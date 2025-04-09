https://ria.ru/20250409/eksport-2010201311.html

Дальний Восток покоряет зарубежные рынки под брендом "Сделано в России"

Дальний Восток покоряет зарубежные рынки под брендом "Сделано в России" - РИА Новости, 09.04.2025

Дальний Восток покоряет зарубежные рынки под брендом "Сделано в России"

Дальний Восток демонстрирует уверенный рост экспортного потенциала, и все больше компаний региона становятся обладателями сертификатов соответствия "Сделано в... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T12:11:00+03:00

2025-04-09T12:11:00+03:00

2025-04-09T12:11:00+03:00

экономика

российский экспортный центр (рэц)

дальний восток

россия

вероника никишина

сахалин

бренд сделано в россии (made in russia)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003187992_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5cdffca79b2d029aeea75b048735a7c7.jpg

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Дальний Восток демонстрирует уверенный рост экспортного потенциала, и все больше компаний региона становятся обладателями сертификатов соответствия "Сделано в России", подтверждающих высокое качество и конкурентоспособность их продукции, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Программа, которую реализует Российский экспортный центр, предоставляет экспортерам комплексную поддержку, открывая новые возможности для выхода на международные рынки", - говорится в сообщении."Под брендом "Сделано в России" экспортируют продукцию в зарубежные страны уже 27 компаний из семи дальневосточных регионов. Географическое положение и уникальная специфика Дальнего Востока открывают широкие возможности для экспорта продукции в Азиатско-Тихоокеанский регион и за его пределы. Программа, реализуемая РЭЦ, является важным дополнительным механизмом поддержки предпринимателей, которые работают в Дальневосточном федеральном округе, в том числе, на территориях опережающего развития, свободного порта Владивосток", — сказал министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков.Благодаря совместным усилиям РЭЦ и федеральных ведомств дальневосточные экспортеры получают все необходимые инструменты для успешного выхода на международные рынки и продвижения своей продукции под знаком качества "Сделано в России"."Мы видим, как дальневосточные компании активно используют возможности, предоставляемые программой "Сделано в России". Получение сертификата - это важный шаг, который позволяет им не только подтвердить качество своей продукции, но и получить доступ к широкому спектру мер поддержки, разработанных РЭЦ для продвижения российских товаров за рубежом. В прошлом году компаниям Дальневосточного федерального округа со стороны РЭЦ было оказано 4485 услуг, поддержку получили 1685 предприятий", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Получение сертификата "Сделано в России" уже приносит свои плоды для дальневосточных компаний. Например, компания "Дивия-фарм", производитель биологически активных добавок из экологически чистых дальневосточных дикорастущих бурых морских водорослей (Laminaria Japonica), произрастающих в прибрежных акваториях острова Сахалин и собираемых водолазами ручным способом, после получения сертификата активно приступила к переговорам с потенциальными покупателями на площадках фестивалей-ярмарок в городах Шэньян и Харбин, КНР.Производитель арктических катеров "Алеут" из Чукотского автономного округа в качестве первого шага по выходу на внешние рынки выбрал получение сертификата "Сделано в России", подтвердив улучшенные качества своей продукции по направлению "Надежность".Одной из компаний, успешно прошедших сертификацию "Сделано в России", является производитель джемов Gusto из Хабаровского края. Получение этого знака качества позволяет компании позиционировать себя за рубежом на одном уровне с ведущими российскими брендами пищевой отрасли.Для получения бесплатного сертификата "Сделано в России" компаниям необходимо подать заявку на сайте РЭЦ и прикрепить необходимые документы. Программу РЭЦ реализует в партнерстве с Роскачеством, Роспатентом, Росстандартом, Росаккредитацией, что дает гарантии качества и защиты интеллектуальных прав для всех участников системы добровольной сертификации.

https://ria.ru/20250409/produktsiya-2010173795.html

https://ria.ru/20250407/oae-2009804950.html

https://ria.ru/20250404/rets-2009284851.html

дальний восток

россия

сахалин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, российский экспортный центр (рэц), дальний восток, россия, вероника никишина, сахалин, бренд сделано в россии (made in russia)