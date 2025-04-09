https://ria.ru/20250409/dugin-2010149797.html

Дугин рассказал о резком изменении статуса трансгендеров в США

Дугин рассказал о резком изменении статуса трансгендеров в США - РИА Новости, 09.04.2025

Дугин рассказал о резком изменении статуса трансгендеров в США

Трансгендеры в США резко поменяли свой статус, они перестали быть теми, кому все помогали и кем все любовались, теперь они просто неизлечимо больные люди,... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T07:04:00+03:00

2025-04-09T07:04:00+03:00

2025-04-09T07:09:00+03:00

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Трансгендеры в США резко поменяли свой статус, они перестали быть теми, кому все помогали и кем все любовались, теперь они просто неизлечимо больные люди, заявил в статье для РИА Новости российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. "Сейчас трансгендеры - и старые, и совсем маленькие - в США резко поменяли свой статус. Только что при (экс-президентах Соединенных Штатов Америки Бараке - ред.) Обаме и (Джо - ред.) Байдене они были передовыми социальными активистами, первопроходцами и красой человечества, которым все помогали, которыми все любовались и всем ставили в пример", - отметил философ в статье для РИА Новости "Штаты обидели трансгендерную украинскую нацию". Сейчас, по словам Дугина, страшно представить, в каком состоянии находятся эти люди, их друзья, родители и близкие: раньше они получали блага от USAID и американского миллиардера Джорджа Сороса, а теперь "радость, если позвонит шериф или психиатр, но вряд ли позвонит, так как больше дела до них нет". "В мгновение ока они превратились в жалких уродов, несчастных калек, которых лучше обходить за версту. С работы их повыгоняли, ведь делать они ничего не умеют и не хотят. Теперь они просто неизлечимо больные люди, психически неадекватные извращенцы", - добавил он.

https://ria.ru/20250227/pentagon-2001878415.html

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в мире, сша, александр дугин, джордж сорос, агентство по международному развитию сша