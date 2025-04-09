https://ria.ru/20250409/demokraty-2010280334.html

В ХДС потребовали отменить запрет на сотрудничество с АдГ

В ХДС потребовали отменить запрет на сотрудничество с АдГ - РИА Новости, 09.04.2025

В ХДС потребовали отменить запрет на сотрудничество с АдГ

Окружное объединение партии христианских демократов (ХДС) в округе Гарц в земле Саксония-Анхальт требует отменить решение о несотрудничестве с правой партией... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T16:10:00+03:00

2025-04-09T16:10:00+03:00

2025-04-09T16:10:00+03:00

в мире

саксония-анхальт

германия

хдс/хсс

левая (партия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg

БЕРЛИН, 9 апр - РИА Новости. Окружное объединение партии христианских демократов (ХДС) в округе Гарц в земле Саксония-Анхальт требует отменить решение о несотрудничестве с правой партией "Альтернатива для Германии", сообщает издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на резолюцию объединения. По данным газеты, в документе требуется отменить принятое ещё в 2018 году решение о несотрудничестве и невозможности создать коалиции с АдГ. В резолюции также говорится, что ХДС "ясно проиграла выборы на Востоке". В объединении сетуют, что уже зафиксировано множество случаев выхода из партии и угроз действующих членов её покинуть. На данный момент премьер-министром земли Саксония-Анхальт остаётся представитель ХДС. На выборах в бундестаг в феврале партия АдГ выиграла все прямые мандаты в этой федеральной земле. В следующем году в Саксонии-Анхальт состоятся выборы в новый ландтаг. В рядах ХДС опасаются, что партия и на этих выборах уступит АдГ и будет вынуждена покинуть земельное правительство. В настоящее время ХДС/ХСС и СДПГ ведут переговоры о формировании правящей коалиции страны. Ранее АдГ, согласно опросу компании Ipsos, впервые в истории на один процентный пункт обогнала блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в рейтинге политических партий ФРГ, набрав 25%. Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС. Второе место на выборах заняла АдГ с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.

https://ria.ru/20250409/adg-2010200794.html

https://ria.ru/20250301/adg-2002409359.html

саксония-анхальт

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, саксония-анхальт, германия, хдс/хсс, левая (партия)