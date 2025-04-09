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NYT: введение ЕС пошлин на американские товары навредят самому союзу

NYT: введение ЕС пошлин на американские товары навредят самому союзу - РИА Новости, 09.04.2025

NYT: введение ЕС пошлин на американские товары навредят самому союзу

Решение Евросоюза ввести пошлины на американские товары в ответ на тарифную политику президента США Дональда Трампа может не принести желаемого результата и... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T14:44:00+03:00

2025-04-09T14:44:00+03:00

2025-04-09T14:44:00+03:00

сша

америка

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дональд трамп

евросоюз

еврокомиссия

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Решение Евросоюза ввести пошлины на американские товары в ответ на тарифную политику президента США Дональда Трампа может не принести желаемого результата и даже усугубить положение самого союза, пишет газета New York Times со ссылкой на мнение экспертов. Как отмечает издание, ЕС пытается сочетать давление с готовностью к переговорам — но этот подход может оказаться неэффективным, если Белый дом не воспринимает экономические последствия как политически значимые. "Европа может нанести ущерб Америке, и возмездие кажется разумной стратегией, если вы верите, что Трамп обеспокоен политическими последствиями экономической боли внутри страны. Проблема в том, что его это не волнует", — заявил газете Майкл Стрейн, директор по экономической политике Американского института предпринимательства По данным газеты, Евросоюз надеется, что эскалация торгового конфликта и связанное с ней падение фондового рынка заставят США изменить курс. Однако эксперты предупреждают, что Трамп, находясь во втором сроке, может быть менее восприимчив к давлению. "Трамп ясно дал понять, что любые потери американской экономики от целевых тарифов не станут для него сдерживающим фактором", — отметил в разговоре с изданием экономист Корнеллского университета Эсвар Прасад. Газета подчеркивает, что в случае масштабной ответной реакции Брюсселя риски для европейского бизнеса и потребителей также возрастают, поскольку объем импорта из США меньше, чем экспорт, и ресурс для встречных мер ограничен. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. При этом на товары из ЕС пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. На фоне торговой войны между ЕС и США глава Еврокомиссии во вторник обсудила с премьером госсовета Китая Ли Цен углубление торгового сотрудничества. Глава комитета по торговле Европейского парламента Бернд Ландж, в свою очередь, не исключил, что ЕС рассмотрит введение торговых мер против американских технологических гигантов в качестве ответной меры на пошлины США. США являются главным торговым партнером Евросоюза. На США приходится более 20% всего экспорта ЕС. Страны ЕС экспортируют в США автомобили, строительную техники и оборудование, фармацевтические товары. В 2023 году объем торговли товарами и услугами между Евросоюзом и США достиг 1,6 триллионов евро. При этом экспорт товаров ЕС в США составил 531,6 миллиарда евро, а импорт из США достиг 333,4 миллиарда. Согласно официальным данным, ЕС импортирует услуги из США на сумму 427,3 миллиарда евро. Экспорт европейских услуг в США оценивается в 318,7 миллиарда.

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сша, америка, брюссель, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия, введение трампом пошлин на импорт, в мире