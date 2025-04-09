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Посол Израиля в России посетит парад 9 мая в Москве
Посол Израиля в России посетит парад 9 мая в Москве - РИА Новости, 09.04.2025
Посол Израиля в России посетит парад 9 мая в Москве
Посол Израиля в России Симона Гальперин посетит парад по случаю Дня Победы 9 мая в Москве, заявила посол РИА Новости. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T00:55:00+03:00
2025-04-09T00:55:00+03:00
2025-04-09T00:55:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
израиль
россия
анатолий викторов
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Посол Израиля в России Симона Гальперин посетит парад по случаю Дня Победы 9 мая в Москве, заявила посол РИА Новости. Во вторник Гальперин посетила прием Федерации еврейских общин России (ФЕОР) по случаю освобождения россиянина Александра Труфанова из плена в секторе Газа, приуроченный ко дню рождения Любавичского ребе Менахема-Мендла Шнеерсона (18 апреля 1902 - 12 июня 1994) в Москве. "Я там буду (на параде - ред.)", - заявила Гальперин. В феврале посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил РИА Новости, что Израиль примет участие в параде 9 мая как минимум на уровне посла в России, о визитах представителей высокого уровня из Израиля на парад Победы ничего не сообщалось.
https://ria.ru/20250401/pobeda-2008701227.html
https://ria.ru/20250408/lavrov-2009994046.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, россия, анатолий викторов, 80-летие победы в великой отечественной войне, общество
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Израиль, Россия, Анатолий Викторов, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество
Посол Израиля в России посетит парад 9 мая в Москве
Посол Израиля в России Гальперин посетит парад 9 мая в Москве