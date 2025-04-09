https://ria.ru/20250409/dron-2010333121.html

В Брянской области дрон-камикадзе атаковал трансформаторную подстанцию

В Брянской области дрон-камикадзе атаковал трансформаторную подстанцию - РИА Новости, 09.04.2025

В Брянской области дрон-камикадзе атаковал трансформаторную подстанцию

Украинский дрон-камикадзе атаковал трансформаторную подстанцию в селе Подывотье в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T18:57:00+03:00

2025-04-09T18:57:00+03:00

2025-04-09T21:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

брянская область

севский район

александр богомаз

вооруженные силы украины

владимир путин

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РЯЗАНЬ, 9 апр — РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе атаковал трансформаторную подстанцию в селе Подывотье в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."ВСУ продолжают атаковать нашу энергетическую инфраструктуру, несмотря на публично принятые обязательства. Дрон-камикадзе атаковал трансформаторную подстанцию в селе Подывотье Севского района. В результате террористической атаки частично нарушено электроснабжение бытовых потребителей", — написал он.По словам главы региона, никто не пострадал. Идут аварийно-восстановительные работы.Удары ВСУ по энергообъектамВосемнадцатого марта президент Владимир Путин поговорил по телефону с американским коллегой Дональдом Трампом. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным. Позднее Владимир Зеленский заявил, что киевские власти поддержат это предложение.Затем 24 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых представители стран договорились разработать механизм запрета таких атак. В опубликованном перечне энергообъектов значатся нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций.Тем не менее ВСУ постоянно нарушают взятые на себя обязательства. Так, первую атаку противник совершил всего через несколько часов после беседы Путина и Трампа — нанес удар по нефтеперекачивающей станции "Кавказская" в Краснодарском крае. Она стала первой в целой серии нападений на российские энергетические объекты.На прошлой неделе глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Москва передала США, ООН и ОБСЕ информацию об украинских налетах на энергетическую инфраструктуру в нарушение договоренностей.

https://ria.ru/20250409/terakt-2010274713.html

https://ria.ru/20250403/rossija-2009063973.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

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