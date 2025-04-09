Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области дрон-камикадзе атаковал трансформаторную подстанцию - РИА Новости, 09.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:57 09.04.2025 (обновлено: 21:29 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/dron-2010333121.html
В Брянской области дрон-камикадзе атаковал трансформаторную подстанцию
В Брянской области дрон-камикадзе атаковал трансформаторную подстанцию - РИА Новости, 09.04.2025
В Брянской области дрон-камикадзе атаковал трансформаторную подстанцию
Украинский дрон-камикадзе атаковал трансформаторную подстанцию в селе Подывотье в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T18:57:00+03:00
2025-04-09T21:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
севский район
александр богомаз
вооруженные силы украины
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007696284_0:0:6023:3388_1920x0_80_0_0_7e3a611437a925fcbc9ae9a4ef9dec97.jpg
РЯЗАНЬ, 9 апр — РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе атаковал трансформаторную подстанцию в селе Подывотье в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."ВСУ продолжают атаковать нашу энергетическую инфраструктуру, несмотря на публично принятые обязательства. Дрон-камикадзе атаковал трансформаторную подстанцию в селе Подывотье Севского района. В результате террористической атаки частично нарушено электроснабжение бытовых потребителей", — написал он.По словам главы региона, никто не пострадал. Идут аварийно-восстановительные работы.Удары ВСУ по энергообъектамВосемнадцатого марта президент Владимир Путин поговорил по телефону с американским коллегой Дональдом Трампом. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным. Позднее Владимир Зеленский заявил, что киевские власти поддержат это предложение.Затем 24 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых представители стран договорились разработать механизм запрета таких атак. В опубликованном перечне энергообъектов значатся нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций.Тем не менее ВСУ постоянно нарушают взятые на себя обязательства. Так, первую атаку противник совершил всего через несколько часов после беседы Путина и Трампа — нанес удар по нефтеперекачивающей станции "Кавказская" в Краснодарском крае. Она стала первой в целой серии нападений на российские энергетические объекты.На прошлой неделе глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Москва передала США, ООН и ОБСЕ информацию об украинских налетах на энергетическую инфраструктуру в нарушение договоренностей.
https://ria.ru/20250409/terakt-2010274713.html
https://ria.ru/20250403/rossija-2009063973.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
севский район
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007695727_353:0:2739:1789_1920x0_80_0_0_910b58f884f813ebfae7e2033318f2fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, брянская область, севский район, александр богомаз, вооруженные силы украины, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, оон, обсе, сша
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Севский район, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ООН, ОБСЕ, США
В Брянской области дрон-камикадзе атаковал трансформаторную подстанцию

Богомаз: дрон ВСУ атаковал подстанцию в селе Подывотье Брянской области

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РЯЗАНЬ, 9 апр — РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе атаковал трансформаторную подстанцию в селе Подывотье в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
"ВСУ продолжают атаковать нашу энергетическую инфраструктуру, несмотря на публично принятые обязательства. Дрон-камикадзе атаковал трансформаторную подстанцию в селе Подывотье Севского района. В результате террористической атаки частично нарушено электроснабжение бытовых потребителей", — написал он.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
После обстрела ВСУ энергообъектов в Курской области завели дело о теракте
Вчера, 15:53
По словам главы региона, никто не пострадал. Идут аварийно-восстановительные работы.

Удары ВСУ по энергообъектам

Восемнадцатого марта президент Владимир Путин поговорил по телефону с американским коллегой Дональдом Трампом. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным. Позднее Владимир Зеленский заявил, что киевские власти поддержат это предложение.
Пожар на электроподстанции - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Россия не поддастся на провокации Киева, заявила Захарова
3 апреля, 11:27
Затем 24 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых представители стран договорились разработать механизм запрета таких атак. В опубликованном перечне энергообъектов значатся нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций.
Тем не менее ВСУ постоянно нарушают взятые на себя обязательства. Так, первую атаку противник совершил всего через несколько часов после беседы Путина и Трампа — нанес удар по нефтеперекачивающей станции "Кавказская" в Краснодарском крае. Она стала первой в целой серии нападений на российские энергетические объекты.
На прошлой неделе глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Москва передала США, ООН и ОБСЕ информацию об украинских налетах на энергетическую инфраструктуру в нарушение договоренностей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБрянская областьСевский районАлександр БогомазВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинДональд ТрампВладимир ЗеленскийООНОБСЕСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала