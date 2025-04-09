https://ria.ru/20250409/efremov-2010190392.html

Ефремова освободили из колонии

Ефремова освободили из колонии - РИА Новости, 09.04.2025

Ефремова освободили из колонии

Осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова освободили из исправительной колонии № 4 в Белгородской области по УДО, сообщил его адвокат Юрий Падалко. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T11:24:00+03:00

2025-04-09T11:24:00+03:00

2025-04-09T12:06:00+03:00

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

михаил ефремов

белгородская область

москва

дтп с участием михаила ефремова

происшествия

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АЛЕКСЕЕВКА (Белгородская область), 9 апр — РИА Новости. Осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова освободили из исправительной колонии № 4 в Белгородской области по УДО, сообщил его адвокат Юрий Падалко."Решение суда — значит, он (Ефремов. — Прим. ред.) освобожден и, значит, уже отбыл в город Москву", — рассказал он.Алексеевский районный суд Белгородской области 24 марта удовлетворил ходатайство адвоката артиста об УДО, 9 апреля решение вступило в силу. Ефремов провел в заключении около 4,5 года из назначенного ему срока с 18 октября 2020-го.Ефремов будет стоять на учете в контролирующем органе, куда должен являться раз в месяц. Ему также не разрешается менять место жительства. При нарушении порядка с его стороны или уклонении от возложенных обязанностей решение об УДО могут отменить.Падалко также добавил, что актер страдает от хронической обструктивной болезни легких, и после освобождения займется здоровьем.

https://ria.ru/20250409/975592901.html

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белгородская область

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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), михаил ефремов, белгородская область, москва, дтп с участием михаила ефремова, происшествия