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Делегации России и США прибудут в Стамбул в среду - РИА Новости, 09.04.2025
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11:08 09.04.2025 (обновлено: 11:44 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/delegatsija-2010186680.html
Делегации России и США прибудут в Стамбул в среду
Делегации России и США прибудут в Стамбул в среду - РИА Новости, 09.04.2025
Делегации России и США прибудут в Стамбул в среду
Прибытие делегаций РФ и США в Стамбул для проведения новой встречи ожидается в среду, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T11:08:00+03:00
2025-04-09T11:44:00+03:00
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СТАМБУЛ, 9 апр - РИА Новости. Прибытие делегаций РФ и США в Стамбул для проведения новой встречи ожидается в среду, сообщил РИА Новости осведомленный источник. Второй раунд российско-американских консультаций, посвященных работе диппредставительств, состоится в генеральном консульстве РФ в Стамбуле в четверг, сообщил ранее РИА Новости источник. Российскую делегацию возглавляет посол РФ в США Александр Дарчиев, а американскую - заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер. "Делегации должны прибыть в Стамбул сегодня", - сообщил источник. В МИД России отмечали, что на встрече будет продолжена ведущаяся сейчас в постоянном режиме предметная работа по устранению многочисленных технических преград, затрудняющих деятельность дипломатов обеих стран. Делегации РФ и США 10 апреля в Стамбуле обсудят только работу посольств, урегулирование конфликта на Украине и вопросы безопасности рассматриваться не будут, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс, подчеркнув, что нормализация отношений между Москвой и Вашингтоном будет возможна только после разрешения украинского кризиса. Первая встреча в Стамбуле прошла 27 февраля и длилась почти 6,5 часов. Она была посвящена "раздражителям" в двусторонних отношениях и проблемам работы посольств в Москве и Вашингтоне.
https://ria.ru/20250408/gosdep-2010117107.html
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в мире, россия, стамбул, сша, александр дарчиев
В мире, Россия, Стамбул, США, Александр Дарчиев
Делегации России и США прибудут в Стамбул в среду

Прибытие делегаций РФ и США в Стамбул для переговоров ожидается в среду

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Флаги России и США. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 9 апр - РИА Новости. Прибытие делегаций РФ и США в Стамбул для проведения новой встречи ожидается в среду, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Второй раунд российско-американских консультаций, посвященных работе диппредставительств, состоится в генеральном консульстве РФ в Стамбуле в четверг, сообщил ранее РИА Новости источник.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Госдеп раскрыл тему переговоров с Россией в Стамбуле
8 апреля, 21:21
Российскую делегацию возглавляет посол РФ в США Александр Дарчиев, а американскую - заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер.
"Делегации должны прибыть в Стамбул сегодня", - сообщил источник.
В МИД России отмечали, что на встрече будет продолжена ведущаяся сейчас в постоянном режиме предметная работа по устранению многочисленных технических преград, затрудняющих деятельность дипломатов обеих стран.
Делегации РФ и США 10 апреля в Стамбуле обсудят только работу посольств, урегулирование конфликта на Украине и вопросы безопасности рассматриваться не будут, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс, подчеркнув, что нормализация отношений между Москвой и Вашингтоном будет возможна только после разрешения украинского кризиса.
Первая встреча в Стамбуле прошла 27 февраля и длилась почти 6,5 часов. Она была посвящена "раздражителям" в двусторонних отношениях и проблемам работы посольств в Москве и Вашингтоне.
Здание российского генконсульства в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Источник: переговоры России и США пройдут в генконсульстве в Стамбуле
Вчера, 09:29
 
В миреРоссияСтамбулСШААлександр Дарчиев
 
 
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