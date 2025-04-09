https://ria.ru/20250409/drony-2010272531.html
Дроны ВСУ атаковали парк в ЛНР
Дроны ВСУ атаковали парк в ЛНР - РИА Новости, 09.04.2025
Дроны ВСУ атаковали парк в ЛНР
Два беспилотника украинских войск атаковали парк в Белокуракино в ЛНР, работа отделения МФЦ и местной администрации приостановлена, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T15:40:00+03:00
2025-04-09T15:40:00+03:00
2025-04-09T16:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
луганская народная республика
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
ЛУГАНСК, 9 апр - РИА Новости. Два беспилотника украинских войск атаковали парк в Белокуракино в ЛНР, работа отделения МФЦ и местной администрации приостановлена, сообщили в Telegram-канале правительства региона. "Сегодня около 13.20 зафиксированы удары двумя беспилотниками ВСУ в район городского парка Белокуракино. Приостановлена работа отделения МФЦ и местной администрации. Посетители и работники госучреждений эвакуированы", - говорится в сообщении ведомства. По данным правительства ЛНР, никто не пострадал.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, луганская народная республика, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Россия, Происшествия
Дроны ВСУ атаковали парк в ЛНР
Два дрона ВСУ атаковали парк в ЛНР, работу МФЦ и администрации приостановили