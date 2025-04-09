Рейтинг@Mail.ru
Разведгруппа ВСУ сдалась в плен в ДНР - РИА Новости, 09.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:32 09.04.2025 (обновлено: 14:59 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/dnr-2010151844.html
Разведгруппа ВСУ сдалась в плен в ДНР
Разведгруппа ВСУ сдалась в плен в ДНР - РИА Новости, 09.04.2025
Разведгруппа ВСУ сдалась в плен в ДНР
Разведгруппа из четырех украинских диверсантов сдалась в плен бойцам группировки войск "Запад" в районе населенного пункта Новое в ДНР, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T07:32:00+03:00
2025-04-09T14:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_0:0:3241:1823_1920x0_80_0_0_b4bfb631daef2a3ce1f4286bdea947ab.jpg
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Разведгруппа из четырех украинских диверсантов сдалась в плен бойцам группировки войск "Запад" в районе населенного пункта Новое в ДНР, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах."Разведгруппа в составе четырех диверсантов, принадлежавших 60-й отдельной мехбригаде ВСУ, сдалась в плен бойцам группировки "Запад" в районе населенного пункта Новое в ДНР", — заявил агентству представитель ведомства.Снятые с помощью коптера кадры сдачи украинских диверсантов в плен ВС России передали в распоряжение агентства.
https://ria.ru/20250408/plennyj-2009943189.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_7f0c11d7c41453e6566085eb499a8fdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Разведгруппа ВСУ сдалась в плен в ДНР

Разведгруппа из четырех диверсантов сдалась в плен в районе Новое в ДНР

© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие ВС России в ДНР
Военнослужащие ВС России в ДНР - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие ВС России в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Разведгруппа из четырех украинских диверсантов сдалась в плен бойцам группировки войск "Запад" в районе населенного пункта Новое в ДНР, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Разведгруппа в составе четырех диверсантов, принадлежавших 60-й отдельной мехбригаде ВСУ, сдалась в плен бойцам группировки "Запад" в районе населенного пункта Новое в ДНР", — заявил агентству представитель ведомства.
Снятые с помощью коптера кадры сдачи украинских диверсантов в плен ВС России передали в распоряжение агентства.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Украинский пленный рассказал, как командование ВСУ бросает раненых умирать
8 апреля, 08:38
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала