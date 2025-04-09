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Посол Дарчиев назвал путь к нормализации отношений с США непростым - РИА Новости, 09.04.2025
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16:00 09.04.2025 (обновлено: 16:25 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/darchiev-2010276329.html
Посол Дарчиев назвал путь к нормализации отношений с США непростым
Посол Дарчиев назвал путь к нормализации отношений с США непростым - РИА Новости, 09.04.2025
Посол Дарчиев назвал путь к нормализации отношений с США непростым
Отношения России и США еще недавно балансировали на грани разрыва, путь к их восстановлению будет непростым, заявил посол в США Александр Дарчиев. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T16:00:00+03:00
2025-04-09T16:25:00+03:00
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сша
в мире
александр дарчиев
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СТАМБУЛ, 9 апр - РИА Новости. Отношения России и США еще недавно балансировали на грани разрыва, путь к их восстановлению будет непростым, заявил посол в США Александр Дарчиев."В результате закрутился тугой узел проблем, который сейчас совместно распутывают российская и американская делегации", - сказал он."Благодаря открытому президентами (РФ и США - ред.) "окну возможностей" уже удалось, например, договориться на взаимной основе о гарантиях банковского обслуживания дипмиссий России и США, в том числе бесперебойности предназначенных им транзакций из столиц, что касается также российских взносов в бюджеты ООН и международных организаций", - поделился посол.
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россия, сша, в мире, александр дарчиев, посольство рф в сша, посольство сша в кабуле
Россия, США, В мире, Александр Дарчиев, Посольство РФ в США, Посольство США в Кабуле
Посол Дарчиев назвал путь к нормализации отношений с США непростым

Посол России Дарчиев назвал путь к нормализации отношений с США непростым

© Фото : МИД РоссииАлександр Дарчиев
Александр Дарчиев - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© Фото : МИД России
Александр Дарчиев. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 9 апр - РИА Новости. Отношения России и США еще недавно балансировали на грани разрыва, путь к их восстановлению будет непростым, заявил посол в США Александр Дарчиев.
"В результате закрутился тугой узел проблем, который сейчас совместно распутывают российская и американская делегации", - сказал он.
"Благодаря открытому президентами (РФ и США - ред.) "окну возможностей" уже удалось, например, договориться на взаимной основе о гарантиях банковского обслуживания дипмиссий России и США, в том числе бесперебойности предназначенных им транзакций из столиц, что касается также российских взносов в бюджеты ООН и международных организаций", - поделился посол.
Александр Дарчиев - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Дарчиев раскрыл детали предстоящих переговоров с США в Стамбуле
Вчера, 16:02
 
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