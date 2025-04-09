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Дугин рассказал о резком изменении статуса трансгендеров в США - РИА Новости, 09.04.2025
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07:04 09.04.2025 (обновлено: 07:09 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/dugin-2010149797.html
Дугин рассказал о резком изменении статуса трансгендеров в США
Дугин рассказал о резком изменении статуса трансгендеров в США - РИА Новости, 09.04.2025
Дугин рассказал о резком изменении статуса трансгендеров в США
Трансгендеры в США резко поменяли свой статус, они перестали быть теми, кому все помогали и кем все любовались, теперь они просто неизлечимо больные люди,... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T07:04:00+03:00
2025-04-09T07:09:00+03:00
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Трансгендеры в США резко поменяли свой статус, они перестали быть теми, кому все помогали и кем все любовались, теперь они просто неизлечимо больные люди, заявил в статье для РИА Новости российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. "Сейчас трансгендеры - и старые, и совсем маленькие - в США резко поменяли свой статус. Только что при (экс-президентах Соединенных Штатов Америки Бараке - ред.) Обаме и (Джо - ред.) Байдене они были передовыми социальными активистами, первопроходцами и красой человечества, которым все помогали, которыми все любовались и всем ставили в пример", - отметил философ в статье для РИА Новости "Штаты обидели трансгендерную украинскую нацию". Сейчас, по словам Дугина, страшно представить, в каком состоянии находятся эти люди, их друзья, родители и близкие: раньше они получали блага от USAID и американского миллиардера Джорджа Сороса, а теперь "радость, если позвонит шериф или психиатр, но вряд ли позвонит, так как больше дела до них нет". "В мгновение ока они превратились в жалких уродов, несчастных калек, которых лучше обходить за версту. С работы их повыгоняли, ведь делать они ничего не умеют и не хотят. Теперь они просто неизлечимо больные люди, психически неадекватные извращенцы", - добавил он.
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в мире, сша, александр дугин, джордж сорос, агентство по международному развитию сша
В мире, США, Александр Дугин, Джордж Сорос, Агентство по международному развитию США
Дугин рассказал о резком изменении статуса трансгендеров в США

Политолог Дугин: трансгендеры в США стали неизлечимо больными людьми

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаг
Флаг - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Юки Ивамура
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Трансгендеры в США резко поменяли свой статус, они перестали быть теми, кому все помогали и кем все любовались, теперь они просто неизлечимо больные люди, заявил в статье для РИА Новости российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.
"Сейчас трансгендеры - и старые, и совсем маленькие - в США резко поменяли свой статус. Только что при (экс-президентах Соединенных Штатов Америки Бараке - ред.) Обаме и (Джо - ред.) Байдене они были передовыми социальными активистами, первопроходцами и красой человечества, которым все помогали, которыми все любовались и всем ставили в пример", - отметил философ в статье для РИА Новости "Штаты обидели трансгендерную украинскую нацию".
Сейчас, по словам Дугина, страшно представить, в каком состоянии находятся эти люди, их друзья, родители и близкие: раньше они получали блага от USAID и американского миллиардера Джорджа Сороса, а теперь "радость, если позвонит шериф или психиатр, но вряд ли позвонит, так как больше дела до них нет".
"В мгновение ока они превратились в жалких уродов, несчастных калек, которых лучше обходить за версту. С работы их повыгоняли, ведь делать они ничего не умеют и не хотят. Теперь они просто неизлечимо больные люди, психически неадекватные извращенцы", - добавил он.
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В миреСШААлександр ДугинДжордж СоросАгентство по международному развитию США
 
 
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