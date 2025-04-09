Дальний Восток покоряет зарубежные рынки под брендом "Сделано в России"
Компании ДВ покоряют зарубежные рынки под брендом "Сделано в России"
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Дальний Восток демонстрирует уверенный рост экспортного потенциала, и все больше компаний региона становятся обладателями сертификатов соответствия "Сделано в России", подтверждающих высокое качество и конкурентоспособность их продукции, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Программа, которую реализует Российский экспортный центр, предоставляет экспортерам комплексную поддержку, открывая новые возможности для выхода на международные рынки", - говорится в сообщении.
"Под брендом "Сделано в России" экспортируют продукцию в зарубежные страны уже 27 компаний из семи дальневосточных регионов. Географическое положение и уникальная специфика Дальнего Востока открывают широкие возможности для экспорта продукции в Азиатско-Тихоокеанский регион и за его пределы. Программа, реализуемая РЭЦ, является важным дополнительным механизмом поддержки предпринимателей, которые работают в Дальневосточном федеральном округе, в том числе, на территориях опережающего развития, свободного порта Владивосток", — сказал министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков.
Благодаря совместным усилиям РЭЦ и федеральных ведомств дальневосточные экспортеры получают все необходимые инструменты для успешного выхода на международные рынки и продвижения своей продукции под знаком качества "Сделано в России".
"Мы видим, как дальневосточные компании активно используют возможности, предоставляемые программой "Сделано в России". Получение сертификата - это важный шаг, который позволяет им не только подтвердить качество своей продукции, но и получить доступ к широкому спектру мер поддержки, разработанных РЭЦ для продвижения российских товаров за рубежом. В прошлом году компаниям Дальневосточного федерального округа со стороны РЭЦ было оказано 4485 услуг, поддержку получили 1685 предприятий", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
Значимость ОАЭ как хаба для выхода на рынки MENA растет
7 апреля, 14:29
Получение сертификата "Сделано в России" уже приносит свои плоды для дальневосточных компаний. Например, компания "Дивия-фарм", производитель биологически активных добавок из экологически чистых дальневосточных дикорастущих бурых морских водорослей (Laminaria Japonica), произрастающих в прибрежных акваториях острова Сахалин и собираемых водолазами ручным способом, после получения сертификата активно приступила к переговорам с потенциальными покупателями на площадках фестивалей-ярмарок в городах Шэньян и Харбин, КНР.
Производитель арктических катеров "Алеут" из Чукотского автономного округа в качестве первого шага по выходу на внешние рынки выбрал получение сертификата "Сделано в России", подтвердив улучшенные качества своей продукции по направлению "Надежность".
Одной из компаний, успешно прошедших сертификацию "Сделано в России", является производитель джемов Gusto из Хабаровского края. Получение этого знака качества позволяет компании позиционировать себя за рубежом на одном уровне с ведущими российскими брендами пищевой отрасли.
Для получения бесплатного сертификата "Сделано в России" компаниям необходимо подать заявку на сайте РЭЦ и прикрепить необходимые документы. Программу РЭЦ реализует в партнерстве с Роскачеством, Роспатентом, Росстандартом, Росаккредитацией, что дает гарантии качества и защиты интеллектуальных прав для всех участников системы добровольной сертификации.