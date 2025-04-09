https://ria.ru/20250409/estoniya-2010320809.html

Парламент Эстонии принял законопроект "О церквях"

Парламент Эстонии принял законопроект "О церквях" - РИА Новости, 09.04.2025

Парламент Эстонии принял законопроект "О церквях"

Парламент Эстонии утвердил закон, предусматривающий разрыв связи Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ) с Московским патриархатом, сообщает... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T17:54:00+03:00

2025-04-09T17:54:00+03:00

2025-04-09T18:21:00+03:00

религия

эстония

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московский патриархат

в мире

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Парламент Эстонии утвердил закон, предусматривающий разрыв связи Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ) с Московским патриархатом, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на пояснительную записку.Как ранее сообщали СМИ, парламент Эстонии 26 марта принял во втором чтении законопроект "О церквях", предусматривающий разрыв связи Эстонской православной церкви (сейчас - Эстонская православная христианская церковь) с Московским патриархатом. Законопроект инициировал экс-глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс. Как комментировали в ЭПЦ, эти поправки в законодательство могут поставить церковь вне закона."В среду, 9 апреля, Рийгикогу (парламент Эстонии - ред.) принял инициированный правительством закон о внесении изменений в закон "О церквях и приходах", который в числе прочего призван пресечь возможности использования действующих в Эстонии религиозных организаций в целях разжигания вражды", - говорится в сообщении телерадиокомпании.Как указывает ERR со ссылкой на новый закон, действующие в Эстонии церковь или монастырь не могут "исходить из находящегося в иностранном государстве и имеющего серьезное влияние" лица или объединения, а также иметь какие-либо связи с религиозным объединением или центром.Согласно принятому закону, церкви и приходы должны будут изменить свой устав в соответствии с обновленным законодательством в течение двух месяцев.Отмечается, что за принятие закона проголосовали 60 депутатов, против - 13, еще 16 воздержались от голосования.В сентябре 2024 года Эстонская православная церковь (сейчас - Эстонская православная христианская церковь) опубликовала на своем сайте сообщение, в котором заявила, что не участвует в политических процессах и выстраивает независимые отношения с эстонским государством на фоне продолжающегося давления со стороны властей республики.По данным департамента международной религиозной свободы Госдепа США, ссылающегося на Эстонский совет церквей, 13,9% граждан страны принадлежат к Эстонской православной церкви Московского патриархата (сейчас - Эстонская православная христианская церковь), 8% - к Евангелическо-лютеранской церкви Эстонии, 2,3% - к подконтрольной Константинопольскому патриархату Эстонской апостольской православной церкви. В Русской православной церкви заявляли РИА Новости, что РПЦ никогда не согласится со вторжением Константинопольского патриархата в Эстонию, так как Эстония - историческая часть ее канонической территории.

https://ria.ru/20250122/reshenie-1995032768.html

https://ria.ru/20250408/pravoslavie-2010128657.html

https://ria.ru/20250325/estonija-2007181397.html

эстония

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

эстония, религия, русская православная церковь, московский патриархат, в мире