Рейтинг@Mail.ru
Адвокат Ефремова рассказал о планах артиста после выхода из колонии - РИА Новости, 09.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:56 09.04.2025 (обновлено: 17:34 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/efremov-2010159770.html
Адвокат Ефремова рассказал о планах артиста после выхода из колонии
Адвокат Ефремова рассказал о планах артиста после выхода из колонии - РИА Новости, 09.04.2025
Адвокат Ефремова рассказал о планах артиста после выхода из колонии
Адвокат Михаила Ефремова Юрий Падалко рассказал, что его подзащитный в ближайшее время будет лечиться, дальше вернется к своей карьере. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T08:56:00+03:00
2025-04-09T17:34:00+03:00
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
михаил ефремов
белгородская область
москва
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/09/2010171183_0:0:3278:1843_1920x0_80_0_0_6016972638aefa00eeb72751e431ec9f.jpg
АЛЕКСЕЕВКА (Белгородская область), 9 апр - РИА Новости. Адвокат Михаила Ефремова Юрий Падалко рассказал, что его подзащитный в ближайшее время будет лечиться, дальше вернется к своей карьере. Двадцать четвертого марта Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство адвоката Ефремова об УДО. Решение суда вступает в силу 9 апреля. Ефремов отбывал наказание в колонии с 18 октября 2020 года и провел в заключении около 4,5 лет из назначенного ему срока. По словам адвоката, Ефремова освободили из колонии в Белгородской области в среду и он направляется по месту своей регистрации в Москву. "Сейчас он будет лечиться, естественно, дальше он вернется к своей карьере, потому что он талантливый артист очень. Понимаете, он любит свою профессию, он по ней сильно скучал, он даже здесь, вы знаете, значит, снимал эти короткие фильмы, насколько возможно было. Поэтому все хорошо, все прекрасно", - сказал адвокат журналистам. Он добавил, что в московских клиниках актеру могут оказать медицинскую помощь. "Окажут помощь, действительно, ту, которая необходима ему. Потому что в условиях УФСИН, при всем желании, здесь невозможно было оказаться с его заболеваниями. Вот ту помощь, которая действительно ему нужна", - добавил Падалко. Как ранее сообщал адвокат актера, у его подзащитного серьезное заболевание – ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких), и после освобождения Ефремов в первую очередь займется своим здоровьем. Согласно решению суда, Ефремов должен раз в месяц являться на учет в контролирующий орган и не менять постоянного места жительства. В случае нарушения общественного порядка или уклонения от исполнения возложенных обязанностей его условно-досрочное освобождение может быть отменено. Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы находившийся в состоянии алкогольного опьянения Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Ефремов отбывал 7,5-летний срок в белгородской колонии.
https://ria.ru/20250404/efremov-2009326269.html
https://ria.ru/20250409/975592901.html
белгородская область
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/09/2010171183_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2ba985981b268f70cc658840fd31a3e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), михаил ефремов, белгородская область, москва, общество
Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова), Михаил Ефремов, Белгородская область, Москва, Общество
Адвокат Ефремова рассказал о планах артиста после выхода из колонии

Адвокат Падалко: Ефремов после выхода из колонии будет лечиться

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАдвокат Михаила Ефремова Юрий Падалко у исправительной колонии №4 в Белгородской области, где отбывал наказание актер Михаил Ефремов. 9 апреля 2025
Адвокат Михаила Ефремова Юрий Падалко у исправительной колонии №4 в Белгородской области, где отбывал наказание актер Михаил Ефремов. 9 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Адвокат Михаила Ефремова Юрий Падалко у исправительной колонии №4 в Белгородской области, где отбывал наказание актер Михаил Ефремов. 9 апреля 2025
Читать ria.ru в
Дзен
АЛЕКСЕЕВКА (Белгородская область), 9 апр - РИА Новости. Адвокат Михаила Ефремова Юрий Падалко рассказал, что его подзащитный в ближайшее время будет лечиться, дальше вернется к своей карьере.
Двадцать четвертого марта Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство адвоката Ефремова об УДО. Решение суда вступает в силу 9 апреля. Ефремов отбывал наказание в колонии с 18 октября 2020 года и провел в заключении около 4,5 лет из назначенного ему срока.
Никита (справа) и Николай Ефремовы поздравляют отца с юбилеем во время выступления на концерте ЗАПОЙ с Михаилом Ефремовым, посвященном 50-летию артиста - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Как живут дети Михаила Ефремова: непростая судьбы звездных отпрысков
4 апреля, 18:40
По словам адвоката, Ефремова освободили из колонии в Белгородской области в среду и он направляется по месту своей регистрации в Москву.
"Сейчас он будет лечиться, естественно, дальше он вернется к своей карьере, потому что он талантливый артист очень. Понимаете, он любит свою профессию, он по ней сильно скучал, он даже здесь, вы знаете, значит, снимал эти короткие фильмы, насколько возможно было. Поэтому все хорошо, все прекрасно", - сказал адвокат журналистам.
Он добавил, что в московских клиниках актеру могут оказать медицинскую помощь.
"Окажут помощь, действительно, ту, которая необходима ему. Потому что в условиях УФСИН, при всем желании, здесь невозможно было оказаться с его заболеваниями. Вот ту помощь, которая действительно ему нужна", - добавил Падалко.
Как ранее сообщал адвокат актера, у его подзащитного серьезное заболевание – ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких), и после освобождения Ефремов в первую очередь займется своим здоровьем.
Согласно решению суда, Ефремов должен раз в месяц являться на учет в контролирующий орган и не менять постоянного места жительства. В случае нарушения общественного порядка или уклонения от исполнения возложенных обязанностей его условно-досрочное освобождение может быть отменено.
Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы находившийся в состоянии алкогольного опьянения Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Ефремов отбывал 7,5-летний срок в белгородской колонии.
Актер Михаил Ефремов во время прямого эфира ньюзикла Господин Хороший - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Биография Михаила Ефремова
Вчера, 13:34
 
Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)Михаил ЕфремовБелгородская областьМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала