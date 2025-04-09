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Адвокат рассказал, что ждет Ефремова после выхода из колонии - РИА Новости, 09.04.2025
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10:21 09.04.2025 (обновлено: 12:08 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/efremov-2010175368.html
Адвокат рассказал, что ждет Ефремова после выхода из колонии
Адвокат рассказал, что ждет Ефремова после выхода из колонии - РИА Новости, 09.04.2025
Адвокат рассказал, что ждет Ефремова после выхода из колонии
Освободившийся из колонии актер Михаил Ефремов должен будет ежемесячно отмечаться в специализированном органе до окончания срока УДО, рассказал РИА Новости его... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T10:21:00+03:00
2025-04-09T12:08:00+03:00
общество
москва
михаил ефремов
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
московский городской суд
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Освободившийся из колонии актер Михаил Ефремов должен будет ежемесячно отмечаться в специализированном органе до окончания срока УДО, рассказал РИА Новости его адвокат Юрий Падалко. "Ефремов должен будет раз в месяц отмечаться специализированным органе до окончания срока УДО", - сказал собеседник агентства. Какой именно орган будет осуществлять надзор за поведением актёра на свободе, адвокат не уточнил. В случае нарушения общественного порядка или уклонения от исполнения возложенных обязанностей его условно-досрочное освобождение может быть отменено. В среду в связи с условно-досрочным освобождением Ефремов покинул стены белгородской колонии, в которой провел около 4,5 лет за смертельное ДТП в Москве. Как ранее сообщал адвокат актера, у его подзащитного серьезное заболевание – ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких), и после освобождения Ефремов в первую очередь займется своим здоровьем. Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы находившийся в состоянии алкогольного опьянения Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Пресненский суд Москвы назначил Ефремову 8 лет колонии, которые в апелляции Мосгорсуд снизил на полгода.
https://ria.ru/20250409/efremov-2010159770.html
https://ria.ru/20250409/975592901.html
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общество, москва, михаил ефремов, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), московский городской суд
Общество, Москва, Михаил Ефремов, Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова), Московский городской суд
Адвокат рассказал, что ждет Ефремова после выхода из колонии

Адвокат Падалко: Ефремов будет ежемесячно отмечаться в специализированном органе

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАктёр Михаил Ефремов
Актёр Михаил Ефремов - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Актёр Михаил Ефремов . Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Освободившийся из колонии актер Михаил Ефремов должен будет ежемесячно отмечаться в специализированном органе до окончания срока УДО, рассказал РИА Новости его адвокат Юрий Падалко.
"Ефремов должен будет раз в месяц отмечаться специализированным органе до окончания срока УДО", - сказал собеседник агентства.
Адвокат Михаила Ефремова Юрий Падалко у исправительной колонии №4 в Белгородской области, где отбывал наказание актер Михаил Ефремов. 9 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Адвокат Ефремова рассказал о планах артиста после выхода из колонии
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Какой именно орган будет осуществлять надзор за поведением актёра на свободе, адвокат не уточнил.
В случае нарушения общественного порядка или уклонения от исполнения возложенных обязанностей его условно-досрочное освобождение может быть отменено.
В среду в связи с условно-досрочным освобождением Ефремов покинул стены белгородской колонии, в которой провел около 4,5 лет за смертельное ДТП в Москве.
Как ранее сообщал адвокат актера, у его подзащитного серьезное заболевание – ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких), и после освобождения Ефремов в первую очередь займется своим здоровьем.
Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы находившийся в состоянии алкогольного опьянения Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Пресненский суд Москвы назначил Ефремову 8 лет колонии, которые в апелляции Мосгорсуд снизил на полгода.
Актер Михаил Ефремов во время прямого эфира ньюзикла Господин Хороший - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
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ОбществоМоскваМихаил ЕфремовСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)Московский городской суд
 
 
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