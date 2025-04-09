https://ria.ru/20250409/dnr-2010352295.html

При обстрелах ВСУ погиб житель ДНР

При обстрелах ВСУ погиб житель ДНР - РИА Новости, 09.04.2025

При обстрелах ВСУ погиб житель ДНР

Один человек погиб, еще 12, в том числе подросток, пострадали в среду в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, заявил... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T22:22:00+03:00

2025-04-09T22:22:00+03:00

2025-04-09T22:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

денис пушилин

россия

происшествия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Один человек погиб, еще 12, в том числе подросток, пострадали в среду в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. "Один человек погиб, ещё двенадцать мирных жителей, в том числе подросток, пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - написал Пушилин. Как отметил глава ДНР, всем раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, денис пушилин, россия, происшествия, вооруженные силы украины