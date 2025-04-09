https://ria.ru/20250409/dps-2010203672.html

Чеченское телевидение показало фото напавшего на пост ДПС

Чеченское телевидение показало фото напавшего на пост ДПС - РИА Новости, 09.04.2025

Чеченское телевидение показало фото напавшего на пост ДПС

Чеченская государственная телерадиокомпания "Грозный" в спецрепортаже с совещания главы республики Рамзана Кадырова показала фото 17-летнего напавшего на пост... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T12:20:00+03:00

2025-04-09T12:20:00+03:00

2025-04-09T21:58:00+03:00

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ГРОЗНЫЙ, 9 апр — РИА Новости. Чеченская государственная телерадиокомпания "Грозный" в спецрепортаже с совещания главы республики Рамзана Кадырова показала фото 17-летнего напавшего на пост ДПС в Ачхой-Мартане."Убийца — выходец из этого села, проживавший в Москве. По приезду в республику напал на сотрудников правоохранительных органов, обеспечивающих правопорядок в Ачхой-Мартане", — рассказывает закадровый голос на видео в Telegram-канале чеченского телевидения. Накануне региональное управление СК России сообщило, что житель Ачхой-Мартана напал с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы, преступника ликвидировали ответным огнем. Один из полицейских погиб из-за полученных ранений. Позднее Кадыров заявил, что действия злоумышленника координировал в том числе гражданин Украины.

https://ria.ru/20250409/kadyrov-2010149001.html

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происшествия, москва, россия, украина, рамзан кадыров, следственный комитет россии (ск рф)