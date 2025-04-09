https://ria.ru/20250409/dps-2010203672.html
Чеченское телевидение показало фото напавшего на пост ДПС
Чеченское телевидение показало фото напавшего на пост ДПС - РИА Новости, 09.04.2025
Чеченское телевидение показало фото напавшего на пост ДПС
Чеченская государственная телерадиокомпания "Грозный" в спецрепортаже с совещания главы республики Рамзана Кадырова показала фото 17-летнего напавшего на пост... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T12:20:00+03:00
2025-04-09T12:20:00+03:00
2025-04-09T21:58:00+03:00
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ГРОЗНЫЙ, 9 апр — РИА Новости. Чеченская государственная телерадиокомпания "Грозный" в спецрепортаже с совещания главы республики Рамзана Кадырова показала фото 17-летнего напавшего на пост ДПС в Ачхой-Мартане."Убийца — выходец из этого села, проживавший в Москве. По приезду в республику напал на сотрудников правоохранительных органов, обеспечивающих правопорядок в Ачхой-Мартане", — рассказывает закадровый голос на видео в Telegram-канале чеченского телевидения. Накануне региональное управление СК России сообщило, что житель Ачхой-Мартана напал с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы, преступника ликвидировали ответным огнем. Один из полицейских погиб из-за полученных ранений. Позднее Кадыров заявил, что действия злоумышленника координировал в том числе гражданин Украины.
https://ria.ru/20250409/kadyrov-2010149001.html
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происшествия, москва, россия, украина, рамзан кадыров, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Украина, Рамзан Кадыров, Следственный комитет России (СК РФ)
Чеченское телевидение показало фото напавшего на пост ДПС
Чеченское телевидение показало фото напавшего на пост ДПС в Ачхой-Мартане