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Ефремова освободили из колонии - РИА Новости, 09.04.2025
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11:24 09.04.2025 (обновлено: 12:06 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/efremov-2010190392.html
Ефремова освободили из колонии
Ефремова освободили из колонии - РИА Новости, 09.04.2025
Ефремова освободили из колонии
Осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова освободили из исправительной колонии № 4 в Белгородской области по УДО, сообщил его адвокат Юрий Падалко. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T11:24:00+03:00
2025-04-09T12:06:00+03:00
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
михаил ефремов
белгородская область
москва
дтп с участием михаила ефремова
происшествия
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АЛЕКСЕЕВКА (Белгородская область), 9 апр — РИА Новости. Осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова освободили из исправительной колонии № 4 в Белгородской области по УДО, сообщил его адвокат Юрий Падалко."Решение суда — значит, он (Ефремов. — Прим. ред.) освобожден и, значит, уже отбыл в город Москву", — рассказал он.Алексеевский районный суд Белгородской области 24 марта удовлетворил ходатайство адвоката артиста об УДО, 9 апреля решение вступило в силу. Ефремов провел в заключении около 4,5 года из назначенного ему срока с 18 октября 2020-го.Ефремов будет стоять на учете в контролирующем органе, куда должен являться раз в месяц. Ему также не разрешается менять место жительства. При нарушении порядка с его стороны или уклонении от возложенных обязанностей решение об УДО могут отменить.Падалко также добавил, что актер страдает от хронической обструктивной болезни легких, и после освобождения займется здоровьем.
https://ria.ru/20250409/975592901.html
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), михаил ефремов, белгородская область, москва, дтп с участием михаила ефремова, происшествия
Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова), Михаил Ефремов, Белгородская область, Москва, ДТП с участием Михаила Ефремова, Происшествия
Ефремова освободили из колонии

Михаила Ефремова освободили из колонии в Белгородской области

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкАктер Михаил Ефремов во время заседания суда по условно-досрочному освобождению
Актер Михаил Ефремов во время заседания суда по условно-досрочному освобождению - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Антон Вергун
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Актер Михаил Ефремов во время заседания суда по условно-досрочному освобождению. Архивное фото
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АЛЕКСЕЕВКА (Белгородская область), 9 апр — РИА Новости. Осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова освободили из исправительной колонии № 4 в Белгородской области по УДО, сообщил его адвокат Юрий Падалко.
"Решение суда — значит, он (Ефремов. — Прим. ред.) освобожден и, значит, уже отбыл в город Москву", — рассказал он.
Актер Михаил Ефремов во время прямого эфира ньюзикла Господин Хороший - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Биография Михаила Ефремова
Вчера, 13:34
Алексеевский районный суд Белгородской области 24 марта удовлетворил ходатайство адвоката артиста об УДО, 9 апреля решение вступило в силу. Ефремов провел в заключении около 4,5 года из назначенного ему срока с 18 октября 2020-го.
Ефремов будет стоять на учете в контролирующем органе, куда должен являться раз в месяц. Ему также не разрешается менять место жительства. При нарушении порядка с его стороны или уклонении от возложенных обязанностей решение об УДО могут отменить.
Падалко также добавил, что актер страдает от хронической обструктивной болезни легких, и после освобождения займется здоровьем.
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)Михаил ЕфремовБелгородская областьМоскваДТП с участием Михаила ЕфремоваПроисшествия
 
 
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