https://ria.ru/20250409/dugin-2010152440.html

Дугин назвал украинцев коллективными трансгендерами

Дугин назвал украинцев коллективными трансгендерами - РИА Новости, 09.04.2025

Дугин назвал украинцев коллективными трансгендерами

Украинцы - это "коллективные трансгендеры", русские, поменявшие этнос на абстрактную выдуманную абсурдную альтернативу, заявил в статье для РИА Новости... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T07:39:00+03:00

2025-04-09T07:39:00+03:00

2025-04-09T07:39:00+03:00

александр дугин

в мире

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Украинцы - это "коллективные трансгендеры", русские, поменявшие этнос на абстрактную выдуманную абсурдную альтернативу, заявил в статье для РИА Новости российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. "Украинцы - коллективные трансгендеры. Русские, поменявшие свой пол, свой этнос, на абстрактную выдуманную абсурдную альтернативу. Мужчина-трансгендер женщиной не становится. Становится уродом. Так и русский, возомнивший себя украинцем", - отметил философ в статье для РИА Новости "Штаты обидели трансгендерную украинскую нацию". По его словам, глобалисты восторгались украинцами, заваливали их деньгами и вниманием, превозносили их жестокость по отношению к русским людям как героизм, "носились с ними как с писаной торбой". "И вот в одночасье они превратятся в то, чем всегда и были. Жалкие, неумные, никому неверные, никого не любящие неудачники. Националисты без нации. Экстремисты без идеологии. Псы, нападающие на чужую государственность, не имея своей. Без намека на стиль, культуру или рациональность", - написал Дугин.

https://ria.ru/20250409/dugin-2010151161.html

https://ria.ru/20250319/dugin-2005879915.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

александр дугин, в мире