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Эксперт назвал введение импортных пошлин США тестом на суверенитет - РИА Новости, 09.04.2025
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19:51 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/ekspert-2010340030.html
Эксперт назвал введение импортных пошлин США тестом на суверенитет
Эксперт назвал введение импортных пошлин США тестом на суверенитет - РИА Новости, 09.04.2025
Эксперт назвал введение импортных пошлин США тестом на суверенитет
Введение американским президентом Дональдом Трампом новых импортных пошлин стало серьезным испытанием для иностранных государств в определении своего... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T19:51:00+03:00
2025-04-09T19:51:00+03:00
сша
китай
тайвань
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Введение американским президентом Дональдом Трампом новых импортных пошлин стало серьезным испытанием для иностранных государств в определении своего суверенитета, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. Ставка в отношении Китая первоначально составила 34%, а позже, после введения ответных пошлин, была повышена до уровня 104%. В отношении импорта из Тайваня действуют сборы в размере 32%. "Тарифная политика Трампа является важным индикатором суверенитета, своеобразным тестом на суверенность для иностранных государств, чтобы проверить, какие из них приползут на коленях,.. чтобы выпросить у США торговую сделку, предполагающую понижение американских пошлин, а какие государства будут диверсифицировать свои торговые потоки и развивать мировую торговую систему в обход США", - заявил агентству Суслов. По его словам, Трамп предполагает, что большинство стран, на которые были наложены новые таможенные пошлины, уже обратились или обратятся к США с просьбой о заключении торгового соглашения. В качестве примера государства, которое сохраняет свой суверенитет, несмотря на политику американского президента, он назвал Китай, в отношении которого введены пошлины в размере 104%. "Страны, которые ценят свой суверенитет, типа Китайской Народной Республики, так не поступают. Мы видим, что Китай отвечает зеркально на тарифную политику Трампа... и говорит о том, что готов к переговорам только на равноправной основе", - отметил Суслов. Как отметил эксперт, в этом смысле будет интересно наблюдать за реакцией Тайваня, в отношении которого администрация Трампа ввела импортные пошлины в размере 32%. "Будет интересный тест, как поступит Тайвань: встанет ли он в очередь сателлитов Соединенных Штатов или станет диверсифицировать свои торговые потоки, в том числе в отношении Китая, и сближаться с ним?" - отметил Суслов. Эксперт пояснил, что основным фактором для определения процентной ставки стали не статус дружественной или недружественной страны, а показатели торгового дефицита между США и их торговыми партнерами. "С помощью этой политики импортных пошлин администрация Трампа стремится решить как минимум две магистральные задачи. Первое - это реиндустриализация США, которая им жизненно необходима для борьбы с Китаем. Второе - это уменьшение торгового дефицита и за счет этого постепенное уменьшение долга Соединенных Штатов", - подчеркнул Суслов.
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сша, китай, тайвань, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Китай, Тайвань, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Эксперт назвал введение импортных пошлин США тестом на суверенитет

Суслов: введение Трампом импортных пошлин станет испытанием для стран

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Введение американским президентом Дональдом Трампом новых импортных пошлин стало серьезным испытанием для иностранных государств в определении своего суверенитета, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. Ставка в отношении Китая первоначально составила 34%, а позже, после введения ответных пошлин, была повышена до уровня 104%. В отношении импорта из Тайваня действуют сборы в размере 32%.
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"Тарифная политика Трампа является важным индикатором суверенитета, своеобразным тестом на суверенность для иностранных государств, чтобы проверить, какие из них приползут на коленях,.. чтобы выпросить у США торговую сделку, предполагающую понижение американских пошлин, а какие государства будут диверсифицировать свои торговые потоки и развивать мировую торговую систему в обход США", - заявил агентству Суслов.
По его словам, Трамп предполагает, что большинство стран, на которые были наложены новые таможенные пошлины, уже обратились или обратятся к США с просьбой о заключении торгового соглашения. В качестве примера государства, которое сохраняет свой суверенитет, несмотря на политику американского президента, он назвал Китай, в отношении которого введены пошлины в размере 104%.
"Страны, которые ценят свой суверенитет, типа Китайской Народной Республики, так не поступают. Мы видим, что Китай отвечает зеркально на тарифную политику Трампа... и говорит о том, что готов к переговорам только на равноправной основе", - отметил Суслов.
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Как отметил эксперт, в этом смысле будет интересно наблюдать за реакцией Тайваня, в отношении которого администрация Трампа ввела импортные пошлины в размере 32%.
"Будет интересный тест, как поступит Тайвань: встанет ли он в очередь сателлитов Соединенных Штатов или станет диверсифицировать свои торговые потоки, в том числе в отношении Китая, и сближаться с ним?" - отметил Суслов.
Эксперт пояснил, что основным фактором для определения процентной ставки стали не статус дружественной или недружественной страны, а показатели торгового дефицита между США и их торговыми партнерами.
"С помощью этой политики импортных пошлин администрация Трампа стремится решить как минимум две магистральные задачи. Первое - это реиндустриализация США, которая им жизненно необходима для борьбы с Китаем. Второе - это уменьшение торгового дефицита и за счет этого постепенное уменьшение долга Соединенных Штатов", - подчеркнул Суслов.
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