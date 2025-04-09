Глава РФПИ встретился с членами американской торговой палаты
Глава РФПИ Дмитриев встретился с членами Американской торговой палаты в России
© Кирилл Дмитриев/TelegramГлава РФПИ Кирилл Дмитриев встретился с членами торговой палаты США с участием компаний из России
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев встретился с членами торговой палаты США с участием компаний из России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев встретился с членами Американской торговой палаты в России (AmCham), об этом он сам сообщил в Telegram-канале.
"Во встрече приняли участие более 150 компаний, продолжающих деятельность в России", — написал он.
AmCham — международная бизнес-организация, основанная в 1994 году. Согласно данным на сайте торговой палаты, ее миссия заключается в содействии развитию устойчивой рыночной среды, благоприятствующей ведению бизнеса в России.
На прошлой неделе Дмитриев побывал в США, где встретился с представителями администрации главы Белого дома. По его словам, на переговорах обсуждали много вопросов по восстановлению двусторонних отношений, включая экономическое сотрудничество, а также возобновление прямого авиасообщения между странами.
На днях глава РФПИ отметил, что американский бизнес заинтересован в том, чтобы работать в России. Несмотря на политическое давление, 150 компаний из США продолжают осуществлять свою деятельность, из них 70 процентов присутствуют в стране уже 25 лет.
Кроме того, Москва видит большое количество запросов на сотрудничество от американских корпораций в энергетической сфере и многих других, добавил спецпредставитель президента.
Тем не менее, как указывал Владимир Путин, привилегий и преференций для возвращающихся в Россию западных компаний не будет, они должны вернуться на конкурентной основе. Глава государства поручил правительству актуализировать перечень ушедших из страны фирм и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.