https://ria.ru/20250409/efremov-2010175368.html

Адвокат рассказал, что ждет Ефремова после выхода из колонии

Адвокат рассказал, что ждет Ефремова после выхода из колонии - РИА Новости, 09.04.2025

Адвокат рассказал, что ждет Ефремова после выхода из колонии

Освободившийся из колонии актер Михаил Ефремов должен будет ежемесячно отмечаться в специализированном органе до окончания срока УДО, рассказал РИА Новости его... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T10:21:00+03:00

2025-04-09T10:21:00+03:00

2025-04-09T12:08:00+03:00

общество

москва

михаил ефремов

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

московский городской суд

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Освободившийся из колонии актер Михаил Ефремов должен будет ежемесячно отмечаться в специализированном органе до окончания срока УДО, рассказал РИА Новости его адвокат Юрий Падалко. "Ефремов должен будет раз в месяц отмечаться специализированным органе до окончания срока УДО", - сказал собеседник агентства. Какой именно орган будет осуществлять надзор за поведением актёра на свободе, адвокат не уточнил. В случае нарушения общественного порядка или уклонения от исполнения возложенных обязанностей его условно-досрочное освобождение может быть отменено. В среду в связи с условно-досрочным освобождением Ефремов покинул стены белгородской колонии, в которой провел около 4,5 лет за смертельное ДТП в Москве. Как ранее сообщал адвокат актера, у его подзащитного серьезное заболевание – ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких), и после освобождения Ефремов в первую очередь займется своим здоровьем. Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы находившийся в состоянии алкогольного опьянения Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Пресненский суд Москвы назначил Ефремову 8 лет колонии, которые в апелляции Мосгорсуд снизил на полгода.

https://ria.ru/20250409/efremov-2010159770.html

https://ria.ru/20250409/975592901.html

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общество, москва, михаил ефремов, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), московский городской суд