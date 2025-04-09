https://ria.ru/20250409/ekspert-2010340030.html

Эксперт назвал введение импортных пошлин США тестом на суверенитет

Эксперт назвал введение импортных пошлин США тестом на суверенитет - РИА Новости, 09.04.2025

Эксперт назвал введение импортных пошлин США тестом на суверенитет

Введение американским президентом Дональдом Трампом новых импортных пошлин стало серьезным испытанием для иностранных государств в определении своего... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T19:51:00+03:00

2025-04-09T19:51:00+03:00

2025-04-09T19:51:00+03:00

сша

китай

тайвань

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Введение американским президентом Дональдом Трампом новых импортных пошлин стало серьезным испытанием для иностранных государств в определении своего суверенитета, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. Ставка в отношении Китая первоначально составила 34%, а позже, после введения ответных пошлин, была повышена до уровня 104%. В отношении импорта из Тайваня действуют сборы в размере 32%. "Тарифная политика Трампа является важным индикатором суверенитета, своеобразным тестом на суверенность для иностранных государств, чтобы проверить, какие из них приползут на коленях,.. чтобы выпросить у США торговую сделку, предполагающую понижение американских пошлин, а какие государства будут диверсифицировать свои торговые потоки и развивать мировую торговую систему в обход США", - заявил агентству Суслов. По его словам, Трамп предполагает, что большинство стран, на которые были наложены новые таможенные пошлины, уже обратились или обратятся к США с просьбой о заключении торгового соглашения. В качестве примера государства, которое сохраняет свой суверенитет, несмотря на политику американского президента, он назвал Китай, в отношении которого введены пошлины в размере 104%. "Страны, которые ценят свой суверенитет, типа Китайской Народной Республики, так не поступают. Мы видим, что Китай отвечает зеркально на тарифную политику Трампа... и говорит о том, что готов к переговорам только на равноправной основе", - отметил Суслов. Как отметил эксперт, в этом смысле будет интересно наблюдать за реакцией Тайваня, в отношении которого администрация Трампа ввела импортные пошлины в размере 32%. "Будет интересный тест, как поступит Тайвань: встанет ли он в очередь сателлитов Соединенных Штатов или станет диверсифицировать свои торговые потоки, в том числе в отношении Китая, и сближаться с ним?" - отметил Суслов. Эксперт пояснил, что основным фактором для определения процентной ставки стали не статус дружественной или недружественной страны, а показатели торгового дефицита между США и их торговыми партнерами. "С помощью этой политики импортных пошлин администрация Трампа стремится решить как минимум две магистральные задачи. Первое - это реиндустриализация США, которая им жизненно необходима для борьбы с Китаем. Второе - это уменьшение торгового дефицита и за счет этого постепенное уменьшение долга Соединенных Штатов", - подчеркнул Суслов.

https://ria.ru/20250403/poshliny-2009089755.html

https://ria.ru/20250409/poshlniy-2010283429.html

https://ria.ru/20250403/poshliny-2009009551.html

сша

китай

тайвань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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сша, китай, тайвань, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире