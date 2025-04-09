Дугин заявил, что Россия воюет не против украинцев, а за них
Дугин: Россия воюет не против украинцев, а за них, чтобы они оставались людьми
Политолог Александр Дугин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Россия воюет не против украинцев, а за них, чтобы они оставались людьми, а именно русскими людьми, заявил в статье для РИА Новости российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.
Философ в статье для РИА Новости "Штаты обидели трансгендерную украинскую нацию" отметил, что украинцы - это русские люди, поменявшие этнос на абстрактную выдуманную абсурдную альтернативу.
"Да, свое русское можно отрезать, но на этом месте так и будет отвратительно зиять уродливая пустота. Мы это понимаем и с этим воюем. Воюем не против украинцев, но за них. Чтобы они оставались людьми, то есть русскими людьми", - подчеркнул он.
По словам Дугина, Запад скоро может отвернуться от "этой жертвы чудовищного эксперимента", которой сейчас стал политический украинец.
"Украинцы, как и трансгендеры в США, больше никому не нужны. Эту страницу истории Запад скоро перевернет окончательно. Русских, конечно, едва ли полюбят. Но (российский хоккеист Александр - ред.) Овечкин (ставший лучшим снайпером в истории НХЛ - ред.) тут очень вовремя. Кстати, и (канадский хоккеист Уэйн - ред.) Грецки очень вовремя. Русские вообще очень вовремя. А вот украинские и трансгендерные не вовремя. Их время, похоже, вышло", - добавил политолог.
Дугин призвал строить в России суверенную экономику
1 апреля, 16:53