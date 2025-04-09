https://ria.ru/20250409/dron-2010344220.html

При падении обломков дрона ВСУ в Белгородской области пострадала женщина

При падении обломков дрона ВСУ в Белгородской области пострадала женщина - РИА Новости, 09.04.2025

При падении обломков дрона ВСУ в Белгородской области пострадала женщина

Женщина получила баротравму в результате падения обломков сбитого украинского беспилотника в городе Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T20:41:00+03:00

2025-04-09T20:41:00+03:00

2025-04-09T20:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

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шебекино

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вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 9 апр - РИА Новости. Женщина получила баротравму в результате падения обломков сбитого украинского беспилотника в городе Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Над городом Шебекино системой ПВО был сбит беспилотник. В результате падения его обломков женщина получила баротравму. Она самостоятельно обратилась в Шебекинскую ЦРБ, где ей оказали необходимую помощь, лечение продолжит амбулаторно", - написал Гладков. Губернатор добавил, что в городе повреждены шесть частных домов и два автомобиля. Кроме того, в Шебекино от удара очередного дрона повреждена газовая труба, аварийными бригадами утечка газа устранена. В селе Двулучное Валуйского округа от детонации дрона посечён осколками легковой автомобиль. В селе Цибулевка Ракитянского района от прилёта боеприпаса в восьми частных домах выбиты окна, посечены кровли, фасады и хозпостройки. В селе Бобрава в результате детонации беспилотника поврежден трактор. В Борисовском районе в селе Грузское FPV-дрон ударил по территории предприятия. В селе Богун-Городок дрон атаковал грузовой автомобиль. "В Грайворонском округе в селе Головчино в результате атаки беспилотника повреждены 5 транспортных средств, одно из которых уничтожено огнём. В посёлке Красная Яруга дрон атаковал стоящий легковой автомобиль — повреждены стёкла и кузов. Также повреждено остекление частного дома. От удара ещё одного FPV-дрона повреждена "Газель", - добавил глава области.

https://ria.ru/20250409/belgorod-2010177676.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

шебекино

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происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, россия