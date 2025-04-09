https://ria.ru/20250409/dugin-2010153810.html

Дугин заявил, что Россия воюет не против украинцев, а за них

Дугин заявил, что Россия воюет не против украинцев, а за них - РИА Новости, 09.04.2025

Дугин заявил, что Россия воюет не против украинцев, а за них

Россия воюет не против украинцев, а за них, чтобы они оставались людьми, а именно русскими людьми, заявил в статье для РИА Новости российский философ, политолог РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T07:53:00+03:00

2025-04-09T07:53:00+03:00

2025-04-09T10:55:00+03:00

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Россия воюет не против украинцев, а за них, чтобы они оставались людьми, а именно русскими людьми, заявил в статье для РИА Новости российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. Философ в статье для РИА Новости "Штаты обидели трансгендерную украинскую нацию" отметил, что украинцы - это русские люди, поменявшие этнос на абстрактную выдуманную абсурдную альтернативу. "Да, свое русское можно отрезать, но на этом месте так и будет отвратительно зиять уродливая пустота. Мы это понимаем и с этим воюем. Воюем не против украинцев, но за них. Чтобы они оставались людьми, то есть русскими людьми", - подчеркнул он. По словам Дугина, Запад скоро может отвернуться от "этой жертвы чудовищного эксперимента", которой сейчас стал политический украинец. "Украинцы, как и трансгендеры в США, больше никому не нужны. Эту страницу истории Запад скоро перевернет окончательно. Русских, конечно, едва ли полюбят. Но (российский хоккеист Александр - ред.) Овечкин (ставший лучшим снайпером в истории НХЛ - ред.) тут очень вовремя. Кстати, и (канадский хоккеист Уэйн - ред.) Грецки очень вовремя. Русские вообще очень вовремя. А вот украинские и трансгендерные не вовремя. Их время, похоже, вышло", - добавил политолог.

https://ria.ru/20250409/dugin-2010152440.html

https://ria.ru/20250401/dugin-2008711468.html

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Дарья Буймова

россия, сша, александр дугин, общество