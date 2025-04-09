На Алтае возбудили дело после обнаружения тел двух подростков
В Барнауле возбудили уголовное дело из-за гибели двух подростков
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 9 апр – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело из-за гибели двух подростков, тела которых обнаружили в барнаульском посёлке Центральном, сообщили журналистам в центре управления регионом.
Как сообщает местный портал "Амик" со ссылкой на жителей поселка, вечером один из мальчиков пришел домой и лёг спать, а утром его нашли мертвым. То же самое произошло и в доме у его товарища. Люди предполагают, что подростки отравились неизвестным веществом либо скончались от передозировки наркотиков.
"Следственными органами... по факту смерти двух подростков в поселке Центральном города Барнаула возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Сотрудники полиции проводят проверку по факту обнаружения по месту жительства двух несовершеннолетних без признаков жизни", - говорится в сообщении.
Отмечается, что один из молодых людей состоял на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних отдела полиции.
Следователи проводят необходимые следственные действия для установления обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская и иные судебные экспертизы для установления причины смерти подростков.
"Органами прокуратуры Алтайского края проводится проверка исполнения законодательства по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних", - подчёркивают в центре.
На Ставрополье задержали подростка, подозреваемого в убийстве
19 марта, 15:41