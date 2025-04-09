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Разведгруппа ВСУ сдалась в плен в ДНР

Разведгруппа ВСУ сдалась в плен в ДНР - РИА Новости, 09.04.2025

Разведгруппа ВСУ сдалась в плен в ДНР

Разведгруппа из четырех украинских диверсантов сдалась в плен бойцам группировки войск "Запад" в районе населенного пункта Новое в ДНР, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T07:32:00+03:00

2025-04-09T07:32:00+03:00

2025-04-09T14:59:00+03:00

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Разведгруппа из четырех украинских диверсантов сдалась в плен бойцам группировки войск "Запад" в районе населенного пункта Новое в ДНР, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах."Разведгруппа в составе четырех диверсантов, принадлежавших 60-й отдельной мехбригаде ВСУ, сдалась в плен бойцам группировки "Запад" в районе населенного пункта Новое в ДНР", — заявил агентству представитель ведомства.Снятые с помощью коптера кадры сдачи украинских диверсантов в плен ВС России передали в распоряжение агентства.

https://ria.ru/20250408/plennyj-2009943189.html

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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф