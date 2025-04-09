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Разведгруппа ВСУ сдалась в плен в ДНР
Разведгруппа ВСУ сдалась в плен в ДНР - РИА Новости, 09.04.2025
Разведгруппа ВСУ сдалась в плен в ДНР
Разведгруппа из четырех украинских диверсантов сдалась в плен бойцам группировки войск "Запад" в районе населенного пункта Новое в ДНР, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T07:32:00+03:00
2025-04-09T07:32:00+03:00
2025-04-09T14:59:00+03:00
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Разведгруппа из четырех украинских диверсантов сдалась в плен бойцам группировки войск "Запад" в районе населенного пункта Новое в ДНР, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах."Разведгруппа в составе четырех диверсантов, принадлежавших 60-й отдельной мехбригаде ВСУ, сдалась в плен бойцам группировки "Запад" в районе населенного пункта Новое в ДНР", — заявил агентству представитель ведомства.Снятые с помощью коптера кадры сдачи украинских диверсантов в плен ВС России передали в распоряжение агентства.
https://ria.ru/20250408/plennyj-2009943189.html
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Разведгруппа ВСУ сдалась в плен в ДНР
Разведгруппа из четырех диверсантов сдалась в плен в районе Новое в ДНР