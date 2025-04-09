https://ria.ru/20250409/dnepropetrovsk-2010318552.html
Подполье сообщило об ударе по пункту размещения ВСУ в Днепропетровске
Подполье сообщило об ударе по пункту размещения ВСУ в Днепропетровске - РИА Новости, 09.04.2025
Подполье сообщило об ударе по пункту размещения ВСУ в Днепропетровске
По административному зданию в Днепропетровске, где находились украинские военные, нанесли удар, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T17:46:00+03:00
2025-04-09T17:46:00+03:00
2025-04-09T19:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровск
сергей лебедев
украина
вооруженные силы украины
безопасность
дмитрий песков
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ДОНЕЦК, 9 апр — РИА Новости. По административному зданию в Днепропетровске, где находились украинские военные, нанесли удар, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."Зафиксировано попадание в административное здание, где размещались военные. Предварительно, в помещении находилось до 150 человек", — сказал собеседник агентства.По его словам, эти военнослужащие были молоды и хорошо экипированы. Кроме того, чуть ранее Лебедев сообщил о поражении военных объектов в Новокодацком районе Днепропетровска. В частности, удары нанесли по месту сборки и настройки БПЛА, а также по предприятию, выпускающему детали для ракет РСЗО. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что войска не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250409/podpole-2010280589.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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днепропетровск, сергей лебедев, украина, вооруженные силы украины, безопасность, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровск, Сергей Лебедев, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Дмитрий Песков
Подполье сообщило об ударе по пункту размещения ВСУ в Днепропетровске
Лебедев сообщил об ударе по зданию с 150 военными ВСУ в Днепропетровске