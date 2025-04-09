https://ria.ru/20250409/darchiev-2010277873.html

Дарчиев: встреча с США в Стамбуле поможет избавиться от наследия Байдена

Дарчиев: встреча с США в Стамбуле поможет избавиться от наследия Байдена - РИА Новости, 09.04.2025

Дарчиев: встреча с США в Стамбуле поможет избавиться от наследия Байдена

Встреча представителей РФ и США в Стамбуле призвана помочь избавлению от токсичного наследия администрации бывшего американского лидера Джо Байдена, тогда... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T16:05:00+03:00

2025-04-09T16:05:00+03:00

2025-04-09T16:27:00+03:00

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александр дарчиев

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СТАМБУЛ, 9 апр - РИА Новости. Встреча представителей РФ и США в Стамбуле призвана помочь избавлению от токсичного наследия администрации бывшего американского лидера Джо Байдена, тогда отношения балансировали на грани разрыва, распутать этот тугой узел будет непросто, заявил посол РФ в США Александр Дарчиев."Речь идёт об избавлении от "токсичного наследия" прежней американской администрации, которая установила жёсткие рамки для деятельности российских дипмиссий в США, включая передвижение дипломатов по стране пребывания, ввела визовые и финансовые ограничения, свернула до минимума межгосударственные связи и контакты между нашими обществами и людьми", - сказал Дарчиев журналистам.По его словам, "подобные враждебные действия, в числе которых - фактическая конфискация шести объектов дипломатической собственности, принадлежащих Российской Федерации", не остались без ответа с российской стороны.По словам высокопоставленного дипломата, "процесс этот трудный и непростой", учитывая общее состояние двусторонних отношений, ещё недавно "балансировавших на грани разрыва".

https://ria.ru/20250408/soglashenie-2009878466.html

https://ria.ru/20250408/peregovory-2010114147.html

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в мире, александр дарчиев, джо байден, оон, россия, стамбул, сша