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Умерла режиссер Елена Долгина - РИА Новости, 09.04.2025
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Культура
 
13:24 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/dolgina-2010224023.html
Умерла режиссер Елена Долгина
Умерла режиссер Елена Долгина - РИА Новости, 09.04.2025
Умерла режиссер Елена Долгина
Режиссер, заслуженный деятель искусств России, педагог и помощник художественного руководителя РАМТа по творческим вопросам Елена Долгина умерла в возрасте 83... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T13:24:00+03:00
2025-04-09T13:24:00+03:00
культура
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григорий заславский
гитис
театр
новости культуры
елена долгина (режиссер)
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Режиссер, заслуженный деятель искусств России, педагог и помощник художественного руководителя РАМТа по творческим вопросам Елена Долгина умерла в возрасте 83 лет, сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский. &quot;Не стало Елены Михайловны Долгиной, человека театра, в РАМТе, бывшем Центральном детском театре она была… Наверное, можно назвать ее домовым. Она была и завлитом, и режиссером нескольких замечательных ее спектаклей. А еще у нее был фантастический педагогический талант, даже дар, - вместе с Владимиром Алексеевичем Бородиным они выпустили несколько выдающихся курсов&quot;, - написал он в своем Telegram-канале.Заславский также отметил, что в последние годы Долгина почти не выходила из квартиры. "Но голос, но азарт были почти прежними", - подчеркнул он. В театре подтвердили эту информацию. "Дорогая Елена Михайловна, мы всегда восхищались вами, вашим талантом и обаянием. Вашей невероятной любовью к своему делу, к родному РАМТу. Спасибо за те многие годы, что вы дарили себя театру и людям, здесь служащим. Помним, любим, скорбим", - говорится в сообщении пресс-службы. О дате и месте прощания будет объявлено дополнительно. Елена Долгина – режиссер множества спектаклей, среди которых "Вечер русских водевилей", "Про Иванушку-дурачка", "Елена Премудрая", "Приключение Гогенштауфена", "Модная лавка" - в ЦДТ-РАМТе, "Па-де-труа" и "Баловни судьбы" - на сцене Театра имени Пушкина. В 1992 году Долгиной было присуждено звание "Заслуженный деятель искусств России".
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россия, григорий заславский, гитис, театр, новости культуры, елена долгина (режиссер)
Культура, Россия, Григорий Заславский, ГИТИС, Театр, Новости культуры, Елена Долгина (режиссер)
Умерла режиссер Елена Долгина

Заслуженный деятель искусств России Елена Долгина умерла в возрасте 83 лет

© Фото : Российский академический Молодежный театр - РАМТ/ВКонтактеРежиссер Елена Долгина
Режиссер Елена Долгина - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© Фото : Российский академический Молодежный театр - РАМТ/ВКонтакте
Режиссер Елена Долгина. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Режиссер, заслуженный деятель искусств России, педагог и помощник художественного руководителя РАМТа по творческим вопросам Елена Долгина умерла в возрасте 83 лет, сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.
«

"Не стало Елены Михайловны Долгиной, человека театра, в РАМТе, бывшем Центральном детском театре она была… Наверное, можно назвать ее домовым. Она была и завлитом, и режиссером нескольких замечательных ее спектаклей. А еще у нее был фантастический педагогический талант, даже дар, - вместе с Владимиром Алексеевичем Бородиным они выпустили несколько выдающихся курсов", - написал он в своем Telegram-канале.

Заславский также отметил, что в последние годы Долгина почти не выходила из квартиры. "Но голос, но азарт были почти прежними", - подчеркнул он.
В театре подтвердили эту информацию. "Дорогая Елена Михайловна, мы всегда восхищались вами, вашим талантом и обаянием. Вашей невероятной любовью к своему делу, к родному РАМТу. Спасибо за те многие годы, что вы дарили себя театру и людям, здесь служащим. Помним, любим, скорбим", - говорится в сообщении пресс-службы.
О дате и месте прощания будет объявлено дополнительно.
Елена Долгина – режиссер множества спектаклей, среди которых "Вечер русских водевилей", "Про Иванушку-дурачка", "Елена Премудрая", "Приключение Гогенштауфена", "Модная лавка" - в ЦДТ-РАМТе, "Па-де-труа" и "Баловни судьбы" - на сцене Театра имени Пушкина. В 1992 году Долгиной было присуждено звание "Заслуженный деятель искусств России".
 
КультураРоссияГригорий ЗаславскийГИТИСТеатрНовости культурыЕлена Долгина (режиссер)
 
 
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