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В ХДС потребовали отменить запрет на сотрудничество с АдГ - РИА Новости, 09.04.2025
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16:10 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/demokraty-2010280334.html
В ХДС потребовали отменить запрет на сотрудничество с АдГ
В ХДС потребовали отменить запрет на сотрудничество с АдГ - РИА Новости, 09.04.2025
В ХДС потребовали отменить запрет на сотрудничество с АдГ
Окружное объединение партии христианских демократов (ХДС) в округе Гарц в земле Саксония-Анхальт требует отменить решение о несотрудничестве с правой партией... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T16:10:00+03:00
2025-04-09T16:10:00+03:00
в мире
саксония-анхальт
германия
хдс/хсс
левая (партия)
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БЕРЛИН, 9 апр - РИА Новости. Окружное объединение партии христианских демократов (ХДС) в округе Гарц в земле Саксония-Анхальт требует отменить решение о несотрудничестве с правой партией "Альтернатива для Германии", сообщает издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на резолюцию объединения. По данным газеты, в документе требуется отменить принятое ещё в 2018 году решение о несотрудничестве и невозможности создать коалиции с АдГ. В резолюции также говорится, что ХДС "ясно проиграла выборы на Востоке". В объединении сетуют, что уже зафиксировано множество случаев выхода из партии и угроз действующих членов её покинуть. На данный момент премьер-министром земли Саксония-Анхальт остаётся представитель ХДС. На выборах в бундестаг в феврале партия АдГ выиграла все прямые мандаты в этой федеральной земле. В следующем году в Саксонии-Анхальт состоятся выборы в новый ландтаг. В рядах ХДС опасаются, что партия и на этих выборах уступит АдГ и будет вынуждена покинуть земельное правительство. В настоящее время ХДС/ХСС и СДПГ ведут переговоры о формировании правящей коалиции страны. Ранее АдГ, согласно опросу компании Ipsos, впервые в истории на один процентный пункт обогнала блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в рейтинге политических партий ФРГ, набрав 25%. Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС. Второе место на выборах заняла АдГ с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
https://ria.ru/20250409/adg-2010200794.html
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РИА Новости
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4.7
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в мире, саксония-анхальт, германия, хдс/хсс, левая (партия)
В мире, Саксония-Анхальт, Германия, ХДС/ХСС, Левая (партия)
В ХДС потребовали отменить запрет на сотрудничество с АдГ

Окуружное отделение ХДС требует отменить решение о несотрудничестве с АдГ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 9 апр - РИА Новости. Окружное объединение партии христианских демократов (ХДС) в округе Гарц в земле Саксония-Анхальт требует отменить решение о несотрудничестве с правой партией "Альтернатива для Германии", сообщает издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на резолюцию объединения.
По данным газеты, в документе требуется отменить принятое ещё в 2018 году решение о несотрудничестве и невозможности создать коалиции с АдГ. В резолюции также говорится, что ХДС "ясно проиграла выборы на Востоке".
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В объединении сетуют, что уже зафиксировано множество случаев выхода из партии и угроз действующих членов её покинуть.
На данный момент премьер-министром земли Саксония-Анхальт остаётся представитель ХДС. На выборах в бундестаг в феврале партия АдГ выиграла все прямые мандаты в этой федеральной земле. В следующем году в Саксонии-Анхальт состоятся выборы в новый ландтаг. В рядах ХДС опасаются, что партия и на этих выборах уступит АдГ и будет вынуждена покинуть земельное правительство.
В настоящее время ХДС/ХСС и СДПГ ведут переговоры о формировании правящей коалиции страны.
Ранее АдГ, согласно опросу компании Ipsos, впервые в истории на один процентный пункт обогнала блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в рейтинге политических партий ФРГ, набрав 25%.
Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС. Второе место на выборах заняла АдГ с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
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В АдГ высказались о вступлении в коалицию с другими партиями
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В миреСаксония-АнхальтГерманияХДС/ХССЛевая (партия)
 
 
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