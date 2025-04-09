https://ria.ru/20250409/delo-2010206108.html

На Алтае возбудили дело после обнаружения тел двух подростков

На Алтае возбудили дело после обнаружения тел двух подростков - РИА Новости, 09.04.2025

На Алтае возбудили дело после обнаружения тел двух подростков

Следователи возбудили уголовное дело из-за гибели двух подростков, тела которых обнаружили в барнаульском посёлке Центральном, сообщили журналистам в центре... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T12:28:00+03:00

2025-04-09T12:28:00+03:00

2025-04-09T12:28:00+03:00

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БАРНАУЛ, 9 апр – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело из-за гибели двух подростков, тела которых обнаружили в барнаульском посёлке Центральном, сообщили журналистам в центре управления регионом. Как сообщает местный портал "Амик" со ссылкой на жителей поселка, вечером один из мальчиков пришел домой и лёг спать, а утром его нашли мертвым. То же самое произошло и в доме у его товарища. Люди предполагают, что подростки отравились неизвестным веществом либо скончались от передозировки наркотиков. "Следственными органами... по факту смерти двух подростков в поселке Центральном города Барнаула возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Сотрудники полиции проводят проверку по факту обнаружения по месту жительства двух несовершеннолетних без признаков жизни", - говорится в сообщении. Отмечается, что один из молодых людей состоял на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних отдела полиции. Следователи проводят необходимые следственные действия для установления обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская и иные судебные экспертизы для установления причины смерти подростков. "Органами прокуратуры Алтайского края проводится проверка исполнения законодательства по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних", - подчёркивают в центре.

https://ria.ru/20250407/kriminal-2009332066.html

https://ria.ru/20250319/ubiystvo-2005995107.html

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происшествия, здоровье - общество, барнаул, россия, алтайский край