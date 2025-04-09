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Дугин заявил, что Россия воюет не против украинцев, а за них - РИА Новости, 09.04.2025
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07:53 09.04.2025 (обновлено: 10:55 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/dugin-2010153810.html
Дугин заявил, что Россия воюет не против украинцев, а за них
Дугин заявил, что Россия воюет не против украинцев, а за них - РИА Новости, 09.04.2025
Дугин заявил, что Россия воюет не против украинцев, а за них
Россия воюет не против украинцев, а за них, чтобы они оставались людьми, а именно русскими людьми, заявил в статье для РИА Новости российский философ, политолог РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T07:53:00+03:00
2025-04-09T10:55:00+03:00
россия
сша
александр дугин
общество
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Россия воюет не против украинцев, а за них, чтобы они оставались людьми, а именно русскими людьми, заявил в статье для РИА Новости российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. Философ в статье для РИА Новости "Штаты обидели трансгендерную украинскую нацию" отметил, что украинцы - это русские люди, поменявшие этнос на абстрактную выдуманную абсурдную альтернативу. "Да, свое русское можно отрезать, но на этом месте так и будет отвратительно зиять уродливая пустота. Мы это понимаем и с этим воюем. Воюем не против украинцев, но за них. Чтобы они оставались людьми, то есть русскими людьми", - подчеркнул он. По словам Дугина, Запад скоро может отвернуться от "этой жертвы чудовищного эксперимента", которой сейчас стал политический украинец. "Украинцы, как и трансгендеры в США, больше никому не нужны. Эту страницу истории Запад скоро перевернет окончательно. Русских, конечно, едва ли полюбят. Но (российский хоккеист Александр - ред.) Овечкин (ставший лучшим снайпером в истории НХЛ - ред.) тут очень вовремя. Кстати, и (канадский хоккеист Уэйн - ред.) Грецки очень вовремя. Русские вообще очень вовремя. А вот украинские и трансгендерные не вовремя. Их время, похоже, вышло", - добавил политолог.
https://ria.ru/20250409/dugin-2010152440.html
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россия, сша, александр дугин, общество
Россия, США, Александр Дугин, Общество
Дугин заявил, что Россия воюет не против украинцев, а за них

Дугин: Россия воюет не против украинцев, а за них, чтобы они оставались людьми

© РИА Новости / Руслан КривобокПолитолог Александр Дугин
Политолог Александр Дугин - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Политолог Александр Дугин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Россия воюет не против украинцев, а за них, чтобы они оставались людьми, а именно русскими людьми, заявил в статье для РИА Новости российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.
Философ в статье для РИА Новости "Штаты обидели трансгендерную украинскую нацию" отметил, что украинцы - это русские люди, поменявшие этнос на абстрактную выдуманную абсурдную альтернативу.
Философ, политолог, социолог, общественный деятель Александр Дугин во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Дугин назвал украинцев коллективными трансгендерами
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"Да, свое русское можно отрезать, но на этом месте так и будет отвратительно зиять уродливая пустота. Мы это понимаем и с этим воюем. Воюем не против украинцев, но за них. Чтобы они оставались людьми, то есть русскими людьми", - подчеркнул он.
По словам Дугина, Запад скоро может отвернуться от "этой жертвы чудовищного эксперимента", которой сейчас стал политический украинец.
"Украинцы, как и трансгендеры в США, больше никому не нужны. Эту страницу истории Запад скоро перевернет окончательно. Русских, конечно, едва ли полюбят. Но (российский хоккеист Александр - ред.) Овечкин (ставший лучшим снайпером в истории НХЛ - ред.) тут очень вовремя. Кстати, и (канадский хоккеист Уэйн - ред.) Грецки очень вовремя. Русские вообще очень вовремя. А вот украинские и трансгендерные не вовремя. Их время, похоже, вышло", - добавил политолог.
Философ, политолог, социолог, общественный деятель Александр Дугин во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
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