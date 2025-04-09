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ЕК рассчитывает, что соглашение с США не помешает Украине вступить в ЕС - РИА Новости, 09.04.2025
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19:06 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/ek-2010333874.html
ЕК рассчитывает, что соглашение с США не помешает Украине вступить в ЕС
ЕК рассчитывает, что соглашение с США не помешает Украине вступить в ЕС - РИА Новости, 09.04.2025
ЕК рассчитывает, что соглашение с США не помешает Украине вступить в ЕС
Еврокомиссия рассчитывает, что вероятное соглашение между Украиной и США по ресурсам не станет препятствием на пути движения Украины к членству в Европейском... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T19:06:00+03:00
2025-04-09T19:06:00+03:00
в мире
украина
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БРЮССЕЛЬ, 9 апр - РИА Новости. Еврокомиссия рассчитывает, что вероятное соглашение между Украиной и США по ресурсам не станет препятствием на пути движения Украины к членству в Европейском союзе, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос. "Еврокомиссия поддержит любое соглашение, которое будет отвечать интересам Украины. Мы сегодня говорили об этом, получили подтверждение того, что Украина не сойдет с пути в Европу. Я не вижу такой опасности", - сказала Кос на пресс-конференции в Брюсселе по итогам переговоров с украинской делегацией. По ее словам, вопросы, касающиеся вступления Украины в ЕС, могут обсуждаться и на переговорах с США. Украинские СМИ ранее сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную ему Вашингтоном. Также утверждалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета и противоречит планам Киева в будущем вступить в ЕС. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, после которого все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений. Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы на Украине, на продажу ископаемых "стратегическим конкурентам" Соединенных Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с США. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
https://ria.ru/20250329/sdelka-2008166550.html
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в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Еврокомиссия, Евросоюз
ЕК рассчитывает, что соглашение с США не помешает Украине вступить в ЕС

Еврокомиссар Кос: соглашение с США по ресурсам не помешает движению Украины в ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 9 апр - РИА Новости. Еврокомиссия рассчитывает, что вероятное соглашение между Украиной и США по ресурсам не станет препятствием на пути движения Украины к членству в Европейском союзе, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.
"Еврокомиссия поддержит любое соглашение, которое будет отвечать интересам Украины. Мы сегодня говорили об этом, получили подтверждение того, что Украина не сойдет с пути в Европу. Я не вижу такой опасности", - сказала Кос на пресс-конференции в Брюсселе по итогам переговоров с украинской делегацией.
Добыча редкоземельных металлов в Житомирской области - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Киев потребует внести поправки в сделку с США по ресурсам, пишет Bloomberg
29 марта, 19:26
По ее словам, вопросы, касающиеся вступления Украины в ЕС, могут обсуждаться и на переговорах с США.
Украинские СМИ ранее сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную ему Вашингтоном. Также утверждалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета и противоречит планам Киева в будущем вступить в ЕС. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, после которого все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений.
Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы на Украине, на продажу ископаемых "стратегическим конкурентам" Соединенных Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с США.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
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28 марта, 02:40
 
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