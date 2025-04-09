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На Алтае возбудили дело после обнаружения тел двух подростков - РИА Новости, 09.04.2025
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12:28 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/delo-2010206108.html
На Алтае возбудили дело после обнаружения тел двух подростков
На Алтае возбудили дело после обнаружения тел двух подростков - РИА Новости, 09.04.2025
На Алтае возбудили дело после обнаружения тел двух подростков
Следователи возбудили уголовное дело из-за гибели двух подростков, тела которых обнаружили в барнаульском посёлке Центральном, сообщили журналистам в центре... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T12:28:00+03:00
2025-04-09T12:28:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
барнаул
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БАРНАУЛ, 9 апр – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело из-за гибели двух подростков, тела которых обнаружили в барнаульском посёлке Центральном, сообщили журналистам в центре управления регионом. Как сообщает местный портал "Амик" со ссылкой на жителей поселка, вечером один из мальчиков пришел домой и лёг спать, а утром его нашли мертвым. То же самое произошло и в доме у его товарища. Люди предполагают, что подростки отравились неизвестным веществом либо скончались от передозировки наркотиков. "Следственными органами... по факту смерти двух подростков в поселке Центральном города Барнаула возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Сотрудники полиции проводят проверку по факту обнаружения по месту жительства двух несовершеннолетних без признаков жизни", - говорится в сообщении. Отмечается, что один из молодых людей состоял на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних отдела полиции. Следователи проводят необходимые следственные действия для установления обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская и иные судебные экспертизы для установления причины смерти подростков. "Органами прокуратуры Алтайского края проводится проверка исполнения законодательства по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних", - подчёркивают в центре.
https://ria.ru/20250407/kriminal-2009332066.html
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происшествия, здоровье - общество, барнаул, россия, алтайский край
Происшествия, Здоровье - Общество, Барнаул, Россия, Алтайский край
На Алтае возбудили дело после обнаружения тел двух подростков

В Барнауле возбудили уголовное дело из-за гибели двух подростков

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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БАРНАУЛ, 9 апр – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело из-за гибели двух подростков, тела которых обнаружили в барнаульском посёлке Центральном, сообщили журналистам в центре управления регионом.
Как сообщает местный портал "Амик" со ссылкой на жителей поселка, вечером один из мальчиков пришел домой и лёг спать, а утром его нашли мертвым. То же самое произошло и в доме у его товарища. Люди предполагают, что подростки отравились неизвестным веществом либо скончались от передозировки наркотиков.
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"Следственными органами... по факту смерти двух подростков в поселке Центральном города Барнаула возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Сотрудники полиции проводят проверку по факту обнаружения по месту жительства двух несовершеннолетних без признаков жизни", - говорится в сообщении.
Отмечается, что один из молодых людей состоял на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних отдела полиции.
Следователи проводят необходимые следственные действия для установления обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская и иные судебные экспертизы для установления причины смерти подростков.
"Органами прокуратуры Алтайского края проводится проверка исполнения законодательства по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних", - подчёркивают в центре.
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