ЕК рассчитывает, что соглашение с США не помешает Украине вступить в ЕС
Еврокомиссар Кос: соглашение с США по ресурсам не помешает движению Украины в ЕС
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 9 апр - РИА Новости. Еврокомиссия рассчитывает, что вероятное соглашение между Украиной и США по ресурсам не станет препятствием на пути движения Украины к членству в Европейском союзе, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.
"Еврокомиссия поддержит любое соглашение, которое будет отвечать интересам Украины. Мы сегодня говорили об этом, получили подтверждение того, что Украина не сойдет с пути в Европу. Я не вижу такой опасности", - сказала Кос на пресс-конференции в Брюсселе по итогам переговоров с украинской делегацией.
Украинские СМИ ранее сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную ему Вашингтоном. Также утверждалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета и противоречит планам Киева в будущем вступить в ЕС. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, после которого все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений.
Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы на Украине, на продажу ископаемых "стратегическим конкурентам" Соединенных Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с США.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
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