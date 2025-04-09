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Умерла режиссер Елена Долгина

Умерла режиссер Елена Долгина - РИА Новости, 09.04.2025

Умерла режиссер Елена Долгина

Режиссер, заслуженный деятель искусств России, педагог и помощник художественного руководителя РАМТа по творческим вопросам Елена Долгина умерла в возрасте 83... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T13:24:00+03:00

2025-04-09T13:24:00+03:00

2025-04-09T13:24:00+03:00

культура

россия

григорий заславский

гитис

театр

новости культуры

елена долгина (режиссер)

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Режиссер, заслуженный деятель искусств России, педагог и помощник художественного руководителя РАМТа по творческим вопросам Елена Долгина умерла в возрасте 83 лет, сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский. "Не стало Елены Михайловны Долгиной, человека театра, в РАМТе, бывшем Центральном детском театре она была… Наверное, можно назвать ее домовым. Она была и завлитом, и режиссером нескольких замечательных ее спектаклей. А еще у нее был фантастический педагогический талант, даже дар, - вместе с Владимиром Алексеевичем Бородиным они выпустили несколько выдающихся курсов", - написал он в своем Telegram-канале.Заславский также отметил, что в последние годы Долгина почти не выходила из квартиры. "Но голос, но азарт были почти прежними", - подчеркнул он. В театре подтвердили эту информацию. "Дорогая Елена Михайловна, мы всегда восхищались вами, вашим талантом и обаянием. Вашей невероятной любовью к своему делу, к родному РАМТу. Спасибо за те многие годы, что вы дарили себя театру и людям, здесь служащим. Помним, любим, скорбим", - говорится в сообщении пресс-службы. О дате и месте прощания будет объявлено дополнительно. Елена Долгина – режиссер множества спектаклей, среди которых "Вечер русских водевилей", "Про Иванушку-дурачка", "Елена Премудрая", "Приключение Гогенштауфена", "Модная лавка" - в ЦДТ-РАМТе, "Па-де-труа" и "Баловни судьбы" - на сцене Театра имени Пушкина. В 1992 году Долгиной было присуждено звание "Заслуженный деятель искусств России".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, григорий заславский, гитис, театр, новости культуры, елена долгина (режиссер)