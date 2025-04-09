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Ульянов задался вопросом, верит ли Европа в "победу" над Россией
Ульянов задался вопросом, верит ли Европа в "победу" над Россией - РИА Новости, 09.04.2025
Ульянов задался вопросом, верит ли Европа в "победу" над Россией
Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов задался вопросом, действительно ли Европа верит в свою возможность достичь такой... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T01:16:00+03:00
2025-04-09T01:16:00+03:00
2025-04-09T01:16:00+03:00
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов задался вопросом, действительно ли Европа верит в свою возможность достичь такой амбициозной цели, как "победа" над Россией. "Европейские лидеры раз за разом заявляют, что их цель - победить Россию, если не на поле боя, то в международных отношениях в целом. Действительно ли они уверены, что ЕС способен достичь этой амбициозной цели? Если да, то как? И главный вопрос: почему и зачем?" - написал Ульянов в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250224/ulyanov-2001188860.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вена, европа, михаил ульянов (дипломат), евросоюз, в мире
Россия, Вена, Европа, Михаил Ульянов (дипломат), Евросоюз, В мире
Ульянов задался вопросом, верит ли Европа в "победу" над Россией
Постпред в Вене Ульянов задался вопросом, верит ли Европа в победу над Россией