https://ria.ru/20250409/desantniki-2010145063.html

ВС России уничтожили иностранную гаубицу в Запорожской области

ВС России уничтожили иностранную гаубицу в Запорожской области - РИА Новости, 09.04.2025

ВС России уничтожили иностранную гаубицу в Запорожской области

Расчет разведывательного БПЛА Zala российских десантников обнаружил гаубицу иностранного производства в Запорожской области и скорректировал ее поражение... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T05:17:00+03:00

2025-04-09T05:17:00+03:00

2025-04-09T05:17:00+03:00

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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости. Расчет разведывательного БПЛА Zala российских десантников обнаружил гаубицу иностранного производства в Запорожской области и скорректировал ее поражение "Ланцетами", сообщили в Минобороны России. Расчеты БПЛА Zala и барражирующих боеприпасов "Ланцет" подразделения беспилотной авиации Новороссийского соединения ВДВ из состава группировки "Днепр" выполняют полеты вглубь территории, контролируемой ВСУ, на ореховском направлении Запорожской области для поиска и уничтожения дальнобойной артиллерии противника. "Во время полета над территорией противника оператор разведывательного БПЛА обнаружил на удалении около 30 километров замаскированную гаубицу иностранного производства, которая в определенное время вела огонь из лесопосадки по мирному населению Запорожской области. Как только цель была обнаружена, ее координаты были немедленно переданы на командный пункт, где было принято решение на ее уничтожение барражирующими боеприпасами "Ланцет", - сказали в ведомстве. В МО уточнили, что расчет "Ланцета" умело совершил заход на цель, а разведывательный БПЛА Zala зафиксировал поражение замаскированной в лесопосадке артиллерийской системы противника. Разведывательные и ударные беспилотники успешно применяются в тандеме с самого начала СВО и зарекомендовали себя как незаменимое средство разведки, наведения и поражения артиллерии и бронированных объектов ВСУ в ходе контрбатарейной борьбы. Разведка и поиск целей выполняются в том числе в условиях помех от средств радиоэлектронной борьбы противника. Расчеты работают круглые сутки.

https://ria.ru/20250408/vsu-2010040898.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-десантные войска россии, безопасность, россия