https://ria.ru/20250409/diplomaty-2010277778.html

Дарчиев рассказал о прогрессе в контактах представителей России и США

Дарчиев рассказал о прогрессе в контактах представителей России и США - РИА Новости, 09.04.2025

Дарчиев рассказал о прогрессе в контактах представителей России и США

Представителям России и США уже удалось договориться по ряду вопросов, доставшихся в наследие от прежней американской администрации, заявил посол РФ в США... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T16:05:00+03:00

2025-04-09T16:05:00+03:00

2025-04-09T16:57:00+03:00

россия

сша

в мире

александр дарчиев

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СТАМБУЛ, 9 апр - РИА Новости. Представителям России и США уже удалось договориться по ряду вопросов, доставшихся в наследие от прежней американской администрации, заявил посол РФ в США Александр Дарчиев."Благодаря открытому президентами (РФ и США - ред.) "окну возможностей" уже удалось, например, договориться на взаимной основе о гарантиях банковского обслуживания дипмиссий России и США, в том числе бесперебойности предназначенных им транзакций из столиц, что касается также российских взносов в бюджеты ООН и международных организаций", - сказал Дарчиев.Он отметил также небольшое продвижение в вопросах выдачи виз."Есть небольшое продвижение в вопросах выдачи виз и послаблений в режиме поездок, но предстоит найти пути для кардинального изменения ситуации к лучшему, имея в виду отмену по максимуму действующих ограничительных мер, в частности, пресловутого правила 25 миль, в пределах которых российский дипломатический персонал может передвигаться свободно - для американцев эта зона в России составляет 41 километр", - добавил он.

https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, в мире, александр дарчиев