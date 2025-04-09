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В Липецкой области улучшили диагностику сердечно-сосудистых заболеваний - РИА Новости, 09.04.2025
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Липецкая область
 
11:33 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/diagnostika-2010192918.html
В Липецкой области улучшили диагностику сердечно-сосудистых заболеваний
В Липецкой области улучшили диагностику сердечно-сосудистых заболеваний - РИА Новости, 09.04.2025
В Липецкой области улучшили диагностику сердечно-сосудистых заболеваний
Диагностика сердечно-сосудистых заболеваний в Липецкой области вышла на новый уровень благодаря поддержке из областного бюджета, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T11:33:00+03:00
2025-04-09T11:33:00+03:00
липецкая область
игорь артамонов
здравоохранение
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ЛИПЕЦК, 9 апр – РИА Новости. Диагностика сердечно-сосудистых заболеваний в Липецкой области вышла на новый уровень благодаря поддержке из областного бюджета, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, недавно в структуре Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области на средства, выделенные из областного бюджета, создали врачебный дистанционно-консультативный центр. Его главная задача – давать экспертное заключение по результатам ЭКГ-исследования, сделанного в любой точке региона. Дистанционную электрокардиограмму анализирует аппарат "Миокард-25", а также программа с элементами искусственного интеллекта. Работу диагностического устройства контролирует врач-консультант. Специалист формирует заключение и определяет, что делать дальше – проводить тромболизис прямо в скорой или сразу везти в сосудистый центр на операцию. Артамонов отметил, что в липецких каретах скорой помощи установлены аппараты ЭКГ последнего поколения. Они способны дать четкую картину даже в авто на ходу или при треморе у пациента. Устройства проводят первичный анализ данных, сообщают об ошибке, хранят результаты и передают их в консультативный центр. "В Липецкой области благодаря современным технологиям в здравоохранении острые состояния становятся излечимыми, а скрытые патологии выявляются даже в догоспитальных условиях. Все это не только продлевает жизнь пациентам, но и значительно повышает ее качество после лечения и реабилитации", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20250404/zdravookhranenie-2009314363.html
https://ria.ru/20250403/artamonov-2009194999.html
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игорь артамонов, здравоохранение
Липецкая область, Игорь Артамонов, Здравоохранение
В Липецкой области улучшили диагностику сердечно-сосудистых заболеваний

Артамонов: исследование сердечных заболеваний улучшили в Липецкой области

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 9 апр – РИА Новости. Диагностика сердечно-сосудистых заболеваний в Липецкой области вышла на новый уровень благодаря поддержке из областного бюджета, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, недавно в структуре Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области на средства, выделенные из областного бюджета, создали врачебный дистанционно-консультативный центр. Его главная задача – давать экспертное заключение по результатам ЭКГ-исследования, сделанного в любой точке региона. Дистанционную электрокардиограмму анализирует аппарат "Миокард-25", а также программа с элементами искусственного интеллекта. Работу диагностического устройства контролирует врач-консультант. Специалист формирует заключение и определяет, что делать дальше – проводить тромболизис прямо в скорой или сразу везти в сосудистый центр на операцию.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
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Артамонов отметил, что в липецких каретах скорой помощи установлены аппараты ЭКГ последнего поколения. Они способны дать четкую картину даже в авто на ходу или при треморе у пациента. Устройства проводят первичный анализ данных, сообщают об ошибке, хранят результаты и передают их в консультативный центр.
"В Липецкой области благодаря современным технологиям в здравоохранении острые состояния становятся излечимыми, а скрытые патологии выявляются даже в догоспитальных условиях. Все это не только продлевает жизнь пациентам, но и значительно повышает ее качество после лечения и реабилитации", – сказал Артамонов.
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Липецкая областьИгорь АртамоновЗдравоохранение
 
 
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