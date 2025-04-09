https://ria.ru/20250409/diplomatiya-2010132866.html

Посол Израиля в России посетит парад 9 мая в Москве

Посол Израиля в России посетит парад 9 мая в Москве - РИА Новости, 09.04.2025

Посол Израиля в России посетит парад 9 мая в Москве

Посол Израиля в России Симона Гальперин посетит парад по случаю Дня Победы 9 мая в Москве, заявила посол РИА Новости. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T00:55:00+03:00

2025-04-09T00:55:00+03:00

2025-04-09T00:55:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

израиль

россия

анатолий викторов

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Посол Израиля в России Симона Гальперин посетит парад по случаю Дня Победы 9 мая в Москве, заявила посол РИА Новости. Во вторник Гальперин посетила прием Федерации еврейских общин России (ФЕОР) по случаю освобождения россиянина Александра Труфанова из плена в секторе Газа, приуроченный ко дню рождения Любавичского ребе Менахема-Мендла Шнеерсона (18 апреля 1902 - 12 июня 1994) в Москве. "Я там буду (на параде - ред.)", - заявила Гальперин. В феврале посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил РИА Новости, что Израиль примет участие в параде 9 мая как минимум на уровне посла в России, о визитах представителей высокого уровня из Израиля на парад Победы ничего не сообщалось.

https://ria.ru/20250401/pobeda-2008701227.html

https://ria.ru/20250408/lavrov-2009994046.html

израиль

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

израиль, россия, анатолий викторов, 80-летие победы в великой отечественной войне, общество