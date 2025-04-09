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Европа наживает врага. На Западе жестко высказались после обвинений Каллас
Европа наживает врага. На Западе жестко высказались после обвинений Каллас - РИА Новости, 09.04.2025
Европа наживает врага. На Западе жестко высказались после обвинений Каллас
Европа наживает нового врага в лице Китая, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в соцсети X. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T22:10:00+03:00
2025-04-09T22:10:00+03:00
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Европа наживает нового врага в лице Китая, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в соцсети X."Заслужив презрение США и ненависть России, ЕС теперь еще больше отталкивает Китай", — написал он.Так эксперт прокомментировал обвинение главы дипломатии ЕС Каи Каллас в адрес Китая из-за якобы участия в конфликте на Украине и влияния на Россию.Накануне Владимир Зеленский заявил, что ВСУ якобы взяли в плен двух граждан Китая. Позже глава украинского ведомства Андрей Сибига сообщил, что украинский МИД вызвал временного поверенного в делах КНР, чтобы обсудить якобы участие китайских граждан в конфликте на Украине. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя на брифинге в среду эти сообщения, заявил, что они безосновательны.Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя ранее возможность отправки китайских миротворческих сил на Украину, заявил, что Пекин не отвечает на гипотетические вопросы, китайская сторона придерживается беспристрастной позиции в отношении украинского кризиса.Как уточнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Россия не обсуждала возможное привлечение китайских миротворцев в контексте решения конфликта на Украине.
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в мире, китай, россия, кайя каллас, владимир зеленский, евросоюз, вооруженные силы украины, украина
В мире, Китай, Россия, Кайя Каллас, Владимир Зеленский, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, Украина
Европа наживает врага. На Западе жестко высказались после обвинений Каллас
Профессор Дизен: ЕС заслужила презрение США и России, а теперь отталкивает Китай