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Посол Дарчиев назвал путь к нормализации отношений с США непростым

Посол Дарчиев назвал путь к нормализации отношений с США непростым - РИА Новости, 09.04.2025

Посол Дарчиев назвал путь к нормализации отношений с США непростым

Отношения России и США еще недавно балансировали на грани разрыва, путь к их восстановлению будет непростым, заявил посол в США Александр Дарчиев. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T16:00:00+03:00

2025-04-09T16:00:00+03:00

2025-04-09T16:25:00+03:00

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посольство рф в сша

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СТАМБУЛ, 9 апр - РИА Новости. Отношения России и США еще недавно балансировали на грани разрыва, путь к их восстановлению будет непростым, заявил посол в США Александр Дарчиев."В результате закрутился тугой узел проблем, который сейчас совместно распутывают российская и американская делегации", - сказал он."Благодаря открытому президентами (РФ и США - ред.) "окну возможностей" уже удалось, например, договориться на взаимной основе о гарантиях банковского обслуживания дипмиссий России и США, в том числе бесперебойности предназначенных им транзакций из столиц, что касается также российских взносов в бюджеты ООН и международных организаций", - поделился посол.

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