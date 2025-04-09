В ХДС потребовали отменить запрет на сотрудничество с АдГ
Окуружное отделение ХДС требует отменить решение о несотрудничестве с АдГ
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БЕРЛИН, 9 апр - РИА Новости. Окружное объединение партии христианских демократов (ХДС) в округе Гарц в земле Саксония-Анхальт требует отменить решение о несотрудничестве с правой партией "Альтернатива для Германии", сообщает издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на резолюцию объединения.
По данным газеты, в документе требуется отменить принятое ещё в 2018 году решение о несотрудничестве и невозможности создать коалиции с АдГ. В резолюции также говорится, что ХДС "ясно проиграла выборы на Востоке".
В объединении сетуют, что уже зафиксировано множество случаев выхода из партии и угроз действующих членов её покинуть.
На данный момент премьер-министром земли Саксония-Анхальт остаётся представитель ХДС. На выборах в бундестаг в феврале партия АдГ выиграла все прямые мандаты в этой федеральной земле. В следующем году в Саксонии-Анхальт состоятся выборы в новый ландтаг. В рядах ХДС опасаются, что партия и на этих выборах уступит АдГ и будет вынуждена покинуть земельное правительство.
В настоящее время ХДС/ХСС и СДПГ ведут переговоры о формировании правящей коалиции страны.
Ранее АдГ, согласно опросу компании Ipsos, впервые в истории на один процентный пункт обогнала блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в рейтинге политических партий ФРГ, набрав 25%.
Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС. Второе место на выборах заняла АдГ с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.