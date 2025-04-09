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Звезды "Ералаша", слишком рано ушедшие из жизни

Звезды "Ералаша", слишком рано ушедшие из жизни - РИА Новости, 09.04.2025

Звезды "Ералаша", слишком рано ушедшие из жизни

Культовый детский киножурнал "Ералаш" более 50 лет дарил зрителям улыбки и радость. Но за яркими экранными образами скрываются шокирующие судьбы многих актеров. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T18:33:00+03:00

2025-04-09T18:33:00+03:00

2025-04-09T18:33:00+03:00

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Культовый детский киножурнал "Ералаш" более 50 лет дарил зрителям улыбки и радость. Но за яркими экранными образами скрываются шокирующие судьбы многих актеров. Почему так много детей-звезд не дожили до 30 лет? Что стоит за чередой трагических совпадений? И существует ли злой рок, преследующий некогда популярных артистов популярного тележурнала? Рассказываем о девяти актерах "Ералаша", чьи жизни оборвались слишком рано.Максим Пучков (1968-1998)Сын оператора киностудии им. Горького, Максим запомнился зрителям по сюжету "Вовка — добрая душа". Талантливый юноша снялся в пяти выпусках "Ералаша" и двенадцати художественных фильмах, включая "Однажды 20 лет спустя".Предложений от режиссеров становилось все больше, но после школы Максим неожиданно решил пойти по стопам отца. Поступив во ВГИК, он решил стать оператором, но большого успеха в этой сфере не добился.Долгое время считалось, что актер умер от сахарного диабета, которым страдал, но на самом деле причиной смерти стал туберкулез. Талантливый артист скончался 23 мая 1998 года, так и не отпраздновав свой 31-й день рождения.Александр Варакин (1966-2002)Широкую известность Александр получил благодаря роли хулигана по прозвищу "Гусь" в фильме "Каникулы Петрова и Васечкина". В "Ералаше" он снялся в эпизоде "Маленькая дневная серенада".Лихие 90-е не пощадили бывшую детскую звезду. Попытки заняться бизнесом закончились неудачей. Актер оказался втянут в криминальные круги, начал злоупотреблять алкоголем и запрещенными веществами.Деструктивные зависимости привели к трагическому финалу — Варакин скончался от передозировки в 36-летнем возрасте в 2002 году.Алексей Фомкин (1969- 1996)Главная роль в культовом детском фильме "Гостья из будущего" и участие в восьми выпусках "Ералаша" принесли Алексею всесоюзную славу. Из-за активной актерской деятельности юноша не смог окончить школу, получив лишь справку вместо аттестата.После переезда во Владимир Фомкин начал злоупотреблять алкоголем и наркотиками, что привело к увольнению из театра. Новая жизнь в деревне и встреча с любимой женщиной давали надежду на лучшее будущее.Роковой стала ночь 23 февраля 1996 года. Актер спал и не смог выбраться из горящего дома. Трагическая смерть в пожаре оборвала его жизнь в 26 лет.Василий Бургман (1976-2000)Яркий актер детского кино, Василий снялся в нескольких выпусках "Ералаша" ("Галантный кавалер", "Зараза", "Урок") и фильмах "Осторожно — Василёк!", "Убийство свидетеля". Главная роль Вадима Богданова в картине "Кувырок через голову" сделала его известным.В лихие 90-е Бургман неожиданно исчез с экранов. Ходили слухи о его переезде за границу и проблемах с образованием из-за загруженности на съемках.Судьба привела актера в Израиль, где его жизнь трагически оборвалась в автокатастрофе 25 мая 2000 года. Василию было всего 24 года.Николай Румянцев (1964-2018)Звезда "Ералаша" со способностью великолепно передавать живые эмоции, Николай отказался от профессиональной актерской карьеры. Скромный и непубличный человек, он работал в компании по продаже сантехники и был удивлен, что его до сих пор помнят зрители.Октябрь 2018 года принес печальную весть о смерти 54-летнего Николая. Причина его ухода осталась тайной — родственники решили не раскрывать подробности общественности.Александр Добриков (1976-1996)Саша активно снимался в "Ералаше" конца 80-х — начала 90-х. Среди его работ — "Поцелуй", "Кто сказал "гав", "Заройте ваши денежки" и другие популярные выпуски. На счету молодого актера также роль Тараски в фильме "Старая азбука" и Кольки в картине "Пропал друг".Жизнь Александра оборвалась в 20-летнем возрасте в ночь на 17 ноября 1996 года — молодой человек отравился угарным газом в гараже.Антон Наркевич (1968-2016)Юный Антон появился в двух выпусках "Ералаша" — "Дай списать" и "По страницам школьных газет". Киноманы помнят его по роли мальчика в космической лаборатории в "Усатом няне" и одноклассника в фильме "Если верить Лопотухину".Повзрослев, Антон выбрал финансовую карьеру. Окончив институт, он много лет проработал в банковской сфере. Еще в юности актер страдал от проблем с сердцем, которые в итоге и оборвали его жизнь.Пятого декабря 2016 года у 48-летнего Наркевича случился сердечный приступ. Он успел позвонить подруге, но прибывшие врачи уже не смогли его спасти.Вера Иванко (1993-2013)Дебютировав в 9 лет в 209-м выпуске "Ералаша" ("Нет никого дома"), Вера начала успешную кинокарьеру. Юная актриса снималась с Гошей Куценко, Ириной Розановой и легендарной Людмилой Касаткиной.После школы талантливая девушка поступила во ВГИК. Двадцать пятого ноября 2013 года Вера отправилась в институт, но так и не доехала до него.Тело 20-летней студентки нашли рядом с железнодорожной колеей. Официальная версия гласит, что девушку сбил поезд, но мать Веры утверждала, что ее осторожная дочь никогда бы не стала переходить пути при приближении состава. Истинная причина гибели молодой актрисы осталась тайной.Александр Солдатов (1972-2017)После роли в комедии "Давыдов и Голиаф" Александр стал участвовать в съемках "Ералаша". По окончании школы он поступил в ГИТИС и строил карьеру в театре.Судьба нанесла жестокий удар в 2006 году — артисту диагностировали опухоль мозга. Одиннадцать лет Александр мужественно боролся со страшным заболеванием, но 17 декабря 2017 года в возрасте 45 лет проиграл свою последнюю битву.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, николай румянцев, гоша куценко, вгик, гитис