https://ria.ru/20250409/diagnostika-2010192918.html

В Липецкой области улучшили диагностику сердечно-сосудистых заболеваний

В Липецкой области улучшили диагностику сердечно-сосудистых заболеваний - РИА Новости, 09.04.2025

В Липецкой области улучшили диагностику сердечно-сосудистых заболеваний

Диагностика сердечно-сосудистых заболеваний в Липецкой области вышла на новый уровень благодаря поддержке из областного бюджета, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T11:33:00+03:00

2025-04-09T11:33:00+03:00

2025-04-09T11:33:00+03:00

липецкая область

игорь артамонов

здравоохранение

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ЛИПЕЦК, 9 апр – РИА Новости. Диагностика сердечно-сосудистых заболеваний в Липецкой области вышла на новый уровень благодаря поддержке из областного бюджета, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, недавно в структуре Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области на средства, выделенные из областного бюджета, создали врачебный дистанционно-консультативный центр. Его главная задача – давать экспертное заключение по результатам ЭКГ-исследования, сделанного в любой точке региона. Дистанционную электрокардиограмму анализирует аппарат "Миокард-25", а также программа с элементами искусственного интеллекта. Работу диагностического устройства контролирует врач-консультант. Специалист формирует заключение и определяет, что делать дальше – проводить тромболизис прямо в скорой или сразу везти в сосудистый центр на операцию. Артамонов отметил, что в липецких каретах скорой помощи установлены аппараты ЭКГ последнего поколения. Они способны дать четкую картину даже в авто на ходу или при треморе у пациента. Устройства проводят первичный анализ данных, сообщают об ошибке, хранят результаты и передают их в консультативный центр. "В Липецкой области благодаря современным технологиям в здравоохранении острые состояния становятся излечимыми, а скрытые патологии выявляются даже в догоспитальных условиях. Все это не только продлевает жизнь пациентам, но и значительно повышает ее качество после лечения и реабилитации", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20250404/zdravookhranenie-2009314363.html

https://ria.ru/20250403/artamonov-2009194999.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, здравоохранение