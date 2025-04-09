https://ria.ru/20250409/dolgi-2010220400.html

Набиуллина высказалась о ситуации с долгами россиян из-за микрозаймов

Набиуллина высказалась о ситуации с долгами россиян из-за микрозаймов - РИА Новости, 09.04.2025

Набиуллина высказалась о ситуации с долгами россиян из-за микрозаймов

Цепочки микрозаймов, когда микрофинансовые организации загоняют людей в долговую спираль, нужно разрывать, также необходимо перекрывать кислород черным... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T13:14:00+03:00

2025-04-09T13:14:00+03:00

2025-04-09T13:34:00+03:00

экономика

россия

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Цепочки микрозаймов, когда микрофинансовые организации загоняют людей в долговую спираль, нужно разрывать, также необходимо перекрывать кислород черным кредиторам, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в рамках годового отчета в Госдуме."Нужно разорвать цепочки микрозаймов, когда микрофинансовые организации дают человеку заем, чтобы он просто заплатил за предыдущий. Это верный путь в долговую спираль. Поэтому предлагаем три связанных изменения: принцип один дорогостоящий заем в одни руки, трехдневный период охлаждения между займами и снижение переплаты до 100%. И, конечно, параллельно надо перекрывать кислород черным кредиторам, потому что при ужесточении правил для микрофинансовых организаций люди могут чаще прибегать к услугам черных кредиторов", - сказала Набиуллина.

https://ria.ru/20250409/kredity-2003042476.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, эльвира набиуллина