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Делегации России и США прибудут в Стамбул в среду
Делегации России и США прибудут в Стамбул в среду - РИА Новости, 09.04.2025
Делегации России и США прибудут в Стамбул в среду
Прибытие делегаций РФ и США в Стамбул для проведения новой встречи ожидается в среду, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T11:08:00+03:00
2025-04-09T11:08:00+03:00
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СТАМБУЛ, 9 апр - РИА Новости. Прибытие делегаций РФ и США в Стамбул для проведения новой встречи ожидается в среду, сообщил РИА Новости осведомленный источник. Второй раунд российско-американских консультаций, посвященных работе диппредставительств, состоится в генеральном консульстве РФ в Стамбуле в четверг, сообщил ранее РИА Новости источник. Российскую делегацию возглавляет посол РФ в США Александр Дарчиев, а американскую - заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер. "Делегации должны прибыть в Стамбул сегодня", - сообщил источник. В МИД России отмечали, что на встрече будет продолжена ведущаяся сейчас в постоянном режиме предметная работа по устранению многочисленных технических преград, затрудняющих деятельность дипломатов обеих стран. Делегации РФ и США 10 апреля в Стамбуле обсудят только работу посольств, урегулирование конфликта на Украине и вопросы безопасности рассматриваться не будут, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс, подчеркнув, что нормализация отношений между Москвой и Вашингтоном будет возможна только после разрешения украинского кризиса. Первая встреча в Стамбуле прошла 27 февраля и длилась почти 6,5 часов. Она была посвящена "раздражителям" в двусторонних отношениях и проблемам работы посольств в Москве и Вашингтоне.
https://ria.ru/20250408/gosdep-2010117107.html
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в мире, россия, стамбул, сша, александр дарчиев
В мире, Россия, Стамбул, США, Александр Дарчиев
Делегации России и США прибудут в Стамбул в среду
Прибытие делегаций РФ и США в Стамбул для переговоров ожидается в среду