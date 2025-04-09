https://ria.ru/20250409/ekonomika-2010143348.html
"Всем плевать": в США сделали неожиданное заявление о российской экономике
"Всем плевать": в США сделали неожиданное заявление о российской экономике - РИА Новости, 09.04.2025
"Всем плевать": в США сделали неожиданное заявление о российской экономике
Эконмические санкции не смогли помешать росту экономики России, заявил американский военный аналитик и политолог Марк Слебода на YouTube. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T04:47:00+03:00
2025-04-09T04:47:00+03:00
2025-04-09T04:47:00+03:00
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МОСКВА, 09 апр — РИА Новости. Эконмические санкции не смогли помешать росту экономики России, заявил американский военный аналитик и политолог Марк Слебода на YouTube."Трамп посылает сигналы. Он даже ввел новые санкции против России, большинство даже не заметило. В России всем плевать <…> Многие люди там заработали немало денег во время санкций, заняв рыночные ниши и восстановив промышленность", — сказал он.Аналитик также добавил, что рост экономики России составил четыре процента, это больше чем в Европе и США."Конечно, у них есть сложности. Сейчас в России замедляют экономику, чтобы она не перегрелась. Но учитывая внешнее давление, они справились прекрасно", — заключил Слебода.В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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https://ria.ru/20250408/nabiullina-2009963254.html
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россия, европа, марк слебода, владимир путин, сша, в мире
Россия, Европа, Марк Слебода, Владимир Путин, США, В мире
"Всем плевать": в США сделали неожиданное заявление о российской экономике
Аналитик Слебода: экономика России растет быстрее чем в Европе и США