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В Госдуме проработают поправки в законы для наказания дропперов
В Госдуме проработают поправки в законы для наказания дропперов - РИА Новости, 09.04.2025
В Госдуме проработают поправки в законы для наказания дропперов
Председатель ГД Вячеслав Володин поручил комитетам ГД проработать изменения в законы для введения уголовной ответственности для дропперов. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T14:10:00+03:00
2025-04-09T14:10:00+03:00
2025-04-09T14:10:00+03:00
политика
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Председатель ГД Вячеслав Володин поручил комитетам ГД проработать изменения в законы для введения уголовной ответственности для дропперов. Госдума в среду рассматривает годовой отчет Банка России за 2024 год, который представляет его председатель Эльвира Набиуллина. "Давайте дадим поручение Василию Ивановичу Пискареву (глава комитета ГД по безопасности), который здесь у нас присутствует... совместно с комитетом по вопросам государственного строительства и законодательства о необходимости внесения соответствующих поправок в закон для того, чтобы ввести уголовную ответственность для дропперов", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы.
https://ria.ru/20250323/droppery-2006744418.html
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политика, вячеслав володин, эльвира набиуллина, госдума рф
Политика, Вячеслав Володин, Эльвира Набиуллина, Госдума РФ
В Госдуме проработают поправки в законы для наказания дропперов
Володин поручил проработать поправки об уголовной ответственности для дропперов