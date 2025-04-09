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При обстрелах ВСУ погиб житель ДНР - РИА Новости, 09.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:22 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/dnr-2010352295.html
При обстрелах ВСУ погиб житель ДНР
При обстрелах ВСУ погиб житель ДНР - РИА Новости, 09.04.2025
При обстрелах ВСУ погиб житель ДНР
Один человек погиб, еще 12, в том числе подросток, пострадали в среду в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, заявил... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T22:22:00+03:00
2025-04-09T22:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
происшествия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Один человек погиб, еще 12, в том числе подросток, пострадали в среду в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. "Один человек погиб, ещё двенадцать мирных жителей, в том числе подросток, пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - написал Пушилин. Как отметил глава ДНР, всем раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, денис пушилин, россия, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия, Происшествия, Вооруженные силы Украины
При обстрелах ВСУ погиб житель ДНР

Пушилин сообщил об одном погибшем и 12 раненых при украинских обстрелах ДНР

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Один человек погиб, еще 12, в том числе подросток, пострадали в среду в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
"Один человек погиб, ещё двенадцать мирных жителей, в том числе подросток, пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - написал Пушилин.
Как отметил глава ДНР, всем раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинРоссияПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
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