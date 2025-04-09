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В Европе началась паника из-за нового плана Трампа
В Европе началась паника из-за нового плана Трампа - РИА Новости, 09.04.2025
В Европе началась паника из-за нового плана Трампа
В Европе призывают США уведомлять о планах по выводу американских войск заранее, сообщает издание Bloomberg со ссылкой на анонимные источники. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T19:29:00+03:00
2025-04-09T19:29:00+03:00
2025-04-09T19:30:00+03:00
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В Европе призывают США уведомлять о планах по выводу американских войск заранее, сообщает издание Bloomberg со ссылкой на анонимные источники."Европейские чиновники продолжают убеждать Вашингтон, что американское военное присутствие несет политические выгоды Америке. Один высокопоставленный европейский дипломат заявил, что они пытаются убедить США в том, что их войска на континенте проецируют американскую политическую силу", — говорится в материале.Отмечается, что любой вывод американского военного контингента приведет к ослаблению Европы."Даже ограниченный вывод войск будет сигнализировать о снижении заинтересованности США в прифронтовых государствах НАТО, таких как Польша и Румыния. Такой шаг может углубить разногласия внутри альянса", — уточняется в статье.Как сообщили западные СМИ накануне, Пентагон обсуждает сценарий вывода из Восточной Европы половины сил, которые разместила там администрация бывшего президента США Джо Байдена.В марте экс-командующий американской армии в Европе генерал в отставке Бен Ходжес назвал вывод военных вопросом времени. По его данным, Пентагон финансирует сто тысяч военнослужащих в Европе в рамках трех программ: регулярного бюджета, Европейской инициативы сдерживания (EDI) и специальных средств для Украины.О возможном выводе американских военных из стран Балтии и западных стран Европы на фоне переговоров с Россией по украинскому конфликту написал обозреватель газеты Financial Times Гидеон Рахман в феврале.Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не требовала вывода войск НАТО из Восточной Европы на переговорах в Эр-Рияде.Глава Белого дома Дональд Трамп, в свою очередь, неоднократно критиковал европейские страны за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до пяти процентов от ВВП.
https://ria.ru/20250409/america-2010272649.html
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в мире, европа, сша, восточная европа, дональд трамп, джо байден, нато, министерство обороны сша, бен ходжес
В мире, Европа, США, Восточная Европа, Дональд Трамп, Джо Байден, НАТО, Министерство обороны США, Бен Ходжес
В Европе началась паника из-за нового плана Трампа
Bloomberg: европейские страны испугались вывода войск США без предупреждения