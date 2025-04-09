https://ria.ru/20250409/donetsk-2010353321.html

В Донецке двое подростков погибли при детонации боеприпаса

В Донецке двое подростков погибли при детонации боеприпаса - РИА Новости, 09.04.2025

В Донецке двое подростков погибли при детонации боеприпаса

В Донецке два подростка погибли при детонации неразорвавшегося украинского боеприпаса, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T22:54:00+03:00

2025-04-09T22:54:00+03:00

2025-04-09T23:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

денис пушилин

россия

вооруженные силы украины

происшествия

куйбышевский район

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ДОНЕЦК, 9 апр — РИА Новости. В Донецке два подростка погибли при детонации неразорвавшегося украинского боеприпаса, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. "По уточненной информации, вчера вечером в Куйбышевском районе Донецка в результате детонации ранее неразорвавшегося боеприпаса ВФУ (Вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) погибли два мальчика-подростка 2010 и 2013 года рождения", — написал он.По словам местных жителей, взрывом выбило все окна в стоящих рядом многоквартирных домах. "Мы на передовой живем, мои окна — на ту сторону. Из разрушений — здесь в основном стекол нету и внутри побито все, докуда доставало (взрывной волной. — Прим. ред.). Чувствовалось, как будто создался вакуум, и сразу все в одну секунду разлетелось", —рассказала РИА Новости местная женщина по имени Любовь.О детонации неразорвавшегося боеприпаса Пушилин сообщал накануне. Для некогда прифронтового Куйбышевского района Донецка подобные ЧП стали редкостью. Как отмечают жители, обстрелы ВСУ прекратились с момента отступления противника из соседнего поселка Пески.

https://ria.ru/20250409/dnr-2010151844.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

россия

куйбышевский район

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донецк, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, вооруженные силы украины, происшествия, куйбышевский район