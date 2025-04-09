https://ria.ru/20250409/efremov-2010157714.html

Ефремов вышел из колонии

Ефремов вышел из колонии - РИА Новости, 09.04.2025

Ефремов вышел из колонии

Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, вышел из исправительной колонии № 4 в Белгородской области в рамках условно-досрочного освобождения (УДО) и РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T08:35:00+03:00

2025-04-09T08:35:00+03:00

2025-04-09T12:10:00+03:00

общество

москва

белгородская область

михаил ефремов

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

происшествия

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АЛЕКСЕЕВКА (Белгородская область), 9 апр — РИА Новости. Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, вышел из исправительной колонии № 4 в Белгородской области в рамках условно-досрочного освобождения (УДО) и отбыл по месту регистрации, сообщил его адвокат Юрий Падалко.Двадцать четвертого марта Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство защитника артиста об УДО. Решение суда вступает в силу 9 апреля. Ефремов отбывал наказание в колонии с 18 октября 2020-го и провел в заключении около 4,5 года из назначенного ему срока."Решение суда — значит, он (Ефремов. — Прим. ред.) освобожден и, значит, уже отбыл в город Москву", — сказал Падалко.Согласно решению суда, Ефремов должен раз в месяц являться на учет в контролирующий орган и не менять постоянного места жительства. В случае нарушения общественного порядка или уклонения от исполнения возложенных обязанностей его условно-досрочное освобождение могут отменить.Как заявлял адвокат актера, у его подзащитного серьезное заболевание — ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких), после освобождения артист в первую очередь займется своим здоровьем.Ефремов отбывал наказание в белгородской колонии после смертельного ДТП в центре Москвы. Тогда, 8 июня 2020 года, актер, будучи сильно пьяным, сел за руль Jeep Grand Cherokee и на Смоленской площади пересек двойную сплошную и врезался в фургон "Лада". Водитель этой машины, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, вскоре умер в больнице.

https://ria.ru/20250409/975592901.html

https://ria.ru/20250404/efremov-2009326269.html

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общество, москва, белгородская область, михаил ефремов, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, происшествия