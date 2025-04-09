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Глава РФПИ встретился с членами американской торговой палаты - РИА Новости, 09.04.2025
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17:36 09.04.2025 (обновлено: 18:43 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/dmitriev-2010315336.html
Глава РФПИ встретился с членами американской торговой палаты
Глава РФПИ встретился с членами американской торговой палаты - РИА Новости, 09.04.2025
Глава РФПИ встретился с членами американской торговой палаты
Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев встретился с членами Американской РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T17:36:00+03:00
2025-04-09T18:43:00+03:00
экономика
россия
российский фонд прямых инвестиций
сша
в мире
кирилл дмитриев
amcham
владимир путин
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев встретился с членами Американской торговой палаты в России (AmCham), об этом он сам сообщил в Telegram-канале."Во встрече приняли участие более 150 компаний, продолжающих деятельность в России", — написал он.На прошлой неделе Дмитриев побывал в США, где встретился с представителями администрации главы Белого дома. По его словам, на переговорах обсуждали много вопросов по восстановлению двусторонних отношений, включая экономическое сотрудничество, а также возобновление прямого авиасообщения между странами.На днях глава РФПИ отметил, что американский бизнес заинтересован в том, чтобы работать в России. Несмотря на политическое давление, 150 компаний из США продолжают осуществлять свою деятельность, из них 70 процентов присутствуют в стране уже 25 лет.Кроме того, Москва видит большое количество запросов на сотрудничество от американских корпораций в энергетической сфере и многих других, добавил спецпредставитель президента.Тем не менее, как указывал Владимир Путин, привилегий и преференций для возвращающихся в Россию западных компаний не будет, они должны вернуться на конкурентной основе. Глава государства поручил правительству актуализировать перечень ушедших из страны фирм и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.
https://ria.ru/20250409/minfin-2010202395.html
https://ria.ru/20250327/vtsiom-2007662940.html
https://ria.ru/20250326/kompanii-2007454564.html
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экономика, россия, российский фонд прямых инвестиций, сша, в мире, кирилл дмитриев, amcham, владимир путин
Экономика, Россия, Российский фонд прямых инвестиций, США, В мире, Кирилл Дмитриев, AmCham, Владимир Путин
Глава РФПИ встретился с членами американской торговой палаты

Глава РФПИ Дмитриев встретился с членами Американской торговой палаты в России

© Кирилл Дмитриев/TelegramГлава РФПИ Кирилл Дмитриев встретился с членами торговой палаты США с участием компаний из России
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев встретился с членами торговой палаты США с участием компаний из России - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© Кирилл Дмитриев/Telegram
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев встретился с членами торговой палаты США с участием компаний из России
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев встретился с членами Американской торговой палаты в России (AmCham), об этом он сам сообщил в Telegram-канале.
"Во встрече приняли участие более 150 компаний, продолжающих деятельность в России", — написал он.
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AmCham — международная бизнес-организация, основанная в 1994 году. Согласно данным на сайте торговой палаты, ее миссия заключается в содействии развитию устойчивой рыночной среды, благоприятствующей ведению бизнеса в России.

На прошлой неделе Дмитриев побывал в США, где встретился с представителями администрации главы Белого дома. По его словам, на переговорах обсуждали много вопросов по восстановлению двусторонних отношений, включая экономическое сотрудничество, а также возобновление прямого авиасообщения между странами.
На днях глава РФПИ отметил, что американский бизнес заинтересован в том, чтобы работать в России. Несмотря на политическое давление, 150 компаний из США продолжают осуществлять свою деятельность, из них 70 процентов присутствуют в стране уже 25 лет.
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Кроме того, Москва видит большое количество запросов на сотрудничество от американских корпораций в энергетической сфере и многих других, добавил спецпредставитель президента.
Тем не менее, как указывал Владимир Путин, привилегий и преференций для возвращающихся в Россию западных компаний не будет, они должны вернуться на конкурентной основе. Глава государства поручил правительству актуализировать перечень ушедших из страны фирм и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.
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