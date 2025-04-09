В Брянской области дрон-камикадзе атаковал трансформаторную подстанцию
Богомаз: дрон ВСУ атаковал подстанцию в селе Подывотье Брянской области
© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 9 апр — РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе атаковал трансформаторную подстанцию в селе Подывотье в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
"ВСУ продолжают атаковать нашу энергетическую инфраструктуру, несмотря на публично принятые обязательства. Дрон-камикадзе атаковал трансформаторную подстанцию в селе Подывотье Севского района. В результате террористической атаки частично нарушено электроснабжение бытовых потребителей", — написал он.
По словам главы региона, никто не пострадал. Идут аварийно-восстановительные работы.
Удары ВСУ по энергообъектам
Восемнадцатого марта президент Владимир Путин поговорил по телефону с американским коллегой Дональдом Трампом. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным. Позднее Владимир Зеленский заявил, что киевские власти поддержат это предложение.
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Затем 24 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых представители стран договорились разработать механизм запрета таких атак. В опубликованном перечне энергообъектов значатся нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций.
Тем не менее ВСУ постоянно нарушают взятые на себя обязательства. Так, первую атаку противник совершил всего через несколько часов после беседы Путина и Трампа — нанес удар по нефтеперекачивающей станции "Кавказская" в Краснодарском крае. Она стала первой в целой серии нападений на российские энергетические объекты.
На прошлой неделе глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Москва передала США, ООН и ОБСЕ информацию об украинских налетах на энергетическую инфраструктуру в нарушение договоренностей.
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