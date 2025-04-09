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Дарчиев: встреча с США в Стамбуле поможет избавиться от наследия Байдена - РИА Новости, 09.04.2025
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16:05 09.04.2025 (обновлено: 16:27 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/darchiev-2010277873.html
Дарчиев: встреча с США в Стамбуле поможет избавиться от наследия Байдена
Дарчиев: встреча с США в Стамбуле поможет избавиться от наследия Байдена - РИА Новости, 09.04.2025
Дарчиев: встреча с США в Стамбуле поможет избавиться от наследия Байдена
Встреча представителей РФ и США в Стамбуле призвана помочь избавлению от токсичного наследия администрации бывшего американского лидера Джо Байдена, тогда... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T16:05:00+03:00
2025-04-09T16:27:00+03:00
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СТАМБУЛ, 9 апр - РИА Новости. Встреча представителей РФ и США в Стамбуле призвана помочь избавлению от токсичного наследия администрации бывшего американского лидера Джо Байдена, тогда отношения балансировали на грани разрыва, распутать этот тугой узел будет непросто, заявил посол РФ в США Александр Дарчиев."Речь идёт об избавлении от "токсичного наследия" прежней американской администрации, которая установила жёсткие рамки для деятельности российских дипмиссий в США, включая передвижение дипломатов по стране пребывания, ввела визовые и финансовые ограничения, свернула до минимума межгосударственные связи и контакты между нашими обществами и людьми", - сказал Дарчиев журналистам.По его словам, "подобные враждебные действия, в числе которых - фактическая конфискация шести объектов дипломатической собственности, принадлежащих Российской Федерации", не остались без ответа с российской стороны.По словам высокопоставленного дипломата, "процесс этот трудный и непростой", учитывая общее состояние двусторонних отношений, ещё недавно "балансировавших на грани разрыва".
https://ria.ru/20250408/soglashenie-2009878466.html
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в мире, александр дарчиев, джо байден, оон, россия, стамбул, сша
В мире, Александр Дарчиев, Джо Байден, ООН, Россия, Стамбул, США
Дарчиев: встреча с США в Стамбуле поможет избавиться от наследия Байдена

Дарчиев: встреча с США поможет избавиться от токсичного наследия Байдена

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлександр Дарчиев
Александр Дарчиев - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Александр Дарчиев. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 9 апр - РИА Новости. Встреча представителей РФ и США в Стамбуле призвана помочь избавлению от токсичного наследия администрации бывшего американского лидера Джо Байдена, тогда отношения балансировали на грани разрыва, распутать этот тугой узел будет непросто, заявил посол РФ в США Александр Дарчиев.
"Речь идёт об избавлении от "токсичного наследия" прежней американской администрации, которая установила жёсткие рамки для деятельности российских дипмиссий в США, включая передвижение дипломатов по стране пребывания, ввела визовые и финансовые ограничения, свернула до минимума межгосударственные связи и контакты между нашими обществами и людьми", - сказал Дарчиев журналистам.
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По его словам, "подобные враждебные действия, в числе которых - фактическая конфискация шести объектов дипломатической собственности, принадлежащих Российской Федерации", не остались без ответа с российской стороны.
По словам высокопоставленного дипломата, "процесс этот трудный и непростой", учитывая общее состояние двусторонних отношений, ещё недавно "балансировавших на грани разрыва".
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В миреАлександр ДарчиевДжо БайденООНРоссияСтамбулСША
 
 
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