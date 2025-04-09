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Врио ректора ПсковГУ назначили Дмитрия Матвеева - РИА Новости, 09.04.2025
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11:37 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/dmitrij-2010194001.html
Врио ректора ПсковГУ назначили Дмитрия Матвеева
Врио ректора ПсковГУ назначили Дмитрия Матвеева - РИА Новости, 09.04.2025
Врио ректора ПсковГУ назначили Дмитрия Матвеева
Врио ректора Псковского государственного университета (ПсковГУ) назначен проректор вуза Дмитрий Матвеев, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета. РИА Новости, 09.04.2025
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дмитрий матвеев
псковский государственный университет (псковгу)
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 апр – РИА Новости. Врио ректора Псковского государственного университета (ПсковГУ) назначен проректор вуза Дмитрий Матвеев, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета. Накануне в правоохранительных органах сообщали РИА Новости о задержании ректора ПсковГУ Натальи Ильиной по делу о хищении бюджетных средств. "Врио ректора назначен Д.Н. Матвеев", – говорится в ответе вуза на запрос агентства. Согласно сайту ПсковГУ, Матвеев занимает должность проректора по административно-хозяйственной работе и безопасности.
https://ria.ru/20250409/pskovgu-2010190785.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Задержание ректора Псковского госуниверситета
Ректор Псковского госуниверситета Ильина задержана по делу о хищении бюджетных средств, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
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дмитрий матвеев, псковский государственный университет (псковгу), происшествия
Дмитрий Матвеев, Псковский государственный университет (ПсковГУ), Происшествия
Врио ректора ПсковГУ назначили Дмитрия Матвеева

Дмитрий Матвеев стал врио ректора ПсковГУ после задержания Ильиной

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 апр – РИА Новости. Врио ректора Псковского государственного университета (ПсковГУ) назначен проректор вуза Дмитрий Матвеев, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета.
Накануне в правоохранительных органах сообщали РИА Новости о задержании ректора ПсковГУ Натальи Ильиной по делу о хищении бюджетных средств.
"Врио ректора назначен Д.Н. Матвеев", – говорится в ответе вуза на запрос агентства.
Согласно сайту ПсковГУ, Матвеев занимает должность проректора по административно-хозяйственной работе и безопасности.
Наталья Ильина - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Минобрнауки рассказало о работе ПсковГУ после задержания ректора
Вчера, 11:26
 
Дмитрий МатвеевПсковский государственный университет (ПсковГУ)Происшествия
 
 
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