https://ria.ru/20250409/efremov-2010197078.html

Журналисты дежурят у дома Михаила Ефремова

Журналисты дежурят у дома Михаила Ефремова - РИА Новости, 09.04.2025

Журналисты дежурят у дома Михаила Ефремова

Журналисты дежурят у дома освободившегося из колонии по УДО артиста Михаила Ефремова, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T11:52:00+03:00

2025-04-09T11:52:00+03:00

2025-04-09T16:12:00+03:00

москва

белгородская область

михаил ефремов

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

московский городской суд

дтп с участием михаила ефремова

общество

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Журналисты дежурят у дома освободившегося из колонии по УДО артиста Михаила Ефремова, передает корреспондент РИА Новости. Двадцать четвертого марта Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство адвоката Ефремова, осужденного за смертельное ДТП в Москве, об УДО. Решение суда вступило в силу 9 апреля, и в среду утром адвокат сообщил, что Ефремов покинул стены белгородской колонии. Журналисты с утра собрались около дома артиста в Плотниковом переулке в Москве. Квартира Ефремова закрыта, рядом с ней лежат стройматериалы. Как ранее сообщал адвокат актера, у его подзащитного серьезное заболевание – хроническая обструктивная болезнь легких, и после освобождения Ефремов в первую очередь займется своим здоровьем. Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы находившийся в состоянии алкогольного опьянения Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Пресненский суд Москвы назначил Ефремову 8 лет колонии, которые в апелляции Мосгорсуд снизил на полгода. Актер отбывал наказание в колонии с 18 октября 2020 года и провел в заключении около 4,5 лет из назначенного ему срока.

https://ria.ru/20250409/975592901.html

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Ольга Фомченкова

москва, белгородская область, михаил ефремов, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), московский городской суд, дтп с участием михаила ефремова, общество