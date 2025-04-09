https://ria.ru/20250409/efremov-2010159770.html

Адвокат Ефремова рассказал о планах артиста после выхода из колонии

Адвокат Ефремова рассказал о планах артиста после выхода из колонии - РИА Новости, 09.04.2025

Адвокат Ефремова рассказал о планах артиста после выхода из колонии

Адвокат Михаила Ефремова Юрий Падалко рассказал, что его подзащитный в ближайшее время будет лечиться, дальше вернется к своей карьере. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T08:56:00+03:00

2025-04-09T08:56:00+03:00

2025-04-09T17:34:00+03:00

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

михаил ефремов

белгородская область

москва

общество

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АЛЕКСЕЕВКА (Белгородская область), 9 апр - РИА Новости. Адвокат Михаила Ефремова Юрий Падалко рассказал, что его подзащитный в ближайшее время будет лечиться, дальше вернется к своей карьере. Двадцать четвертого марта Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство адвоката Ефремова об УДО. Решение суда вступает в силу 9 апреля. Ефремов отбывал наказание в колонии с 18 октября 2020 года и провел в заключении около 4,5 лет из назначенного ему срока. По словам адвоката, Ефремова освободили из колонии в Белгородской области в среду и он направляется по месту своей регистрации в Москву. "Сейчас он будет лечиться, естественно, дальше он вернется к своей карьере, потому что он талантливый артист очень. Понимаете, он любит свою профессию, он по ней сильно скучал, он даже здесь, вы знаете, значит, снимал эти короткие фильмы, насколько возможно было. Поэтому все хорошо, все прекрасно", - сказал адвокат журналистам. Он добавил, что в московских клиниках актеру могут оказать медицинскую помощь. "Окажут помощь, действительно, ту, которая необходима ему. Потому что в условиях УФСИН, при всем желании, здесь невозможно было оказаться с его заболеваниями. Вот ту помощь, которая действительно ему нужна", - добавил Падалко. Как ранее сообщал адвокат актера, у его подзащитного серьезное заболевание – ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких), и после освобождения Ефремов в первую очередь займется своим здоровьем. Согласно решению суда, Ефремов должен раз в месяц являться на учет в контролирующий орган и не менять постоянного места жительства. В случае нарушения общественного порядка или уклонения от исполнения возложенных обязанностей его условно-досрочное освобождение может быть отменено. Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы находившийся в состоянии алкогольного опьянения Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Ефремов отбывал 7,5-летний срок в белгородской колонии.

https://ria.ru/20250404/efremov-2009326269.html

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белгородская область

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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), михаил ефремов, белгородская область, москва, общество