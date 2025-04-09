https://ria.ru/20250409/dollar-2010216614.html

ЦБ Китая попросил госбанки снизить закупки доллара, пишет Reuters

ЦБ Китая попросил госбанки снизить закупки доллара, пишет Reuters - РИА Новости, 09.04.2025

ЦБ Китая попросил госбанки снизить закупки доллара, пишет Reuters

Народный банк (ЦБ) Китая попросил крупнейшие государственные банки снизить закупки доллара для поддержания курса юаня, пишет Reuters со ссылкой на источники. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T13:02:00+03:00

2025-04-09T13:02:00+03:00

2025-04-09T13:34:00+03:00

китай

пекин

дональд трамп

в мире

экономика

введение трампом пошлин на импорт

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Народный банк (ЦБ) Китая попросил крупнейшие государственные банки снизить закупки доллара для поддержания курса юаня, пишет Reuters со ссылкой на источники. "Центральный банк Китая не допустит резкого падения курса юаня и попросил крупнейшие государственные банки сократить покупки доллара США", — говорится в публикации.Регулятор на этой неделе направил госбанкам руководство, содержащее просьбу воздержаться от покупок доллара для собственных счетов, сообщили три источника. Один из них уточнил, что ЦБ Китая просил банки усилить проверки при выполнении заказов на покупку американской валюты для клиентов, что, по мнению рынков, — способ ограничить спекулятивные сделки.Крупные госбанки страны активно продавали доллары и покупали юани, чтобы замедлить падение стоимости китайской валюты на спотовом рынке в среду, рассказали два разных источника. Несколько собеседников агентства также заявили, что регулятор не будет прибегать к девальвации юаня, чтобы смягчить удар от пошлин по экспорту и экономике. Центробанк Китая не ответил Reuters на запрос о комментарии.Курс доллара к юаню в среду вырос до 7,3482 с уровня предыдущего закрытия в 7,3388. С начала месяца американская валюта к китайской укрепилась на 1,3%.Президент США Дональд Трамп в прошлую среду подписал указ о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка — десять процентов. При этом большинство государств столкнется с повышенными тарифами. Так, в отношении Китая пошлины составляли 54%.Вскоре Госсовет КНР объявил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Позднее Трамп пообещал ответные меры к уже объявленным, если Пекин не откажется от своего решения, и заявил, что не будет вести переговоры с КНР, если страна не отменит тарифы.Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт накануне сообщила, что Штаты выполнили обещание политика и повысили тарифы на китайские товары до уровня 104%, они действуют со среды.Посольство КНР в Вашингтоне рассказало РИА Новости, что не откажется от контрмер в ответ на американские тарифы, а переговоры Пекина и Вашингтона должны проходить на равноправной и взаимоуважительной основе: "угрозы в адрес Китая — неправильный способ взаимодействия".

https://ria.ru/20250409/tramp-2010139530.html

https://ria.ru/20250409/kitaj-2010175961.html

https://ria.ru/20250408/kitay-2010053298.html

https://ria.ru/20250409/tramp-2010026156.html

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китай, пекин, дональд трамп, в мире, экономика, введение трампом пошлин на импорт