https://ria.ru/20250409/drony-2010272531.html

Дроны ВСУ атаковали парк в ЛНР

Дроны ВСУ атаковали парк в ЛНР - РИА Новости, 09.04.2025

Дроны ВСУ атаковали парк в ЛНР

Два беспилотника украинских войск атаковали парк в Белокуракино в ЛНР, работа отделения МФЦ и местной администрации приостановлена, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T15:40:00+03:00

2025-04-09T15:40:00+03:00

2025-04-09T16:13:00+03:00

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ЛУГАНСК, 9 апр - РИА Новости. Два беспилотника украинских войск атаковали парк в Белокуракино в ЛНР, работа отделения МФЦ и местной администрации приостановлена, сообщили в Telegram-канале правительства региона. "Сегодня около 13.20 зафиксированы удары двумя беспилотниками ВСУ в район городского парка Белокуракино. Приостановлена работа отделения МФЦ и местной администрации. Посетители и работники госучреждений эвакуированы", - говорится в сообщении ведомства. По данным правительства ЛНР, никто не пострадал.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2025

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вооруженные силы украины, луганская народная республика, россия, происшествия