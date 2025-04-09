https://ria.ru/20250409/efremov-2010281199.html

Освободившийся из колонии Ефремов приехал домой

Освободившийся из колонии Ефремов приехал домой - РИА Новости, 09.04.2025

Освободившийся из колонии Ефремов приехал домой

Освободившийся из колонии по УДО актер Михаил Ефремов приехал по адресу прописки в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T16:11:00+03:00

2025-04-09T16:11:00+03:00

2025-04-09T21:48:00+03:00

происшествия

москва

белгородская область

михаил ефремов

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

московский городской суд

дтп с участием михаила ефремова

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Освободившийся из колонии по УДО актер Михаил Ефремов приехал по адресу прописки в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Двадцать четвертого марта Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство защитника артиста об УДО. Ефремов должен раз в месяц являться на учет в контролирующий орган и не менять постоянного места жительства. В случае нарушения общественного порядка или уклонения от исполнения возложенных обязанностей его условно-досрочное освобождение могут отменить.Актер отбывал наказание в белгородской колонии с 18 октября 2020-го и провел в заключении около 4,5 года из назначенного ему срока. Восьмого июня того же года, Ефремов, будучи сильно пьяным, сел за руль Jeep Grand Cherokee и на Смоленской площади пересек двойную сплошную и врезался в фургон "Лада". Водитель этой машины, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, вскоре умер в больнице.

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происшествия, москва, белгородская область, михаил ефремов, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), московский городской суд, дтп с участием михаила ефремова