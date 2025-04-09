Рейтинг@Mail.ru
Подполье сообщило об ударе по пункту размещения ВСУ в Днепропетровске - РИА Новости, 09.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:46 09.04.2025 (обновлено: 19:21 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/dnepropetrovsk-2010318552.html
Подполье сообщило об ударе по пункту размещения ВСУ в Днепропетровске
Подполье сообщило об ударе по пункту размещения ВСУ в Днепропетровске - РИА Новости, 09.04.2025
Подполье сообщило об ударе по пункту размещения ВСУ в Днепропетровске
По административному зданию в Днепропетровске, где находились украинские военные, нанесли удар, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T17:46:00+03:00
2025-04-09T19:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровск
сергей лебедев
украина
вооруженные силы украины
безопасность
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998822982_0:0:1590:895_1920x0_80_0_0_b38cb423e9be2e451b33d0f228bc4439.jpg
ДОНЕЦК, 9 апр — РИА Новости. По административному зданию в Днепропетровске, где находились украинские военные, нанесли удар, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."Зафиксировано попадание в административное здание, где размещались военные. Предварительно, в помещении находилось до 150 человек", — сказал собеседник агентства.По его словам, эти военнослужащие были молоды и хорошо экипированы. Кроме того, чуть ранее Лебедев сообщил о поражении военных объектов в Новокодацком районе Днепропетровска. В частности, удары нанесли по месту сборки и настройки БПЛА, а также по предприятию, выпускающему детали для ракет РСЗО. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что войска не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250409/podpole-2010280589.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровск
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998822982_0:0:1284:963_1920x0_80_0_0_323dd4032ba8c82ea2772a8581794721.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
днепропетровск, сергей лебедев, украина, вооруженные силы украины, безопасность, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровск, Сергей Лебедев, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Дмитрий Песков
Подполье сообщило об ударе по пункту размещения ВСУ в Днепропетровске

Лебедев сообщил об ударе по зданию с 150 военными ВСУ в Днепропетровске

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСнаряд, выпущенный по объектам военной инфраструктуры ВСУ
Снаряд, выпущенный по объектам военной инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Снаряд, выпущенный по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 9 апр — РИА Новости. По административному зданию в Днепропетровске, где находились украинские военные, нанесли удар, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Зафиксировано попадание в административное здание, где размещались военные. Предварительно, в помещении находилось до 150 человек", — сказал собеседник агентства.
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Подполье сообщило об ударе по штабу украинских националистов в Харькове
Вчера, 16:11
По его словам, эти военнослужащие были молоды и хорошо экипированы.
Кроме того, чуть ранее Лебедев сообщил о поражении военных объектов в Новокодацком районе Днепропетровска. В частности, удары нанесли по месту сборки и настройки БПЛА, а также по предприятию, выпускающему детали для ракет РСЗО.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что войска не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровскСергей ЛебедевУкраинаВооруженные силы УкраиныБезопасностьДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала