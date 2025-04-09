https://ria.ru/20250409/dmitrij-2010194001.html

Врио ректора ПсковГУ назначили Дмитрия Матвеева

Врио ректора ПсковГУ назначили Дмитрия Матвеева - РИА Новости, 09.04.2025

Врио ректора ПсковГУ назначили Дмитрия Матвеева

Врио ректора Псковского государственного университета (ПсковГУ) назначен проректор вуза Дмитрий Матвеев, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T11:37:00+03:00

2025-04-09T11:37:00+03:00

2025-04-09T11:37:00+03:00

дмитрий матвеев

псковский государственный университет (псковгу)

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 апр – РИА Новости. Врио ректора Псковского государственного университета (ПсковГУ) назначен проректор вуза Дмитрий Матвеев, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета. Накануне в правоохранительных органах сообщали РИА Новости о задержании ректора ПсковГУ Натальи Ильиной по делу о хищении бюджетных средств. "Врио ректора назначен Д.Н. Матвеев", – говорится в ответе вуза на запрос агентства. Согласно сайту ПсковГУ, Матвеев занимает должность проректора по административно-хозяйственной работе и безопасности.

https://ria.ru/20250409/pskovgu-2010190785.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание ректора Псковского госуниверситета Ректор Псковского госуниверситета Ильина задержана по делу о хищении бюджетных средств, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. 2025-04-09T11:37 true PT1M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий матвеев, псковский государственный университет (псковгу), происшествия