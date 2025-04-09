https://ria.ru/20250409/dugin-2010151161.html

Дугин рассказал о трансгендерах, лишивших своих детей нормальной жизни

Дугин рассказал о трансгендерах, лишивших своих детей нормальной жизни - РИА Новости, 09.04.2025

Дугин рассказал о трансгендерах, лишивших своих детей нормальной жизни

Сотни тысяч американок и американцев, ставших трансгендерами, транссексуалами, педофилами, лишили себя и своих детей нормальной жизни и нормальной социальной... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T07:24:00+03:00

2025-04-09T07:24:00+03:00

2025-04-09T07:29:00+03:00

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Сотни тысяч американок и американцев, ставших трансгендерами, транссексуалами, педофилами, лишили себя и своих детей нормальной жизни и нормальной социальной роли, заявил в статье для РИА Новости российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. Философ в статье для РИА Новости "Штаты обидели трансгендерную украинскую нацию" отметил, что трансгендеры в США сейчас перестали быть теми, кому все помогали и кем все любовались, теперь их считают просто неизлечимо больными людьми. "Кто был всем, стал в одночасье никем. И даже меньше, чем никем. Оказалось, что под темными чарами woke-гипноза сотни тысяч американцев и американок отрезали себе и своим детям что-то очень важное. Билет в нормальную жизнь, нормальную семью, нормальную социальную роль", - написал Дугин. По его словам, все еще "модно" использовать этих людей в качестве массовки для демонстраций против президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. "Расценки здесь не маленькие - против Трампа предлагают выйти за 300-500 долларов, желательно устроить акт вандализма, истошно материться и наносить ущерб публичным объектам. Но пособие одноразовое, долго на него не протянешь", - подчеркнул Дугин.

https://ria.ru/20250205/sud-1997475960.html

https://ria.ru/20250212/ssha-1998836385.html

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в мире, сша, александр дугин, дональд трамп