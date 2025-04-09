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Освободившийся из колонии Ефремов приехал домой - РИА Новости, 09.04.2025
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16:11 09.04.2025 (обновлено: 21:48 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/efremov-2010281199.html
Освободившийся из колонии Ефремов приехал домой
Освободившийся из колонии Ефремов приехал домой - РИА Новости, 09.04.2025
Освободившийся из колонии Ефремов приехал домой
Освободившийся из колонии по УДО актер Михаил Ефремов приехал по адресу прописки в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T16:11:00+03:00
2025-04-09T21:48:00+03:00
происшествия
москва
белгородская область
михаил ефремов
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
московский городской суд
дтп с участием михаила ефремова
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Освободившийся из колонии по УДО актер Михаил Ефремов приехал по адресу прописки в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Двадцать четвертого марта Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство защитника артиста об УДО. Ефремов должен раз в месяц являться на учет в контролирующий орган и не менять постоянного места жительства. В случае нарушения общественного порядка или уклонения от исполнения возложенных обязанностей его условно-досрочное освобождение могут отменить.Актер отбывал наказание в белгородской колонии с 18 октября 2020-го и провел в заключении около 4,5 года из назначенного ему срока. Восьмого июня того же года, Ефремов, будучи сильно пьяным, сел за руль Jeep Grand Cherokee и на Смоленской площади пересек двойную сплошную и врезался в фургон "Лада". Водитель этой машины, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, вскоре умер в больнице.
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москва
белгородская область
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происшествия, москва, белгородская область, михаил ефремов, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), московский городской суд, дтп с участием михаила ефремова
Происшествия, Москва, Белгородская область, Михаил Ефремов, Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова), Московский городской суд, ДТП с участием Михаила Ефремова
Освободившийся из колонии Ефремов приехал домой

Освободившийся из колонии по УДО Ефремов приехал домой

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАктер Михаил Ефремов, освободившийся из колонии, у своего дома в Москве. 9 апреля 2025
Актер Михаил Ефремов, освободившийся из колонии, у своего дома в Москве. 9 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Актер Михаил Ефремов, освободившийся из колонии, у своего дома в Москве. 9 апреля 2025
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Освободившийся из колонии по УДО актер Михаил Ефремов приехал по адресу прописки в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Двадцать четвертого марта Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство защитника артиста об УДО. Ефремов должен раз в месяц являться на учет в контролирующий орган и не менять постоянного места жительства. В случае нарушения общественного порядка или уклонения от исполнения возложенных обязанностей его условно-досрочное освобождение могут отменить.
Актер отбывал наказание в белгородской колонии с 18 октября 2020-го и провел в заключении около 4,5 года из назначенного ему срока. Восьмого июня того же года, Ефремов, будучи сильно пьяным, сел за руль Jeep Grand Cherokee и на Смоленской площади пересек двойную сплошную и врезался в фургон "Лада". Водитель этой машины, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, вскоре умер в больнице.
Актер Михаил Ефремов во время прямого эфира ньюзикла Господин Хороший - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Биография Михаила Ефремова
Вчера, 13:34
 
ПроисшествияМоскваБелгородская областьМихаил ЕфремовСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)Московский городской судДТП с участием Михаила Ефремова
 
 
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