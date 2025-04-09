https://ria.ru/20250409/deutz-2010273967.html

Компания Deutz переложит издержки из-за пошлин на американцев

Компания Deutz переложит издержки из-за пошлин на американцев - РИА Новости, 09.04.2025

Компания Deutz переложит издержки из-за пошлин на американцев

Крупный немецкий производитель двигателей Deutz планирует переложить издержки, которые возникнут в связи с введением США высоких импортных пошлин, на своих... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T15:51:00+03:00

2025-04-09T15:51:00+03:00

2025-04-09T18:56:00+03:00

сша

великобритания

южная корея

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Крупный немецкий производитель двигателей Deutz планирует переложить издержки, которые возникнут в связи с введением США высоких импортных пошлин, на своих американских клиентов, а также намерен расширить производство двигателей для военного транспорта, заявил председатель правления компании Себастьян Шульте. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. "Непосредственные последствия таможенных пошлин будут переложены на (американских – ред.) клиентов", - сказал Шульте на заседании Мюнхенского клуба экономических журналистов. Его слова приводит газета Handelsblatt. Deutz – немецкий производитель газовых, дизельных, электрических и водородных двигателей. Около 30 тысяч из 160 тысяч ежегодно выпускаемых им двигателей экспортируются в США. В последнее время компания в небольших масштабах сотрудничает с производителями военного транспорта. Подобные меры в краткосрочной перспективе не повлияют на продажи компании, так как товары ее конкурентов из Великобритании и Южной Кореи тоже облагаются пошлинами, считает Шульте. Кроме того, американские производители двигателей не смогут быстро заменить немецкие двигатели, потому что для этого придется менять конструкцию строительной и сельскохозяйственной техники, в которой они используются. Компания не планирует открывать производство в США, добавил председатель правления. Deutz намерен расширять производство двигателей для военного транспорта в случае сокращения продаж в США, также заявил Шульте. "В этой (области – ред.) мы намерены продолжать расти… В принципе, наши двигатели отвечают военным требованиям", - заключил он.

https://ria.ru/20250409/poshliny-2010155461.html

https://ria.ru/20250409/poshliny-2010130784.html

сша

великобритания

южная корея

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сша, великобритания, южная корея, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире