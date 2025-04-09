Рейтинг@Mail.ru
Чеченское телевидение показало фото напавшего на пост ДПС - РИА Новости, 09.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:20 09.04.2025 (обновлено: 21:58 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/dps-2010203672.html
Чеченское телевидение показало фото напавшего на пост ДПС
Чеченское телевидение показало фото напавшего на пост ДПС - РИА Новости, 09.04.2025
Чеченское телевидение показало фото напавшего на пост ДПС
Чеченская государственная телерадиокомпания "Грозный" в спецрепортаже с совещания главы республики Рамзана Кадырова показала фото 17-летнего напавшего на пост... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T12:20:00+03:00
2025-04-09T21:58:00+03:00
происшествия
москва
россия
украина
рамзан кадыров
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/09/2010202803_0:20:1053:612_1920x0_80_0_0_89b788468b41e09220fd7d81e3089b12.jpg
ГРОЗНЫЙ, 9 апр — РИА Новости. Чеченская государственная телерадиокомпания "Грозный" в спецрепортаже с совещания главы республики Рамзана Кадырова показала фото 17-летнего напавшего на пост ДПС в Ачхой-Мартане."Убийца — выходец из этого села, проживавший в Москве. По приезду в республику напал на сотрудников правоохранительных органов, обеспечивающих правопорядок в Ачхой-Мартане", — рассказывает закадровый голос на видео в Telegram-канале чеченского телевидения. Накануне региональное управление СК России сообщило, что житель Ачхой-Мартана напал с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы, преступника ликвидировали ответным огнем. Один из полицейских погиб из-за полученных ранений. Позднее Кадыров заявил, что действия злоумышленника координировал в том числе гражданин Украины.
https://ria.ru/20250409/kadyrov-2010149001.html
москва
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/09/2010202803_0:0:969:727_1920x0_80_0_0_4796b417870384f0c847220185c7f98c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, украина, рамзан кадыров, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Украина, Рамзан Кадыров, Следственный комитет России (СК РФ)
Чеченское телевидение показало фото напавшего на пост ДПС

Чеченское телевидение показало фото напавшего на пост ДПС в Ачхой-Мартане

© ЧГТРК "Грозный"/TelegramНапавший на пост ДПС в Ачхой-Мартане
Напавший на пост ДПС в Ачхой-Мартане - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© ЧГТРК "Грозный"/Telegram
Напавший на пост ДПС в Ачхой-Мартане
Читать ria.ru в
Дзен
ГРОЗНЫЙ, 9 апр — РИА Новости. Чеченская государственная телерадиокомпания "Грозный" в спецрепортаже с совещания главы республики Рамзана Кадырова показала фото 17-летнего напавшего на пост ДПС в Ачхой-Мартане.
"Убийца — выходец из этого села, проживавший в Москве. По приезду в республику напал на сотрудников правоохранительных органов, обеспечивающих правопорядок в Ачхой-Мартане", — рассказывает закадровый голос на видео в Telegram-канале чеченского телевидения.
Накануне региональное управление СК России сообщило, что житель Ачхой-Мартана напал с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы, преступника ликвидировали ответным огнем. Один из полицейских погиб из-за полученных ранений. Позднее Кадыров заявил, что действия злоумышленника координировал в том числе гражданин Украины.
Работа СК России на месте атаки на пост ДПС в Ачхой-Мартане в Чечне. 8 апреля 2025 года - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Кадыров призвал выдворить из Чечни родных тех, кто атаковал пост ДПС
Вчера, 06:57
 
ПроисшествияМоскваРоссияУкраинаРамзан КадыровСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала