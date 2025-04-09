https://ria.ru/20250409/dron-2010344220.html
При падении обломков дрона ВСУ в Белгородской области пострадала женщина
При падении обломков дрона ВСУ в Белгородской области пострадала женщина - РИА Новости, 09.04.2025
При падении обломков дрона ВСУ в Белгородской области пострадала женщина
Женщина получила баротравму в результате падения обломков сбитого украинского беспилотника в городе Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T20:41:00+03:00
2025-04-09T20:41:00+03:00
2025-04-09T20:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 9 апр - РИА Новости. Женщина получила баротравму в результате падения обломков сбитого украинского беспилотника в городе Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Над городом Шебекино системой ПВО был сбит беспилотник. В результате падения его обломков женщина получила баротравму. Она самостоятельно обратилась в Шебекинскую ЦРБ, где ей оказали необходимую помощь, лечение продолжит амбулаторно", - написал Гладков. Губернатор добавил, что в городе повреждены шесть частных домов и два автомобиля. Кроме того, в Шебекино от удара очередного дрона повреждена газовая труба, аварийными бригадами утечка газа устранена. В селе Двулучное Валуйского округа от детонации дрона посечён осколками легковой автомобиль. В селе Цибулевка Ракитянского района от прилёта боеприпаса в восьми частных домах выбиты окна, посечены кровли, фасады и хозпостройки. В селе Бобрава в результате детонации беспилотника поврежден трактор. В Борисовском районе в селе Грузское FPV-дрон ударил по территории предприятия. В селе Богун-Городок дрон атаковал грузовой автомобиль. "В Грайворонском округе в селе Головчино в результате атаки беспилотника повреждены 5 транспортных средств, одно из которых уничтожено огнём. В посёлке Красная Яруга дрон атаковал стоящий легковой автомобиль — повреждены стёкла и кузов. Также повреждено остекление частного дома. От удара ещё одного FPV-дрона повреждена "Газель", - добавил глава области.
https://ria.ru/20250409/belgorod-2010177676.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия
При падении обломков дрона ВСУ в Белгородской области пострадала женщина
Гладков: при падении обломков сбитого дрона ВСУ в Шебекино пострадала женщина