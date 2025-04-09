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При обстрелах ВСУ погиб житель ДНР
При обстрелах ВСУ погиб житель ДНР - РИА Новости, 09.04.2025
При обстрелах ВСУ погиб житель ДНР
Один человек погиб, еще 12, в том числе подросток, пострадали в среду в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, заявил... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T22:22:00+03:00
2025-04-09T22:22:00+03:00
2025-04-09T22:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
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происшествия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Один человек погиб, еще 12, в том числе подросток, пострадали в среду в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. "Один человек погиб, ещё двенадцать мирных жителей, в том числе подросток, пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - написал Пушилин. Как отметил глава ДНР, всем раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь.
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Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия, Происшествия, Вооруженные силы Украины
При обстрелах ВСУ погиб житель ДНР
Пушилин сообщил об одном погибшем и 12 раненых при украинских обстрелах ДНР