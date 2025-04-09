https://ria.ru/20250409/dmitriev-2010315336.html

Глава РФПИ встретился с членами американской торговой палаты

Глава РФПИ встретился с членами американской торговой палаты - РИА Новости, 09.04.2025

Глава РФПИ встретился с членами американской торговой палаты

Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев встретился с членами Американской РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T17:36:00+03:00

2025-04-09T17:36:00+03:00

2025-04-09T18:43:00+03:00

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев встретился с членами Американской торговой палаты в России (AmCham), об этом он сам сообщил в Telegram-канале."Во встрече приняли участие более 150 компаний, продолжающих деятельность в России", — написал он.На прошлой неделе Дмитриев побывал в США, где встретился с представителями администрации главы Белого дома. По его словам, на переговорах обсуждали много вопросов по восстановлению двусторонних отношений, включая экономическое сотрудничество, а также возобновление прямого авиасообщения между странами.На днях глава РФПИ отметил, что американский бизнес заинтересован в том, чтобы работать в России. Несмотря на политическое давление, 150 компаний из США продолжают осуществлять свою деятельность, из них 70 процентов присутствуют в стране уже 25 лет.Кроме того, Москва видит большое количество запросов на сотрудничество от американских корпораций в энергетической сфере и многих других, добавил спецпредставитель президента.Тем не менее, как указывал Владимир Путин, привилегий и преференций для возвращающихся в Россию западных компаний не будет, они должны вернуться на конкурентной основе. Глава государства поручил правительству актуализировать перечень ушедших из страны фирм и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.

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https://ria.ru/20250327/vtsiom-2007662940.html

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экономика, россия, российский фонд прямых инвестиций, сша, в мире, кирилл дмитриев, amcham, владимир путин