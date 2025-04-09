https://ria.ru/20250409/ekspert-2010272313.html

США приносят интересы Китая в жертву, считает эксперт

США приносят интересы Китая в жертву, считает эксперт - РИА Новости, 09.04.2025

США приносят интересы Китая в жертву, считает эксперт

Нельзя достичь соглашения в условиях, когда США ставят во главу угла собственную выгоду, а интересы Китая приносятся в жертву, рассказал РИА Новости глава... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T15:39:00+03:00

2025-04-09T15:39:00+03:00

2025-04-09T15:39:00+03:00

китай

пекин

вашингтон (штат)

дональд трамп

ван и (политик)

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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ПЕКИН, 9 апр – РИА Новости. Нельзя достичь соглашения в условиях, когда США ставят во главу угла собственную выгоду, а интересы Китая приносятся в жертву, рассказал РИА Новости глава центра экономики России Исследовательского института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук Сюй Полин. Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник сообщила, что США повысили импортную пошлину на китайские товары до 104%, эти пошлины вступят в силу с начала среды по местному времени. По словам Сюй Полина, Китай не может согласиться на некоторые необоснованные условия, выдвинутые президентом США Дональдом Трампом в адрес КНР. Эксперт отметил, что за семь лет торговой войны у китайских властей сложилось определенное впечатление об администрации Трампа и о нем самом, как о ненадежном, запугивающем, нарушающим свои обещания президенте. "Если пойти ему на уступки сейчас в условиях сильнейшего давления, то придется идти на уступки постоянно", - добавил он. Эксперт отметил, что китайская сторона выступает за то, чтобы вести переговоры с США о всех имеющихся торгово-экономических разногласиях в рамках единого пакета. По мнению Сюй Полина, необходимо выработать принципиальные положения по общим рамкам торгово-экономического сотрудничества Китая и США, а также провести комплексные переговоры по торговле услугами, торговле товарами, импорту и экспорту, научно-техническому сотрудничеству, инвестиционным ограничениям. "Соглашение может быть достигнуто только при условии взаимовыгодного сотрудничества, выгодного обеим сторонам. Невозможно достичь соглашения, просто удовлетворив интересы США и пожертвовав интересами Китая", - сказал он. В нынешних условиях, добавил эксперт, Китай и Россия должны сотрудничать, чтобы противостоять односторонним действиям США и их необоснованным "взаимным тарифам", придерживаясь принципов открытости и многосторонности. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. В частности, для Китая пошлины составляли 54%. В ответ Госсовет КНР сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости заявил, что повышение США пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого Вашингтона. Он также подчеркнул, что если США не прекратят экономическое давление на Китай, то Пекин ответит самым решительным образом. Трамп пообещал дополнительные пошлины к уже объявленным, если Пекин не откажется от ответных мер, и заявил, что не будет вести переговоры с КНР, если страна не отменит тарифы. В посольстве КНР в Вашингтоне ранее сказали РИА Новости, что Китай не откажется от контрмер, а переговоры Пекина и Вашингтона должны проходить на равноправной и взаимоуважительной основе: "Угрозы в адрес Китая - неправильный способ взаимодействия". По итогам прошлого года общие объемы американского импорта товаров из Китая составили почти 439 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20250409/tramp-2010139530.html

https://ria.ru/20250405/kitay-2009539170.html

https://ria.ru/20250408/kitay-2009933291.html

китай

пекин

вашингтон (штат)

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китай, пекин, вашингтон (штат), дональд трамп, ван и (политик), введение трампом пошлин на импорт, в мире