulyanov-2001188860.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вена, европа, михаил ульянов (дипломат), евросоюз, в мире