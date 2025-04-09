https://ria.ru/20250409/dnepropetrovsk-2010318552.html

Подполье сообщило об ударе по пункту размещения ВСУ в Днепропетровске

Подполье сообщило об ударе по пункту размещения ВСУ в Днепропетровске - РИА Новости, 09.04.2025

Подполье сообщило об ударе по пункту размещения ВСУ в Днепропетровске

По административному зданию в Днепропетровске, где находились украинские военные, нанесли удар, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T17:46:00+03:00

2025-04-09T17:46:00+03:00

2025-04-09T19:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровск

сергей лебедев

украина

вооруженные силы украины

безопасность

дмитрий песков

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ДОНЕЦК, 9 апр — РИА Новости. По административному зданию в Днепропетровске, где находились украинские военные, нанесли удар, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."Зафиксировано попадание в административное здание, где размещались военные. Предварительно, в помещении находилось до 150 человек", — сказал собеседник агентства.По его словам, эти военнослужащие были молоды и хорошо экипированы. Кроме того, чуть ранее Лебедев сообщил о поражении военных объектов в Новокодацком районе Днепропетровска. В частности, удары нанесли по месту сборки и настройки БПЛА, а также по предприятию, выпускающему детали для ракет РСЗО. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что войска не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250409/podpole-2010280589.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

днепропетровск, сергей лебедев, украина, вооруженные силы украины, безопасность, дмитрий песков