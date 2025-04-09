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Украина рассчитывает получить от ЕС транш на восстановление инфраструктуры - РИА Новости, 09.04.2025
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15:03 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/es-2010262544.html
Украина рассчитывает получить от ЕС транш на восстановление инфраструктуры
Украина рассчитывает получить от ЕС транш на восстановление инфраструктуры - РИА Новости, 09.04.2025
Украина рассчитывает получить от ЕС транш на восстановление инфраструктуры
Украина рассчитывает получить от Европейского инвестиционного банка транш в размере 300 миллионов евро на восстановление инфраструктуры, сообщил в среду... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T15:03:00+03:00
2025-04-09T15:03:00+03:00
украина
брюссель
денис шмыгаль
европейский инвестиционный банк
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Украина рассчитывает получить от Европейского инвестиционного банка транш в размере 300 миллионов евро на восстановление инфраструктуры, сообщил в среду украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. "Европейский инвестиционный банк предоставляет Украине 300 млн евро на восстановление энергетики и критической инфраструктуры. Соответствующие соглашения подписали в Брюсселе во время встречи с президентом банка Надеждой Кальвино", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Он добавил, что указанная сумма будет направлена на улучшение централизованного отопления, водоснабжения, водоотведения, восстановление объектов водо -, теплоснабжения, а также на модернизацию соцуслуг в сферах образования, здравоохранения и жилом секторе. "С начала (2022 года – ред.) Европейский инвестиционный банк мобилизовал более 2 миллиардов евро экстренного финансирования", - добавил Шмыгаль. Он ранее сообщал, что в целом портфель всех проектов Европейского инвестиционного банка на Украине составляет около 4,3 миллиарда евро.
https://ria.ru/20250402/ukraina-2008949057.html
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украина, брюссель, денис шмыгаль, европейский инвестиционный банк, евросоюз, в мире
Украина, Брюссель, Денис Шмыгаль, Европейский инвестиционный банк, Евросоюз, В мире
Украина рассчитывает получить от ЕС транш на восстановление инфраструктуры

Шмыгаль: ЕИБ выделит Украине 300 млн евро на восстановление инфраструктуры

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Украина рассчитывает получить от Европейского инвестиционного банка транш в размере 300 миллионов евро на восстановление инфраструктуры, сообщил в среду украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Европейский инвестиционный банк предоставляет Украине 300 млн евро на восстановление энергетики и критической инфраструктуры. Соответствующие соглашения подписали в Брюсселе во время встречи с президентом банка Надеждой Кальвино", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Он добавил, что указанная сумма будет направлена на улучшение централизованного отопления, водоснабжения, водоотведения, восстановление объектов водо -, теплоснабжения, а также на модернизацию соцуслуг в сферах образования, здравоохранения и жилом секторе.
"С начала (2022 года – ред.) Европейский инвестиционный банк мобилизовал более 2 миллиардов евро экстренного финансирования", - добавил Шмыгаль.
Он ранее сообщал, что в целом портфель всех проектов Европейского инвестиционного банка на Украине составляет около 4,3 миллиарда евро.
Здания Всемирного банка и Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
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УкраинаБрюссельДенис ШмыгальЕвропейский инвестиционный банкЕвросоюзВ мире
 
 
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