https://ria.ru/20250409/dugin-2010152440.html
Дугин назвал украинцев коллективными трансгендерами
Дугин назвал украинцев коллективными трансгендерами - РИА Новости, 09.04.2025
Дугин назвал украинцев коллективными трансгендерами
Украинцы - это "коллективные трансгендеры", русские, поменявшие этнос на абстрактную выдуманную абсурдную альтернативу, заявил в статье для РИА Новости... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T07:39:00+03:00
2025-04-09T07:39:00+03:00
2025-04-09T07:39:00+03:00
александр дугин
в мире
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Украинцы - это "коллективные трансгендеры", русские, поменявшие этнос на абстрактную выдуманную абсурдную альтернативу, заявил в статье для РИА Новости российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. "Украинцы - коллективные трансгендеры. Русские, поменявшие свой пол, свой этнос, на абстрактную выдуманную абсурдную альтернативу. Мужчина-трансгендер женщиной не становится. Становится уродом. Так и русский, возомнивший себя украинцем", - отметил философ в статье для РИА Новости "Штаты обидели трансгендерную украинскую нацию". По его словам, глобалисты восторгались украинцами, заваливали их деньгами и вниманием, превозносили их жестокость по отношению к русским людям как героизм, "носились с ними как с писаной торбой". "И вот в одночасье они превратятся в то, чем всегда и были. Жалкие, неумные, никому неверные, никого не любящие неудачники. Националисты без нации. Экстремисты без идеологии. Псы, нападающие на чужую государственность, не имея своей. Без намека на стиль, культуру или рациональность", - написал Дугин.
https://ria.ru/20250409/dugin-2010151161.html
https://ria.ru/20250319/dugin-2005879915.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр дугин, в мире
Дугин назвал украинцев коллективными трансгендерами
Дугин назвал украинцев русскими, поменявшими этнос на абсурдную альтернативу
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Украинцы - это "коллективные трансгендеры", русские, поменявшие этнос на абстрактную выдуманную абсурдную альтернативу, заявил в статье для РИА Новости российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.
"Украинцы - коллективные трансгендеры. Русские, поменявшие свой пол, свой этнос, на абстрактную выдуманную абсурдную альтернативу. Мужчина-трансгендер женщиной не становится. Становится уродом. Так и русский, возомнивший себя украинцем", - отметил философ в статье для РИА Новости "Штаты обидели трансгендерную украинскую нацию".
По его словам, глобалисты восторгались украинцами, заваливали их деньгами и вниманием, превозносили их жестокость по отношению к русским людям как героизм, "носились с ними как с писаной торбой".
"И вот в одночасье они превратятся в то, чем всегда и были. Жалкие, неумные, никому неверные, никого не любящие неудачники. Националисты без нации. Экстремисты без идеологии. Псы, нападающие на чужую государственность, не имея своей. Без намека на стиль, культуру или рациональность", - написал Дугин
.