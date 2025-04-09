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ВС России уничтожили иностранную гаубицу в Запорожской области - РИА Новости, 09.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:17 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/desantniki-2010145063.html
ВС России уничтожили иностранную гаубицу в Запорожской области
ВС России уничтожили иностранную гаубицу в Запорожской области - РИА Новости, 09.04.2025
ВС России уничтожили иностранную гаубицу в Запорожской области
Расчет разведывательного БПЛА Zala российских десантников обнаружил гаубицу иностранного производства в Запорожской области и скорректировал ее поражение... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T05:17:00+03:00
2025-04-09T05:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
воздушно-десантные войска россии
безопасность
россия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости. Расчет разведывательного БПЛА Zala российских десантников обнаружил гаубицу иностранного производства в Запорожской области и скорректировал ее поражение "Ланцетами", сообщили в Минобороны России. Расчеты БПЛА Zala и барражирующих боеприпасов "Ланцет" подразделения беспилотной авиации Новороссийского соединения ВДВ из состава группировки "Днепр" выполняют полеты вглубь территории, контролируемой ВСУ, на ореховском направлении Запорожской области для поиска и уничтожения дальнобойной артиллерии противника. "Во время полета над территорией противника оператор разведывательного БПЛА обнаружил на удалении около 30 километров замаскированную гаубицу иностранного производства, которая в определенное время вела огонь из лесопосадки по мирному населению Запорожской области. Как только цель была обнаружена, ее координаты были немедленно переданы на командный пункт, где было принято решение на ее уничтожение барражирующими боеприпасами "Ланцет", - сказали в ведомстве. В МО уточнили, что расчет "Ланцета" умело совершил заход на цель, а разведывательный БПЛА Zala зафиксировал поражение замаскированной в лесопосадке артиллерийской системы противника. Разведывательные и ударные беспилотники успешно применяются в тандеме с самого начала СВО и зарекомендовали себя как незаменимое средство разведки, наведения и поражения артиллерии и бронированных объектов ВСУ в ходе контрбатарейной борьбы. Разведка и поиск целей выполняются в том числе в условиях помех от средств радиоэлектронной борьбы противника. Расчеты работают круглые сутки.
https://ria.ru/20250408/vsu-2010040898.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-десантные войска россии, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Воздушно-десантные войска России, Безопасность, Россия
ВС России уничтожили иностранную гаубицу в Запорожской области

Дрон Zala обнаружил и скорректировал поражение гаубицы ВСУ в Запорожской области

© Минобороны РФРасчет "Гиацинта-Б" группировки войск "Днепр"
Расчет Гиацинта-Б группировки войск Днепр - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© Минобороны РФ
Расчет "Гиацинта-Б" группировки войск "Днепр" . Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости. Расчет разведывательного БПЛА Zala российских десантников обнаружил гаубицу иностранного производства в Запорожской области и скорректировал ее поражение "Ланцетами", сообщили в Минобороны России.
Расчеты БПЛА Zala и барражирующих боеприпасов "Ланцет" подразделения беспилотной авиации Новороссийского соединения ВДВ из состава группировки "Днепр" выполняют полеты вглубь территории, контролируемой ВСУ, на ореховском направлении Запорожской области для поиска и уничтожения дальнобойной артиллерии противника.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
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Вчера, 15:13
"Во время полета над территорией противника оператор разведывательного БПЛА обнаружил на удалении около 30 километров замаскированную гаубицу иностранного производства, которая в определенное время вела огонь из лесопосадки по мирному населению Запорожской области. Как только цель была обнаружена, ее координаты были немедленно переданы на командный пункт, где было принято решение на ее уничтожение барражирующими боеприпасами "Ланцет", - сказали в ведомстве.
В МО уточнили, что расчет "Ланцета" умело совершил заход на цель, а разведывательный БПЛА Zala зафиксировал поражение замаскированной в лесопосадке артиллерийской системы противника.
Разведывательные и ударные беспилотники успешно применяются в тандеме с самого начала СВО и зарекомендовали себя как незаменимое средство разведки, наведения и поражения артиллерии и бронированных объектов ВСУ в ходе контрбатарейной борьбы. Разведка и поиск целей выполняются в том числе в условиях помех от средств радиоэлектронной борьбы противника. Расчеты работают круглые сутки.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Воздушно-десантные войска РоссииБезопасностьРоссия
 
 
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