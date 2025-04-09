https://ria.ru/20250409/dolgi-2010220400.html
Набиуллина высказалась о ситуации с долгами россиян из-за микрозаймов
Набиуллина высказалась о ситуации с долгами россиян из-за микрозаймов - РИА Новости, 09.04.2025
Набиуллина высказалась о ситуации с долгами россиян из-за микрозаймов
Цепочки микрозаймов, когда микрофинансовые организации загоняют людей в долговую спираль, нужно разрывать, также необходимо перекрывать кислород черным... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T13:14:00+03:00
2025-04-09T13:14:00+03:00
2025-04-09T13:34:00+03:00
экономика
россия
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Цепочки микрозаймов, когда микрофинансовые организации загоняют людей в долговую спираль, нужно разрывать, также необходимо перекрывать кислород черным кредиторам, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в рамках годового отчета в Госдуме."Нужно разорвать цепочки микрозаймов, когда микрофинансовые организации дают человеку заем, чтобы он просто заплатил за предыдущий. Это верный путь в долговую спираль. Поэтому предлагаем три связанных изменения: принцип один дорогостоящий заем в одни руки, трехдневный период охлаждения между займами и снижение переплаты до 100%. И, конечно, параллельно надо перекрывать кислород черным кредиторам, потому что при ужесточении правил для микрофинансовых организаций люди могут чаще прибегать к услугам черных кредиторов", - сказала Набиуллина.
https://ria.ru/20250409/kredity-2003042476.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина
Набиуллина высказалась о ситуации с долгами россиян из-за микрозаймов
Набиуллина призвала разрывать цепочки микрозаймов, загоняющих в долговую спираль